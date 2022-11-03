Блогеры похвастались тем, что им когда-либо дарили подписчики

В Твиттере, как и других соцсетях, есть свои лидеры мнений. У них много подписчиков, чаще всего они знакомы с другими блогерами, их твиты набирают много лайков и комментов. Но что это для них: хобби или реальная работа? Мы решили выяснить, какие подарки им когда-либо приходилось получать от поклонников.