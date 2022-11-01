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"Трактир на Пятницкой": реальная история и факты о съемке

"Трактир на Пятницкой": реальная история и факты о съемке

Автор:
01 ноября 2022 18:36
Метки: интересно   история фильма   кино   
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К началу съемок фильма "Трактир на Пятницкой" (1977) режиссеру Александру Файнциммеру исполнилось 72 года. Он любил и умел работать в разных жанрах, и был настоящей легендой благодаря кинолентам "Котовский", "Овод", "Константин Заслонов", "Девушка с гитарой". В 1975 году вышла его картина "Без права на ошибку", снятая на стыке острой социальной драмы и детектива.

На этот раз его привлекла повесть Николая Леонова, из которой должен был получиться приключенческий детектив.


Повесть называлась "Ждите моего звонка". В ней рассказывалось о работе советской милиции в годы НЭПа. Сам писатель Николай Леонов – в прошлом оперативник. Он пришел в московский уголовный розыск в 1950-х, но застал сотрудников, которые не понаслышке знали о преступности начала 1920-х. Конечно, события повести – результат фантазии автора, но в их основе лежат вполне реальные типажи и обстоятельства тех лет.

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Николай Леонов выступил сценаристом картины, и после ее успеха изменил название повести. С 1977 года она известна читателям как "Трактир на Пятницкой".

Во время подготовки к съемкам первоначальный сюжет несколько изменился. Фильм отличается от повести более яркой детективной интригой – до последнего момента неизвестен агент МУРа в банде.

Претерпели изменения и некоторые персонажи. К примеру, Цыган (Николай Еременко) в литературной версии показан, как более целеустремленный и ярый противник Советской власти, чем в фильме.

В повести хозяином трактира был мужчина, бывший агент царской охранки. Роль переписали под Тамару Семину. Она пришла пробоваться на роль певички, но так ярко себя показала, что оператор воскликнул: "Да это главарь банды!" Остальные его поддержали.

Эпоха НЭПа допустила коммерцию в советскую экономику, поэтому в те годы появилось немало увеселительных и питейных заведений, которые становились центром притяжения криминальных элементов. Трактир на Пятницкой действительно существовал и располагался в конце улицы, но в 1932 году был снесен. На его месте были построены дома Рабочего кооперативного товарищества.

Для съемок трактира нашли здание на улице Большая Ордынка. Дом построен в 1890-х годах и находится на территории Малоярославецкого Никольского монастыря. Для съемки сцен внутри трактира создали декорации в павильоне "Мосфильма".

Эпизоды у торговых рядов, где орудовал профессиональный карманник Пашка-Америка, снимали в городе Ростов Ярославской области.


Пашка-Америка – персонаж, имеющий конкретный исторический прототип. Бандит с такой кличкой был одним из самых опасных московских грабителей 1940-х годов. Его настоящее имя – Павел Андреев. Он отличался чрезвычайной жестокостью и пристрастием к модной одежде. В 1949 году преступник был арестован и приговорен к 25 годам заключения. Авторы фильма сменили экранному Пашке-Америке и нрав, и судьбу. Обаятельного и добросердечного карманника сыграл тогда еще начинающий Александр Галибин.

А в случае с бандитом по кличке Серый, добросердечность оказалась не у дел. Первоначально на эту роль назначили Льва Дурова, но потом поняли, что бандиту в его исполнении не хватает жесткости. Константин Григорьев к тому времени создал образ начальника контрразведки Федотова в "Рабе любви", и его отрицательная харизма пришлась кстати.


Двух Михаилов (Француза и Цыгана) сыграли Лев Прыгунов и Николай Еременко. Оба уже были известными актерами и признанными красавцами советского кино. Хотя на роль Цыгана режиссер планировал пригласить Михаила Боярского, но его кандидатуру отверг Николай Сизов, тогдашний генеральный директор "Мосфильма".


Актерский состав картины оказался великолепным. Кроме уже упомянутых исполнителей в значимых ролях снялись: Геннадий Корольков, Виктор Перевалов, Марина Дюжева, Глеб Стриженов, Юрий Назаров, Игорь Васильев, Владимир Дружников, Виктор Косых, Юрий Волков, Лариса Еремина.

По итогам 1978 года картина заняла 5-е место в прокате, в кинотеатрах ее увидели 54,1 млн советских зрителей.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: интересно   история фильма   кино   
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кот базилий 3 часа назад
А Косых там где?
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