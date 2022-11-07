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Непобеждённые богатыри: русские силачи, навсегда оставившие след в мировой истории

Непобеждённые богатыри: русские силачи, навсегда оставившие след в мировой истории

Автор:
07 ноября 2022 22:59
Сообщество : Истории
Метки: Александр Засс   атлетизм   атлеты   поддубный   русские богатыри   силачи   
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Атлетизм и крепкая сила всегда были в почёте в русской культуре. Не зря ими наделяли былинных богатырей. Однако люди, наделённые той самой невероятной силой, были и в реальности. Причём примеров более чем достаточно.

Предлагаем познакомиться с некоторыми из наших непобедимых атлетов.


И начнём, пожалуй, с самого известного русского силача Ивана Поддубного. Впервые он продемонстрировал свою мощь на цирковой арене, а после за 40 лет не потерпел поражения ни в одной схватке. Неудивительно, что Поддубный прославился на весь мир, получив заслуженное звание «Чемпион чемпионов».

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Говоря о нём, стоит упомянуть Агафью Завидную, по случайности ставшей его ученицей. Изначально она работала в гостинице, где останавливался «русский силач». Девушка с интересом изучала предметы, с которыми выступали актёры, в частности гири. Увидев, как легко Агафья их поднимает, Поддубный добился, чтобы её отпустили с цирком.

Правда, закончилось всё ссорой из-за чрезмерного таланта Завидной, который сложно было переплюнуть. Ведь она смогла поднять 8 мужчин или удерживать зубами стул с сидящим на нём человеком. Такое не под силу даже большинству мужчин.


Иван Заикин также демонстрировал свою силу на цирковой арене. Он поднимал якорь весом в 400 кг, а также поднимал рельсу с зацепившимися за неё 20 людьми. Позже он ещё и загибал концы этой самой рельсы в круг.

А вот богатырь Дмитрий Лукин служил капитаном на военном судне, где и демонстрировал свою силу. Он спокойно вступал в схватку с 6 крупными мужчинами, вдавливал гвоздь в доску одним пальцем, а также смог целый час удерживать на вытянутой руке 16-килограмовое пушечное ядро.

Якуба Чеховский демонстрировал свою мощь не только на цирковых выступлениях, но и на ринге. Самый известный его трюк – пронос шести мужчин на вытянутой руке по кругу. К слову,  этот номер до сих пор никто так и не смог повторить.

Александр Гликин не просто так получил прозвище «подъёмный кран», ведь, трудясь на заводе, он был просто незаменим там, куда не могла добраться техника. Он поднимал тяжести весом в тонну и мог сдвигать предметы до 5 тонн.

Терентия Кореня прозвали «Победителем львов» за весьма эффектный трюк на цирковой арене. Когда атлет вошёл в клетку, лев попытался на него наброситься, что стало для хищника роковой ошибкой. Корень просто поднял его над головой и швырнул об пол. Причём сделал это с такой силой, что животное не пережило удар.

Ну и закончим «Железным Самсоном», более известным как Александр Засс. Он поднимал зубами балку с сидящими на ней двумя людьми, а также спокойно переносил удары любой силы в живот. Известно, что один профессиональный боксёр настолько переусердствовал, нанося удары, что умудрился сломать об Засса руку.

А как вы думаете, возможно ли натренировать силу, как у упомянутых богатырей, или это всё-таки врожденный талант?

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Александр Засс   атлетизм   атлеты   поддубный   русские богатыри   силачи   
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3  комментария
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25
Aleksey 19 минут назад
Крутыми описаны, конечно я никогда не поверю в описанное, к примеру загибал рельс или поднимал 400 кг с 20 людьми. Цирк есть цирк, а там все тяжести в 10 раз завышены. Если бы это было возможно то и современных реалии это бы показывали, просто тогда было время бездоказательных сказок и иллюзий.
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12k
Sergey_Z 13 минут назад
"поднимал рельсу с зацепившимися за неё 20 людьми."
Эт, если даже рахиты по 50 кг, то получается 1 тонну он поднимал?
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88
twincam 20 минут назад
фуяссе, рельсу согнул!?!? О_о
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Антибиотик
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