Блогеры похвастались тем, что им когда-либо дарили подписчики

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В Твиттере, как и других соцсетях, есть свои лидеры мнений. У них много подписчиков, чаще всего они знакомы с другими блогерами, их твиты набирают много лайков и комментов. Но что это для них: хобби или реальная работа? Мы решили выяснить, какие подарки им когда-либо приходилось получать от поклонников.
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А вы когда-нибудь отправляли подарки или деньги людям, на которых подписаны в соцсетях?
Источник:
АНТИФИШКИ
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вся суть вопроса
-Они буду благодарны, бла-бла-бла. Да там даже вашего имени не вспомнят.
А другие, подрастающие, будут брать с них пример и идеалы их будут мерить на себя. Подумайте дважды. Это, как подать денег молодому и трудоспособному....