Про "Русский Мир" и его издержки

FISHKINET
Мощными темпами: какое место занимает Россия по уровню цифровизации в мире Мощными темпами: какое место занимает Россия по уровню... «Страшная» еда: известные всем продукты, которые раньше боялись есть «Страшная» еда: известные всем продукты, которые раньше боялись есть Грета Тунберг призвала к свержению капиталистической системы Запада Грета Тунберг призвала к свержению капиталистической системы Запада Художница представила, какими красивыми и горячими могли быть известные персонажи в молодости Художница представила, какими красивыми и горячими могли быть... Смешные и познавательные картинки Смешные и познавательные картинки Работа ветеринара полна сюрпризов Работа ветеринара полна сюрпризов «Они должны быть полностью отключены от российского информационного поля»: депутат Госдумы предложил запретить выступления всех артистов и музыкантов, признанных иноагентами «Они должны быть полностью отключены от российского... Мужчина применил удушающий приём на питбуле и спас девушку Мужчина применил удушающий приём на питбуле и спас девушку Оригинальный способ вытащить рыбу из лунки Оригинальный способ вытащить рыбу из лунки Всё о теориях заговора и рептилоидах Всё о теориях заговора и рептилоидах Фотографии из прошлого Фотографии из прошлого «Ты на рожу-то свою смотрела в зеркало?»: Филипп Киркоров «припечатал» уехавшую певицу Наргиз Закирову «Ты на рожу-то свою смотрела в зеркало?»: Филипп Киркоров... Водитель BMW до последнего думал, что его пропустят, но не угадал Водитель BMW до последнего думал, что его пропустят, но не угадал Оштрафован на две тысячи: в Севастополе байкер перекрыл дорогу троллейбусу Оштрафован на две тысячи: в Севастополе байкер перекрыл дорогу... 14 чатов с таксистами, которые сломали все представления о сервисе 14 чатов с таксистами, которые сломали все представления о сервисе Чаплин и Бродяга – а есть ли разница? Как актер создал образ Чаплин и Бродяга – а есть ли разница? Как актер создал образ Мангалы: современные проблемы требуют неординарных решений Мангалы: современные проблемы требуют неординарных решений Йожика картинки. Выпуск 231 Йожика картинки. Выпуск 231
Про "Русский Мир" и его издержки

Про "Русский Мир" и его издержки

Автор:
03 ноября 2022 08:05
Метки: Размышлизмы   Русский мир   истории   
961
1

Некоторые "размышлизмы" cтарого русского технаря о сути текущего момента.

Немного о себе. Крутил гайки в СССР, был армейским "пиджаком-доработчиком", кручу гайки и сейчас, приношу непоправимую пользу мировой авиации, на авиационном заводе. Раньше мотался с гарантийными ремонтами по всему миру, сейчас старенький стал -сижу на заводе.

Вот такая, понимаете, с-стабильность. Иногда смотрю телевизор, копаюсь в интернете, или пишу какой-нибудь опус, на заказ от своих друзей -профессиональных писателей... И вот, насмотревшись на галкиных и алкиных, решил поделиться своими мыслями.

Много смешного появляется в интернете и в СМИ. А самое смешное, это то, что забугорные европейские неучи решили "отказаться от всего русского...". Ню-ню ! Смотришь западные каналы и поражаешься их фантастической тупости и наглости ! "Мы создали то, мы создали это..." Так и хочется поймать этих деятелей за "ручки шаловливые" и, нежно поднеся кулак к носу, переспросить:-"Еще раз, деточки, кто создал?!" Вешайте лапшу на уши своим "блогерам", "бюргерам", "мистерам" и силиконовым блондинкам из порнохаба, господа !

