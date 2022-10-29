Антигуру кулинарии

Кулинария – направление увлекательное, полезное и захватывающее.
Но нередко результатом эксперимента или небрежности становятся жутковатые творения, которые боязно пробовать.
А получились такими.
Вроде, заготовка, но какая-то ноздреватая, неровная и дрожащая.
Результат – вода после стирки носков.
Но какие-то уж слишком разные и мутировавшие.
Самое удивительное, что оно не сгорело. Но выглядит как восставшее из ада.
Видимо, виновница торжества встретила свой полувековой юбилей с таким лицом. Или внутренним ощущением.
Но выжил.
Это же проще простого.
Но он уведет тебя не в Страну чудес, а в какое-нибудь более зловещее местечко.
Источник:
АНТИФИШКИ
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