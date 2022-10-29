FISHKINET
Сообщество Юмор 15841 пост • 3158 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Сообщество Юмор
Антигуру кулинарии

Антигуру кулинарии

Автор:
29 октября 2022 21:07
Сообщество : Юмор
Метки: Печенье   блюдо   забавно   неудача   омлет   пицца   смешно   торт   хлеб   яичница   
399
17

Кулинария – направление увлекательное, полезное и захватывающее.

Но нередко результатом эксперимента или небрежности становятся жутковатые творения, которые боязно пробовать.

×
×

А получились такими.

Вроде, заготовка, но какая-то ноздреватая, неровная и дрожащая.

Результат – вода после стирки носков.

Но какие-то уж слишком разные и мутировавшие.

Самое удивительное, что оно не сгорело. Но выглядит как восставшее из ада.

Видимо, виновница торжества встретила свой полувековой юбилей с таким лицом. Или внутренним ощущением.

Но выжил.

Это же проще простого.

Но он уведет тебя не в Страну чудес, а в какое-нибудь более зловещее местечко.


Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Юмор"
Метки: Печенье   блюдо   забавно   неудача   омлет   пицца   смешно   торт   хлеб   яичница   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
3  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
2k
ᗫrαgon ♏ 5 часов назад
Одного не могу понять зачем они пиццу кладут на решетку, а не на противень ?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 2 ответа
Показать ещё
Galateya

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

38196



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Ложная «победа»: как Франция в 1939 году могла досрочно закончить войну, но вместо этого бежала с позором
Ложная «победа»: как Франция в 1939 году могла досрочно закончить войну, но вместо...
Мужчина специально упал на пешеходном переходе и обвинил в этом автомобилистку
Мужчина специально упал на пешеходном переходе и обвинил в этом автомобилистку
Набирающие популярность в сообществах
Что ты такое? Неопознанное существо у здания ООН
Что ты такое? Неопознанное существо у здания ООН
27 абсурдных кинофактов, которые не стоит воспринимать серьезно
27 абсурдных кинофактов, которые не стоит воспринимать серьезно
А мы здесь все точно поместимся?
А мы здесь все точно поместимся?
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Не все поймут

Лучшие демотиваторы
Packard дверей много не бывает

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#животные#история#картинки#автомобили#интересное#кино#авто аварии#Еда#сарказм
#Юмор#люди#фотографии#забавно#Приколы#аварии#новости#в мире#истории#сатира
#интересно#факты#Прикол#подборка#автомир#дтп#СССР#Вещи#милота#удивительно
Новой Москве - новый мост Новой Москве - новый мост Татухи, которые не удались Татухи, которые не удались Когда с тату не повезло Когда с тату не повезло У этих людей день сегодня явно не задался! У этих людей день сегодня явно не задался! Дизайнеры, которые в полной мере заслужили своё "вон из профессии" Дизайнеры, которые в полной мере заслужили своё "вон из профессии" 20+ дизайнерских ляпов всех времен 20+ дизайнерских ляпов всех времен

На что жалуетесь?

Вернуться