Про "Русский Мир" и его издержки

Немного о себе. Крутил гайки в СССР, был армейским "пиджаком-доработчиком", кручу гайки и сейчас, приношу непоправимую пользу мировой авиации, на авиационном заводе. Раньше мотался с гарантийными ремонтами по всему миру, сейчас старенький стал -сижу на заводе.

Вот такая, понимаете, с-стабильность. Иногда смотрю телевизор, копаюсь в интернете, или пишу какой-нибудь опус, на заказ от своих друзей -профессиональных писателей... И вот, насмотревшись на галкиных и алкиных, решил поделиться своими мыслями.

Много смешного появляется в интернете и в СМИ. А самое смешное, это то, что забугорные европейские неучи решили "отказаться от всего русского...". Ню-ню ! Смотришь западные каналы и поражаешься их фантастической тупости и наглости ! "Мы создали то, мы создали это..." Так и хочется поймать этих деятелей за "ручки шаловливые" и, нежно поднеся кулак к носу, переспросить:-"Еще раз, деточки, кто создал?!" Вешайте лапшу на уши своим "блогерам", "бюргерам", "мистерам" и силиконовым блондинкам из порнохаба, господа !

Спросите, почему я "пошёл в разнос"? Отвечаю:-враньё надоело ! И, если вы, господа хорошие, решили отказаться от всего русского -держите слово! Ведь только за 2021 год было зарегистрировано... Вы сидите? 54600 русских изобретений и это считается очень мало! Ах да, забыл совсем! Сажайте свои расфуфыренные "Робенсы-44": - нехорошо рассекать над побережьями Монте-Карло и Ницы на изобретении русского варвара Сикорского, просто недопустимо! Пойдем дальше...

После начала СВО, когда либерасты и прочие ...сты, рванули за границу, наметилось еще одна модная "тенденция":- верещать на каждом углу-'Мне стыдно, что я русский!" и, хлопая себя ушами по ботексным щекам, выдавливать слезу и гонорары из прибалтов и европейцев на разных шоу...

Так и хочется, от всей души и от чистого сердца, наградить таких особей пинком в свиное рыло! Т. к. только свинья может, за забугорные 'ништяки", лайки и гонорары, отказаться от своей Родины и поливать грязью народ, который тебя растил, учил и лечил твои болячки и сопли!

Честно говоря, проститутки, стоящие вдоль дороги, вызывают гораздо больше уважения, чем эти мрази.

Так получилось, что почти 27 миллионов русских, из бывших союзных республик СССР, вынуждены были эммигрировать. Всем тогда приходилось туго:- нас предали руководители, но не народ, не Родина, не друзья... Стыдно-ли мне, что я русский? Наоборот! Я этим гордился и буду гордиться всегда! Скажете, что я шовинист и здорово ошибётесь. Русские никогда не были шовинистами! Нельзя путать чувство национальной гордости с таким гадким понятием, как "шовинизм".

Да, ребята, я -старый перец и помотался по миру, но если остановиться и просто поразмышлять, то приходишь к очень интересным выводам. Стыдиться нам, русским? Чего? Того, что мы, ценой тысяч солдатских жизней, спасли неблагодарных болгар от турецкой резни? Cтыдиться Суворова и Нахимова ? Или Белинсгаузена с Лазаревым ? А, может быть, Чайковского с Достоевским ? Где была-бы эта "наимудрейшая" и тошнотворная Европа, если-бы не наши прадеды, вытащивщие ее из фашистского болота в 1945 году? А они, в качестве благодарности, ломают памятники нашим героическим старикам... Поэтому меня выворачивает наизнанку вид этих рож, едущих на поклон к осквернителям могил наших предков. Откуда это слепое поклонение западу? То там, то тут в русских СМИ слышно:"Какой ужас:-запад от нас отвернулся! Все пропало! Как-же мы будем жить?"

А что такое "Запад", ребята? Вся история запада -история грабежей, колонизаций и войн. Зачем вкалывать самому, если можно привезти из Африки рабов, взять плетку, и, ковыряя в носу, сидя в тенёчке, покрикивать на рабов, подсчитывая барыши? Вот это и есть "Американская мечта" ! В какой стране мира, скажите мне, рассизм процветал вплоть до 60-х годов ? Получили по башке от негров, ползали перед ними на коленках ? Мало !! Европа далеко от своего кумира не ушла:- те-же мародёры и убийцы :- Великобритания грабила Индию, Франция куролесила в Алжире и т. д.

И перед этими аферюгами нам, русским, должно быть стыдно ?! Фраза коня Юлия, из мультика, прекрасно подойдет:-"Не смешите мои подковы !" Пусть стыдятся европейцы, занявшие место американских негров, в услужении у выжившего из ума старика, и перетаскивающие свои плантации в виде "BASF", в штаты... Вот это -настоящий позор!

А теперь, я немного поясню начало своего поста, про "Мы создали то, мы создали это..." Как вы думаете:-засчет кого Израиль добился таких успехов в медицине, электронике, сельском хозяйстве и т. д.? Правильно ! Засчет русских эммигрантов, приехавших в 90-е года ! Скажу больше;-в электронных лабораториях, на военных заводах, сплошь и рядом -русские ! Кто собирает "Боинги" в Сиэтле? Правильно ! Почему так получилось, cпросите вы ? Потому, что русское образование было лучшее в мире ! Наши великие учителя, ( не побоюсь этого слова !)

так вколотили в нас ремесло, что русские, даже не зная толком языка, запросто утирают нос самым крутым забугорным "корифеям" ! Если у вас в доме израильская электроника, американский автомобиль, или вы летите на бразильском "Эмбайере" -будьте уверены, что и русские их собирали!

Ну, как-то так... Извиняюсь за "сумбур" - накипело! Помните, как сказал Александр Васильевич Суворов?

" Я -русский! Какой восторг !"

Не слушайте либеральных зануд, европейских правокаторов и штатовских пустозвонов : -русские всегда прорвутся и победят !

С наступающим Праздником!