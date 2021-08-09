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Напряженные и нелепые лица спортсменов на Олимпиаде в Токио, заслуживающие отдельных медалей и наших улыбок

Напряженные и нелепые лица спортсменов на Олимпиаде в Токио, заслуживающие отдельных медалей и наших улыбок (13 фото)

Автор:
09 августа 2021 10:06
Сообщество : Спорт
Метки: атлеты   олимпиада   олимпиада токио   спорт   спортсмены   токио 2020   
2087
13

Через несколько дней закончится Олимпиада в Токио. Мы решили вспомнить не победы и поражения, а лица, с которыми спортсмены шли к достижениям. Во время соревнований атлеты не контролируют свои эмоции и уж тем более выражения лиц, поэтому порой, в моменты сильного напряжения, они выглядят крайне забавно.

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Метки: атлеты   олимпиада   олимпиада токио   спорт   спортсмены   токио 2020   
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8  комментариев
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16k
Татьяна Юсова 2 часа назад
1. Не смешно.
2. Можно было подкорректировать текст, например, "Вот и закончилась Олимпиада в Токио".
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22k
SerGProS Полчаса назад
Напряженные и нелепые лица спортсменов на Олимпиаде в Токио, заслуживающие отдельных медалей и наших улыбок
Напряженные и нелепые лица спортсменов на Олимпиаде в Токио, заслуживающие отдельных медалей и наших улыбок
Напряженные и нелепые лица спортсменов на Олимпиаде в Токио, заслуживающие отдельных медалей и наших улыбок
Напряженные и нелепые лица спортсменов на Олимпиаде в Токио, заслуживающие отдельных медалей и наших улыбок
Напряженные и нелепые лица спортсменов на Олимпиаде в Токио, заслуживающие отдельных медалей и наших улыбок
Напряженные и нелепые лица спортсменов на Олимпиаде в Токио, заслуживающие отдельных медалей и наших улыбок
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2k
Виктор 49 минут назад
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5k
Александр Иванов 2 часа назад
На себя посмотрите в напряжённый момент! Или такие моменты у вас только когда в туалете тужитесь?
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