Напряженные и нелепые лица спортсменов на Олимпиаде в Токио, заслуживающие отдельных медалей и наших улыбок

Через несколько дней закончится Олимпиада в Токио. Мы решили вспомнить не победы и поражения, а лица, с которыми спортсмены шли к достижениям. Во время соревнований атлеты не контролируют свои эмоции и уж тем более выражения лиц, поэтому порой, в моменты сильного напряжения, они выглядят крайне забавно.