40 кошмарных фото, на которые больно смотреть

Время от времени каждого посещает мысль о том, как несправедлив и жесток этот мир. Увы, даже если это так, мы ничего не можем с этим поделать, так что приходится искать способы как-то с этим жить — например, часто помогает вооружиться самоиронией и смело заглянуть в лицо тому, что причиняет нам боль. И сабреддит «Заставь меня страдать» с его миллионом участников посвящен именно этому.