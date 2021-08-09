Напряженные и нелепые лица спортсменов на Олимпиаде в Токио, заслуживающие отдельных медалей и наших улыбок

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Через несколько дней закончится Олимпиада в Токио. Мы решили вспомнить не победы и поражения, а лица, с которыми спортсмены шли к достижениям. Во время соревнований атлеты не контролируют свои эмоции и уж тем более выражения лиц, поэтому порой, в моменты сильного напряжения, они выглядят крайне забавно.
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Данный вид спорта требует сосредоточенности, контроля дыхания, поэтому напряженные лица обеспечены.
2. Если думаете, что ваше лицо выглядит забавно, когда вы делаете физические упражнения, то полюбуйтесь на представителей Олимпийских сборных по гимнастике
А вы следили за Олимпийскими играми в Токио?
Авторский пост
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2. Можно было подкорректировать текст, например, "Вот и закончилась Олимпиада в Токио".