Забавный разговор мужчины и его бабушки

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Бабушка с характером затеяла спор с внуком из-за денег. С такой не забалуешь!
Бабушка, которая явно много повидала на своём веку.
Источник:
АНТИФИШКИ
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