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Забавный разговор мужчины и его бабушки

Забавный разговор мужчины и его бабушки

Автор:
28 октября 2022 08:24
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   бабушка   видео   внук   деньги   люди   спор   
836
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Бабушка с характером затеяла спор с внуком из-за денег. С такой не забалуешь!
Бабушка, которая явно много повидала на своём веку.

Источник:

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Метки: Юмор   бабушка   видео   внук   деньги   люди   спор   
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7  комментариев
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5k
Дмитрий Час назад
А мг бы и огрестись ещё! Счастливо отделался.))))
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3k
АИД 2 минуты назад
чудом ушел, чудом!!!! да, бабси они везде одинаковые!!! своих вспоминаю с теплом!!! теперь мои родители дедушки и бабушки)))) скоро и моя очередь....
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7k
Maximvs 14 минут назад
У меня и женщина такая. Это называется забота. И неравнодушие. Такие люди кажутся грубыми. Но у них очень большое сердце.
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19k
nobody® Полчаса назад
Милая старушка просит вымыть ей рот с мылом :-)
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3k
Anton Полчаса назад
Точно как моя Бабулька была ,пихала мне эти деньги !
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49k
dima423 39 минут назад
Да бабушки они такие))
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