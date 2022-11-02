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35 забавных фото из серии "соцсети против реальности"

35 забавных фото из серии "соцсети против реальности"

Автор:
02 ноября 2022 17:36
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   инстаграм против реальности   модель   ожидания и реальность   соцсети   фотографии из соцсетей   
2747
36

Социальные сети — это царство роскошной жизни. Когда листаешь ленту, создается впечатление, что все вокруг живут идеальной жизнью с идеальными телами и не знают бед. Однако всё, что мы видим на этих фото — лишь крошечный процент того, что представляет собой жизнь этих людей, и тайская модель Vienna Doll решила доказать это в серии забавных снимков, разоблачающих лицемерие пользователей соцсетей.

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Юмор   инстаграм против реальности   модель   ожидания и реальность   соцсети   фотографии из соцсетей   
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9k
kirpal 3 часа назад
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4k
avix 9 минут назад
Новая мода. Пчёлы против мёда. Как пример, в 2000ых появился "жаргон падонков"

(https://ru.wikipedia.org/wiki/Жаргон_падонковhttps://ru.wikipedia.org/wiki/Жаргон_падонков )

В результате всё изменилось в высмеивании незнания русского языка. За каждую ошибку прибегали стражи и хотели "вручить словарь".

Вот так и здесь, муклы поняли, что они муклы и теперь высмеивают не естественную красоту, стараясь сказать, что всё что они делают, это обман и не правда.

Следующий тренд я надеюсь, очень надеюсь, это чистая красота против пластики и против всякой ботоксной дряни. Вот бы все девки одумались и как в случае с русским стали естественными, а не как терминаторы с одним лицом по модели Т101.
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11k
♚ Мрачный Жнец ♚ 22 минуты назад
Эта )(уета была пару дней назад.
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36k
turyst 23 минуты назад
Ну недавно же этот пост был!
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51k
Олег Час назад
ладно сиськи вырастают, но когда раса меняется
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213
Olldd 2 часа назад
1 лицо + 1 фотошоп = редкостная херня.
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3k
Трям 3 часа назад
Какая лютая .хуета !
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