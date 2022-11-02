35 забавных фото из серии "соцсети против реальности"

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Социальные сети — это царство роскошной жизни. Когда листаешь ленту, создается впечатление, что все вокруг живут идеальной жизнью с идеальными телами и не знают бед. Однако всё, что мы видим на этих фото — лишь крошечный процент того, что представляет собой жизнь этих людей, и тайская модель Vienna Doll решила доказать это в серии забавных снимков, разоблачающих лицемерие пользователей соцсетей.
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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(https://ru.wikipedia.org/wiki/Жаргон_падонковhttps://ru.wikipedia.org/wiki/Жаргон_падонков )
В результате всё изменилось в высмеивании незнания русского языка. За каждую ошибку прибегали стражи и хотели "вручить словарь".
Вот так и здесь, муклы поняли, что они муклы и теперь высмеивают не естественную красоту, стараясь сказать, что всё что они делают, это обман и не правда.
Следующий тренд я надеюсь, очень надеюсь, это чистая красота против пластики и против всякой ботоксной дряни. Вот бы все девки одумались и как в случае с русским стали естественными, а не как терминаторы с одним лицом по модели Т101.