"Трактир на Пятницкой": реальная история и факты о съемке

На этот раз его привлекла повесть Николая Леонова, из которой должен был получиться приключенческий детектив.

Повесть называлась "Ждите моего звонка". В ней рассказывалось о работе советской милиции в годы НЭПа. Сам писатель Николай Леонов – в прошлом оперативник. Он пришел в московский уголовный розыск в 1950-х, но застал сотрудников, которые не понаслышке знали о преступности начала 1920-х. Конечно, события повести – результат фантазии автора, но в их основе лежат вполне реальные типажи и обстоятельства тех лет.