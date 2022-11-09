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40 кошмарных фото, на которые больно смотреть

40 кошмарных фото, на которые больно смотреть

Автор:
09 ноября 2022 19:31
Сообщество : Жизнь
Метки: Reddit   боль   больно смотреть   жесть   неудачи   страдания   
2029
41

Время от времени каждого посещает мысль о том, как несправедлив и жесток этот мир. Увы, даже если это так, мы ничего не можем с этим поделать, так что приходится искать способы как-то с этим жить — например, часто помогает вооружиться самоиронией и смело заглянуть в лицо тому, что причиняет нам боль. И сабреддит «Заставь меня страдать» с его миллионом участников посвящен именно этому.

1. В одной ветклинике стоит банка с шоколадными конфетами, предназначенными для животных, которых привели на усыпление. Потому что ни одна собака не заслуживает умереть, так ни разу и не попробовав шоколад

×
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4. В ветклинике выставили клеща на показ посетителям, и через пару месяцев в запертом пространстве без какой-либо кормежки он отложил яйца. Просто чтобы вы понимали, насколько клещ живучий и сколько яиц может отложить одна самка

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Reddit   боль   больно смотреть   жесть   неудачи   страдания   
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17  комментариев
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387k
Алексей Полчаса назад
это у него хер отвалился? или ......?
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26k
Ego sum qui sum Секунду назад
что только не сделают, лишь бы не ходить к психиатру

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6k
HUBLOT 54 секунды назад
9. Простое правило... Надо руку менять..
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2k
Froll 7 минут назад
Больше на подругу похоже
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7k
Invertor 11 минут назад
Теперь понятно что означает выражение "снимал на тапок".
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88k
parallax 18 минут назад
31.
Он ещё и нос себе отрезал. Благо мозг удалять не надо, его там нет.
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26k
Лис 21 минуту назад
Дальнобойщики ещё романтики - засранцы. Где отстаиваются, например в промзонах - все обочины загажены.
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6k
Ыукп Полчаса назад
По ходу тут крестики-нолики. Или морской бой. Если последнее, то это аллергия на морскую качку.
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862
Arti Полчаса назад
А что так можно было?

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11k
a_komolow Полчаса назад
Комментарий к фото
Это мухоловка!
Очень полезная живность
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11k
a_komolow Полчаса назад
Комментарий к фото
Не будет он ничего распутывать!
Пару новых кабелей прокинет и все дела!
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28k
Владимир Полчаса назад
Комментарий к фото
А ребенка то за что на колени поставили?
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127k
Аааа 40 минут назад
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67
KE2646 50 минут назад
Комментарий к фото
Скорее всего "Миг буккаке"...
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Porky Pig

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