Непобеждённые богатыри: русские силачи, навсегда оставившие след в мировой истории

Правда, закончилось всё ссорой из-за чрезмерного таланта Завидной, который сложно было переплюнуть. Ведь она смогла поднять 8 мужчин или удерживать зубами стул с сидящим на нём человеком. Такое не под силу даже большинству мужчин.

Иван Заикин также демонстрировал свою силу на цирковой арене. Он поднимал якорь весом в 400 кг, а также поднимал рельсу с зацепившимися за неё 20 людьми. Позже он ещё и загибал концы этой самой рельсы в круг.