40 кошмарных фото, на которые больно смотреть

Время от времени каждого посещает мысль о том, как несправедлив и жесток этот мир. Увы, даже если это так, мы ничего не можем с этим поделать, так что приходится искать способы как-то с этим жить — например, часто помогает вооружиться самоиронией и смело заглянуть в лицо тому, что причиняет нам боль. И сабреддит «Заставь меня страдать» с его миллионом участников посвящен именно этому.
1. В одной ветклинике стоит банка с шоколадными конфетами, предназначенными для животных, которых привели на усыпление. Потому что ни одна собака не заслуживает умереть, так ни разу и не попробовав шоколад
4. В ветклинике выставили клеща на показ посетителям, и через пару месяцев в запертом пространстве без какой-либо кормежки он отложил яйца. Просто чтобы вы понимали, насколько клещ живучий и сколько яиц может отложить одна самка
9. Простое правило для выживания: все пистолеты по умолчанию заряжены, а все кастрюли — горячие
21. "Мужики, бывает у вас такое, что волос из усов застревает в банке, вы его выдергиваете, а потом рыдаете как настоящий мужицкий мужик?"
29. "Найден источник неприятного запаха в маминой машине (испорченное молоко в отсеке для запаски)"
31. Он отрезал себе губы, уши и 2 пальца. Теперь «Черный инопланетянин» планирует ампутировать еще 2 пальца и ногу
36. Финеас Гейдж, человек, выживший после того, как металлический стержень насквозь пронзил его голову
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Он ещё и нос себе отрезал. Благо мозг удалять не надо, его там нет.
Очень полезная живность
Пару новых кабелей прокинет и все дела!