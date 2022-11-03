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Блогеры похвастались тем, что им когда-либо дарили подписчики

Блогеры похвастались тем, что им когда-либо дарили подписчики

Автор:
03 ноября 2022 11:04
Метки: блогеры   любопытно   подарки   подарки от подписчиков   подписчики   соцсети   щедрые люди   
2810
13

В Твиттере, как и других соцсетях, есть свои лидеры мнений. У них много подписчиков, чаще всего они знакомы с другими блогерами, их твиты набирают много лайков и комментов. Но что это для них: хобби или реальная работа? Мы решили выяснить, какие подарки им когда-либо приходилось получать от поклонников.

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А вы когда-нибудь отправляли подарки или деньги людям, на которых подписаны в соцсетях?

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: блогеры   любопытно   подарки   подарки от подписчиков   подписчики   соцсети   щедрые люди   
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19  комментариев
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9k
Б.Касторский 2 часа назад
Любопытно. Люди хвастаются, что ничего не делают и при этом принимают как должное какие-то подарки, подачки и прочее. Немного странно мне это. Когда клоунада стала настолько прибыльным и почетным занятием?
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508
Aurelian 16 минут назад
Работать идите собаки сутулые.
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13k
Artem 20 минут назад
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2k
Алекс Чебурашкин 21 минуту назад
а я рыбу поймал вот с таким глазом ))))))))
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9k
antonium Полчаса назад
Кхе-кхе. Какая-то проституция.
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44k
Соломей Полчаса назад
Ссылка www.youtube.com

вся суть вопроса
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844
Mr White Man Полчаса назад
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51k
Олег 53 минуты назад
Федеральная налоговая служба, прошу считать этот коммент официальным запросом. Проконтролируйте начисление и уплату НДФЛ, согласно устной декларации лиц
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27k
Квантовый переход Час назад
Блиа,сколько же ипланов на белом свете.Оплатить шмаре ,которую не знаешь,даже не трахнув,поездки,подарки,бабло.Слов нет.Если такие есть на фишках,вы конченые еб.ланы.
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27k
Квантовый переход Час назад
Этого иплана,который отправил такую сумму,неплохо было бы опубликовать,чтобы вся страна знала в лицо.
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460
Николай Александрович Час назад
Отправляя этим шкурам денег, вы становитесь участником этого бл**ства,
-Они буду благодарны, бла-бла-бла. Да там даже вашего имени не вспомнят.
А другие, подрастающие, будут брать с них пример и идеалы их будут мерить на себя. Подумайте дважды. Это, как подать денег молодому и трудоспособному....
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15k
Виталий Касандров Час назад
Мне самому нет. У меня канал про биглей. Вот щенкам ,да присылали , игрушки,ошейники,корма,вакцины. одежду.
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9k
Бритва 2 часа назад
а та мямля из тик-тока нашла диме грузчика шины таскать?
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23k
Serg2001 2 часа назад
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Спелая кукурузинка

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