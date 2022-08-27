Как английские моряки обезумели от похоти и чуть не разобрали свой корабль из-за туземных женщин

Удержаться от влечения к страстным дамам смог лишь капитан - да и то лишь большим усилием воли и молитвами.
В XVIII веке английский капитан Самюэль Уоллес принял командование кораблём и отправился в кругосветку. Несколько месяцев всё шло нормально, но потом начались проблемы.
Сначала корабль попал в шторм в Магеллановом проливе, а когда чудом выбрались из него - команда запуталась в навигации и стала блуждать по бескрайнему океану.
Блуждали почти месяц, вода и припасы почти закончились и команда приуныла. Всё шло к тому, что так они и сгинут. Но случилось чудо - на горизонте появились горы и корабль рванул к ним на всех парусах. Капитан жадно рассматривал в трубу приближающийся остров - позже его назовут Таити.
Часть команды вместе с капитаном осталась на судне, остальные погрузились в шлюпки и высадились на острове, чтобы пополнить запасы. Через несколько часов морячки заметили несколько длинных каноэ, которые шли вдоль берега. Из них высыпали туземцы с луками и стрелами и приготовились атаковать команду. Капитан всё это видел и приказал дать залп из бортовых орудий. Одного выстрела было достаточно: практически все туземцы полегли, а оставшиеся убежали вглубь острова.
На следующий день к морякам пришла делегация от местного вождя - чтобы попросить мира и обещать никогда больше не нападать на команду. Её встречал уже капитан Уоллес и он важно сообщил, что он принимает условия и в знак мира и уважения хотел бы посетить деревню туземцев. Те согласились и моряки отправились в их поселение. Цели капитана были вполне прагматичные - он думал захватить их вождя и заставить туземцев пополнить их припасы. Но этого не понадобилось.
На удивление, туземцы встретили их очень приветливо. Видимо, сбежавшие воины рассказали о “чудо-оружии” и больше никому не хотелось испробовать его на себе. Капитан встретился с вождём и тот без всякого принуждения пообещал восполнить их запасы еды и воды, заодно намекнул, что и местные женщины будут рады пообщаться с капитаном.
Но набожный Уоллес идею с женщинами отверг и заявил, что он будет ждать провизию на корабле. А вот некоторые члены команды захотели побыть в племени, и капитан, понимая, что они и так уже настрадались и им надо немного отдохнуть, махнул рукой и разрешил остаться.
Шли недели: корабль стоял на якоре, Уоллес набирался сил и читал молитвы, члены команды то возвращались на судно, то на несколько дней пропадали в деревне туземцев. А потом корабельный кок пожаловался капитану, что на судне стали пропадать ножи и вилки. Уоллес начал проверку и выяснилось: кроме столовых приборов, с корабля пропало несколько ящиков гвоздей, часть патронов, а в некоторых местах, кто-то выдернул гвозди из корпуса корабля.
Капитан допросил нескольких моряков и те признались, что отдавали железо за секс с туземными женщинами. Те с удовольствием занимались интимом с морячками в обмен на вилки, гвозди и даже нательные кресты. Всё, что содержало железо, шло у них на вес золота.
В принципе, моряки совершили тяжкое преступление - например, гвозди и патроны были жизненно необходимы в плавании. Но всё же все запасы железа они не истощили, поэтому капитан отнёсся к ним снисходительно - никого не “пустил в расход”, а лишь запретил спускаться на берег без его приказа.
А вскоре судно было под завязку забито провиантом и корабль отчалил. Везя на борту любвеобильных моряков, которые были бы вовсе не против остаться на этом райском острове.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Cо временем остров стал известным как райское место «свободной любви». Навстречу командам кораблей обычно выходили обнажённые таитянки, считавшие гостей «богами» и охотно вступающие с ними в связь.
Команды кораблей Сэмюэла Уоллиса (1767) и Джеймса Кука (1774) оставили на острове не только светловолосых детей, но и массово убивавшие туземцев болезни сифилис и грипп.