Спросите, почему я "пошёл в разнос"? Отвечаю:-враньё надоело ! И, если вы, господа хорошие, решили отказаться от всего русского -держите слово! Ведь только за 2021 год было зарегистрировано... Вы сидите? 54600 русских изобретений и это считается очень мало! Ах да, забыл совсем! Сажайте свои расфуфыренные "Робенсы-44": - нехорошо рассекать над побережьями Монте-Карло и Ницы на изобретении русского варвара Сикорского, просто недопустимо! Пойдем дальше...

После начала СВО, когда либерасты и прочие ...сты, рванули за границу, наметилось еще одна модная "тенденция":- верещать на каждом углу-'Мне стыдно, что я русский!" и, хлопая себя ушами по ботексным щекам, выдавливать слезу и гонорары из прибалтов и европейцев на разных шоу...

Так и хочется, от всей души и от чистого сердца, наградить таких особей пинком в свиное рыло! Т. к. только свинья может, за забугорные 'ништяки", лайки и гонорары, отказаться от своей Родины и поливать грязью народ, который тебя растил, учил и лечил твои болячки и сопли!

Честно говоря, проститутки, стоящие вдоль дороги, вызывают гораздо больше уважения, чем эти мрази.

Так получилось, что почти 27 миллионов русских, из бывших союзных республик СССР, вынуждены были эммигрировать. Всем тогда приходилось туго:- нас предали руководители, но не народ, не Родина, не друзья... Стыдно-ли мне, что я русский? Наоборот! Я этим гордился и буду гордиться всегда! Скажете, что я шовинист и здорово ошибётесь. Русские никогда не были шовинистами! Нельзя путать чувство национальной гордости с таким гадким понятием, как "шовинизм".

Да, ребята, я -старый перец и помотался по миру, но если остановиться и просто поразмышлять, то приходишь к очень интересным выводам. Стыдиться нам, русским? Чего? Того, что мы, ценой тысяч солдатских жизней, спасли неблагодарных болгар от турецкой резни? Cтыдиться Суворова и Нахимова ? Или Белинсгаузена с Лазаревым ? А, может быть, Чайковского с Достоевским ? Где была-бы эта "наимудрейшая" и тошнотворная Европа, если-бы не наши прадеды, вытащивщие ее из фашистского болота в 1945 году? А они, в качестве благодарности, ломают памятники нашим героическим старикам... Поэтому меня выворачивает наизнанку вид этих рож, едущих на поклон к осквернителям могил наших предков. Откуда это слепое поклонение западу? То там, то тут в русских СМИ слышно:"Какой ужас:-запад от нас отвернулся! Все пропало! Как-же мы будем жить?"

А что такое "Запад", ребята? Вся история запада -история грабежей, колонизаций и войн. Зачем вкалывать самому, если можно привезти из Африки рабов, взять плетку, и, ковыряя в носу, сидя в тенёчке, покрикивать на рабов, подсчитывая барыши? Вот это и есть "Американская мечта" ! В какой стране мира, скажите мне, рассизм процветал вплоть до 60-х годов ? Получили по башке от негров, ползали перед ними на коленках ? Мало !! Европа далеко от своего кумира не ушла:- те-же мародёры и убийцы :- Великобритания грабила Индию, Франция куролесила в Алжире и т. д.

И перед этими аферюгами нам, русским, должно быть стыдно ?! Фраза коня Юлия, из мультика, прекрасно подойдет:-"Не смешите мои подковы !" Пусть стыдятся европейцы, занявшие место американских негров, в услужении у выжившего из ума старика, и перетаскивающие свои плантации в виде "BASF", в штаты... Вот это -настоящий позор!

А теперь, я немного поясню начало своего поста, про "Мы создали то, мы создали это..." Как вы думаете:-засчет кого Израиль добился таких успехов в медицине, электронике, сельском хозяйстве и т. д.? Правильно ! Засчет русских эммигрантов, приехавших в 90-е года ! Скажу больше;-в электронных лабораториях, на военных заводах, сплошь и рядом -русские ! Кто собирает "Боинги" в Сиэтле? Правильно ! Почему так получилось, cпросите вы ? Потому, что русское образование было лучшее в мире ! Наши великие учителя, ( не побоюсь этого слова !)

