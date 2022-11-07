25 случайных совпадений, которые близки к совершенству

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В интернет-сообществе Perfect Fit собрана масса примеров случайных идеальных совпадений. Все эти фотографии доказывают, что даже обыденное может быть красивым и вдохновляющим.
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5. "Я думала, что потеряла обручальное кольцо в дороге. Обзвонила заправочные станции, ломбарды, искала везде. Уже сдалась, а потом нашла его под дезодорантом мужа"
Источник: — переведено специально для fishki.net
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