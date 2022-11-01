15 ярких образов знаменитостей, в которых они встречают Хэллоуин 2022

Кто-то придумывает себе костюм, который бы до смерти напугал любого монстра, а кто-то — Ариана Гранде и Элизабет Гиллис. Девушки решили слетать в прошлое и снять кусочки фильма 2000 года «Победители шоу». Как поделилась сама певица в своём Инстаграме*, работа была проделана ещё в мае этого года. Как вам такая подготовка к Хэллоуину?