так вколотили в нас ремесло, что русские, даже не зная толком языка, запросто утирают нос самым крутым забугорным "корифеям" ! Если у вас в доме израильская электроника, американский автомобиль, или вы летите на бразильском "Эмбайере" -будьте уверены, что и русские их собирали!

Ну, как-то так... Извиняюсь за "сумбур" - накипело! Помните, как сказал Александр Васильевич Суворов?

" Я -русский! Какой восторг !"

Не слушайте либеральных зануд, европейских правокаторов и штатовских пустозвонов : -русские всегда прорвутся и победят !

С наступающим Праздником!

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Еще крутые истории!
Метки: Размышлизмы   Русский мир   истории   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
14  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
284
Joe 3 часа назад
А ||иdоpы-то минусуют...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
1k
Руслан 52 минуты назад
BASF в Китай лыжи навострил, не в Штаты)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
17k
Сергей Час назад
А никто и не стыдится. Но вот орать "русские лучше всех, а у вас там негров на столбах вешали" - это уже попахивает, и нехорошо попахивает
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
rutt Час назад
Тот случай когда этнический еврей больше русский, чем многие русские по крови. Всё правильно написал.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Juli 2 часа назад

А ведь сколько тупеньких реально не понимают всего этого.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
bosayk 2 часа назад
я последний из пионеров надеюсь, что мы еще успеем воспитать достойную смену, потому как взирая на тех кому от 20 до 35 иногда становится грустно за будущее своих внуков
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
klop 3 часа назад
Всё правильно написал.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
♚ Мрачный Жнец ♚ 3 часа назад
Записки о русском мире от ... еврея?

Хм, где-то здесь подвох...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
53k
noName 3 часа назад
Да пусть стыдятся, жалко что-ли? Если стыдятся то это 100% не русские,а какая-то перхоть...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Андрей Эйнав
Кручу мозги и гайки:-приношу непоправимую пользу мировой авиации .
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

34309



Другие посты автора
Популярное
Незабытый подвиг: как советские космонавты спасли Землю от трагедии с бесконтрольной станцией «Салют-7»
Незабытый подвиг: как советские космонавты спасли Землю от трагедии с бесконтрольной...
Удивительная фауна: животные, способные удивить своей чудной внешностью или умениями
Удивительная фауна: животные, способные удивить своей чудной внешностью или умениями
Набирающие популярность
25 фотографий, доказывающих, что мир создан не для высоких людей
25 фотографий, доказывающих, что мир создан не для высоких людей
С ума сошёл? Андрей Разин заявил о создании нового "Ласкового мая"
С ума сошёл? Андрей Разин заявил о создании нового "Ласкового мая"
Мировая премьера бюджетных смартфонов от компании Cubot
Мировая премьера бюджетных смартфонов от компании Cubot
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Пакет с бананами

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#Прикол#аварии#факты#Приколы#улыбнуло#забавно#истории#сарказм#красота
#фото#дтп#интересное#в мире#животные#подборка#кино#милота#СССР#авария дня
#интересно#авто аварии#люди#позитив#картинки#история#автомобили#повезло#автомир#артисты
Мощными темпами: какое место занимает Россия по уровню цифровизации в мире Мощными темпами: какое место занимает Россия по уровню цифровизации в мире Нет, дорогая, это я вам соболезную Нет, дорогая, это я вам соболезную Парень оставляет отзывы о скамейках по всей Великобритании Парень оставляет отзывы о скамейках по всей Великобритании Реально выбесил своей безграмотностью Реально выбесил своей безграмотностью 6 интересных фактов обо всём на свете 6 интересных фактов обо всём на свете Служебный пес потерял задние лапы, спасая солдат в Афганистане Служебный пес потерял задние лапы, спасая солдат в Афганистане

На что жалуетесь?

Вернуться