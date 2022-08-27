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Как английские моряки обезумели от похоти и чуть не разобрали свой корабль из-за туземных женщин

Как английские моряки обезумели от похоти и чуть не разобрали свой корабль из-за туземных женщин

Автор:
27 августа 2022 01:33
Сообщество : RealFishki
Метки: англичане   железо   женщины   капитан   корабль   моряки   таити   туземцы   
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Удержаться от влечения к страстным дамам смог лишь капитан - да и то лишь большим усилием воли и молитвами.

В XVIII веке английский капитан Самюэль Уоллес принял командование кораблём и отправился в кругосветку. Несколько месяцев всё шло нормально, но потом начались проблемы.

Сначала корабль попал в шторм в Магеллановом проливе, а когда чудом выбрались из него - команда запуталась в навигации и стала блуждать по бескрайнему океану.

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Блуждали почти месяц, вода и припасы почти закончились и команда приуныла. Всё шло к тому, что так они и сгинут. Но случилось чудо - на горизонте появились горы и корабль рванул к ним на всех парусах. Капитан жадно рассматривал в трубу приближающийся остров - позже его назовут Таити.

Часть команды вместе с капитаном осталась на судне, остальные погрузились в шлюпки и высадились на острове, чтобы пополнить запасы. Через несколько часов морячки заметили несколько длинных каноэ, которые шли вдоль берега. Из них высыпали туземцы с луками и стрелами и приготовились атаковать команду. Капитан всё это видел и приказал дать залп из бортовых орудий. Одного выстрела было достаточно: практически все туземцы полегли, а оставшиеся убежали вглубь острова.

На следующий день к морякам пришла делегация от местного вождя - чтобы попросить мира и обещать никогда больше не нападать на команду. Её встречал уже капитан Уоллес и он важно сообщил, что он принимает условия и в знак мира и уважения хотел бы посетить деревню туземцев. Те согласились и моряки отправились в их поселение. Цели капитана были вполне прагматичные - он думал захватить их вождя и заставить туземцев пополнить их припасы. Но этого не понадобилось.

На удивление, туземцы встретили их очень приветливо. Видимо, сбежавшие воины рассказали о “чудо-оружии” и больше никому не хотелось испробовать его на себе. Капитан встретился с вождём и тот без всякого принуждения пообещал восполнить их запасы еды и воды, заодно намекнул, что и местные женщины будут рады пообщаться с капитаном.

Но набожный Уоллес идею с женщинами отверг и заявил, что он будет ждать провизию на корабле. А вот некоторые члены команды захотели побыть в племени, и капитан, понимая, что они и так уже настрадались и им надо немного отдохнуть, махнул рукой и разрешил остаться.

Шли недели: корабль стоял на якоре, Уоллес набирался сил и читал молитвы, члены команды то возвращались на судно, то на несколько дней пропадали в деревне туземцев. А потом корабельный кок пожаловался капитану, что на судне стали пропадать ножи и вилки. Уоллес начал проверку и выяснилось: кроме столовых приборов, с корабля пропало несколько ящиков гвоздей, часть патронов, а в некоторых местах, кто-то выдернул гвозди из корпуса корабля.

Капитан допросил нескольких моряков и те признались, что отдавали железо за секс с туземными женщинами. Те с удовольствием занимались интимом с морячками в обмен на вилки, гвозди и даже нательные кресты. Всё, что содержало железо, шло у них на вес золота.

В принципе, моряки совершили тяжкое преступление - например, гвозди и патроны были жизненно необходимы в плавании. Но всё же все запасы железа они не истощили, поэтому капитан отнёсся к ним снисходительно - никого не “пустил в расход”, а лишь запретил спускаться на берег без его приказа.

А вскоре судно было под завязку забито провиантом и корабль отчалил. Везя на борту любвеобильных моряков, которые были бы вовсе не против остаться на этом райском острове.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: англичане   железо   женщины   капитан   корабль   моряки   таити   туземцы   
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8  комментариев
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16k
Поручик 18 часов назад
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42
zenon 47 минут назад
Есть рассказ Германа Мелвилла "Тайпи". Мелвилл удрал с корабля и попал в племя людоедов тайпи. Он описал жизнь в этом племени. Он написал что остров, был маленький, но бог был настолько благосклонен к тапианкам, что женщина за всю свою жизнь могла родить одного ребёнка, очень редко двух. Поэтому они не боялись заниматься такими делами день и ночь. Удивило его и то, что они были все красивые женщины и приятные мужчины. Там были старики, которые по их исчислениям доживали более чем за сто лет. За ними следили, помогали и кормили. Это был мозг тайпианов. Они давали мудрые советы и рассказывали, как было раньше и конечно о верованиях.
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86k
Taras Kozalupko 12 часов назад
Чуть корабль не проипали!
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10k
a_komolow 12 часов назад
Йух стоит - голова не думает!
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32k
ACU900 12 часов назад
А я то думал что моряков могли заразить чем нибудь... Или съесть!
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13k
FatZilla 13 часов назад
Лично мне трудно представить, чтобы я настолько кого-то хотел чтобы творить такую дичь.
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6k
newegg 16 часов назад
Первыми европейцами на Таити были испанцы, прибывшие туда в 1606 году под руководством португальца Педро Фернандеса де Кироса.
Cо временем остров стал известным как райское место «свободной любви». Навстречу командам кораблей обычно выходили обнажённые таитянки, считавшие гостей «богами» и охотно вступающие с ними в связь.

Команды кораблей Сэмюэла Уоллиса (1767) и Джеймса Кука (1774) оставили на острове не только светловолосых детей, но и массово убивавшие туземцев болезни сифилис и грипп.

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1k
alex 17 часов назад
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