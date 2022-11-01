15 ярких образов знаменитостей, в которых они встречают Хэллоуин 2022

Ночь с 31 октября на 1 ноября — время, когда город засыпает и просыпается всякая нечисть. И чтобы привидения или другие существа не нашли себе жертву среди мирного населения, люди научились хитро маскировать своё истинное лицо.
Вот и звёзды с верной бригадой стилистов и визажистов славненько постарались, чтобы попугать своими образами в преддверье Хэллоуина не только незваных гостей с потустороннего мира, но и своих фанатов. Ведь их костюмы получились до ужаса яркими и незабываемыми!
Рэперша и актриса Лиззо — Мардж Симпсон
Актриса Эль Фанниг и её друг в костюмах Чаки и его невесты
Кендалл Дженнер — Джесси из «Истории игрушек»
Хэллоуин — особый праздник для семейства Кардашьян. Сёстры уже на протяжении нескольких лет придумывают себе необычные образы и выходят в них на разные тематические вечеринки. Иногда в их арсенале припрятан не один костюмчик.
Кайли Дженнер — Невеста Франкенштейна
Например, в этом году Кайли Дженнер решила примерить на себя зловещий образ подружки Франкенштейна.
Ким Кардашьян, Оливия Пирсон и Натали Халкро — Мистик из «Людей Икс», Мэджик из комиксов «Марвел» и Селена из «Mortal Kombat»
Актрисы сериала «Ривердейл» Лили Рейнхарт, Мэделин Петш и Камила Мендес — героини фильма «Фокус-покус»
Актёр Коул Спраус со своим братом-близнецом стали одним целым
Хейли Бибер — Летиция Каста в образе цветочной феи на показе Yves Saint Laurent
Меган Фокс и Machine Gun Kelly — Памела Андерсон и Томми Ли
Ходят слухи, что стилисту Меган Фокс удалось найти идентичное платье, в котором сама Памела Ли пришла на одну из вечеринок. Интересно, так ли это на самом деле?
Пэрис Хилтон — Сейлор Мун
Синди Кроуфорд и Рэнди Гербер — герои сериала «Йеллоустоун»
Модель Винни Харлоу — русалочка Ариэль
Ванесса Хадженс — Чёрный лебедь
Певица и актриса Жанель Монэ — Дива Плавалагуна
Певица Ариана Гранде и актриса Элизабет Гиллис — герои фильма «Победители шоу» 2000 года
Кто-то придумывает себе костюм, который бы до смерти напугал любого монстра, а кто-то — Ариана Гранде и Элизабет Гиллис. Девушки решили слетать в прошлое и снять кусочки фильма 2000 года «Победители шоу». Как поделилась сама певица в своём Инстаграме*, работа была проделана ещё в мае этого года. Как вам такая подготовка к Хэллоуину?
Источник:
АНТИФИШКИ
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На руках выносят. Видать ранена и идти не может.
Лицо полное страдания.