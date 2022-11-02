35 забавных фото из серии "соцсети против реальности"

Социальные сети — это царство роскошной жизни. Когда листаешь ленту, создается впечатление, что все вокруг живут идеальной жизнью с идеальными телами и не знают бед. Однако всё, что мы видим на этих фото — лишь крошечный процент того, что представляет собой жизнь этих людей, и тайская модель Vienna Doll решила доказать это в серии забавных снимков, разоблачающих лицемерие пользователей соцсетей.