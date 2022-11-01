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15 ярких образов знаменитостей, в которых они встречают Хэллоуин 2022

15 ярких образов знаменитостей, в которых они встречают Хэллоуин 2022

Автор:
01 ноября 2022 09:52
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Хэллоуин   в мире   знаменитости   костюм   люди   наряд   фото   
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Ночь с 31 октября на 1 ноября — время, когда город засыпает и просыпается всякая нечисть. И чтобы привидения или другие существа не нашли себе жертву среди мирного населения, люди научились хитро маскировать своё истинное лицо.

Вот и звёзды с верной бригадой стилистов и визажистов славненько постарались, чтобы попугать своими образами в преддверье Хэллоуина не только незваных гостей с потустороннего мира, но и своих фанатов. Ведь их костюмы получились до ужаса яркими и незабываемыми!


Рэперша и актриса Лиззо — Мардж Симпсон

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Актриса Эль Фанниг и её друг в костюмах Чаки и его невесты

Кендалл Дженнер — Джесси из «Истории игрушек»

Хэллоуин — особый праздник для семейства Кардашьян. Сёстры уже на протяжении нескольких лет придумывают себе необычные образы и выходят в них на разные тематические вечеринки. Иногда в их арсенале припрятан не один костюмчик.


Кайли Дженнер — Невеста Франкенштейна

Например, в этом году Кайли Дженнер решила примерить на себя зловещий образ подружки Франкенштейна.


Ким Кардашьян, Оливия Пирсон и Натали Халкро — Мистик из «Людей Икс», Мэджик из комиксов «Марвел» и Селена из «Mortal Kombat»

Актрисы сериала «Ривердейл» Лили Рейнхарт, Мэделин Петш и Камила Мендес — героини фильма «Фокус-покус»

Актёр Коул Спраус со своим братом-близнецом стали одним целым

Хейли Бибер — Летиция Каста в образе цветочной феи на показе Yves Saint Laurent

Меган Фокс и Machine Gun Kelly — Памела Андерсон и Томми Ли

Ходят слухи, что стилисту Меган Фокс удалось найти идентичное платье, в котором сама Памела Ли пришла на одну из вечеринок. Интересно, так ли это на самом деле?


Пэрис Хилтон — Сейлор Мун

Синди Кроуфорд и Рэнди Гербер — герои сериала «Йеллоустоун»

Модель Винни Харлоу — русалочка Ариэль

Ванесса Хадженс — Чёрный лебедь

Певица и актриса Жанель Монэ — Дива Плавалагуна

Певица Ариана Гранде и актриса Элизабет Гиллис — герои фильма «Победители шоу» 2000 года

Кто-то придумывает себе костюм, который бы до смерти напугал любого монстра, а кто-то — Ариана Гранде и Элизабет Гиллис. Девушки решили слетать в прошлое и снять кусочки фильма 2000 года «Победители шоу». Как поделилась сама певица в своём Инстаграме*, работа была проделана ещё в мае этого года. Как вам такая подготовка к Хэллоуину?

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Хэллоуин   в мире   знаменитости   костюм   люди   наряд   фото   
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12  комментариев
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9k
Бритва Час назад
правильный хелоуин
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13k
Alex 20 минут назад
Паноктикум уродов. Да насрать на ваш хелоуин.
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Вадик 39 минут назад
Вот норм костюмы
Ссылка www.youtube.com
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71k
Доктор Джонс 45 минут назад
Да идите уже нахер со свои хеллоуином, всю ленту засрали...
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4k
solovei7 53 минуты назад
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15k
Колька Валеркин сын 2 часа назад
А есть ссылка, где ее ковбой спасает? Это не мне, друг спрашивает.
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