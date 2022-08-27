Как английские моряки обезумели от похоти и чуть не разобрали свой корабль из-за туземных женщин

Но набожный Уоллес идею с женщинами отверг и заявил, что он будет ждать провизию на корабле. А вот некоторые члены команды захотели побыть в племени, и капитан, понимая, что они и так уже настрадались и им надо немного отдохнуть, махнул рукой и разрешил остаться.

Шли недели: корабль стоял на якоре, Уоллес набирался сил и читал молитвы, члены команды то возвращались на судно, то на несколько дней пропадали в деревне туземцев. А потом корабельный кок пожаловался капитану, что на судне стали пропадать ножи и вилки. Уоллес начал проверку и выяснилось: кроме столовых приборов, с корабля пропало несколько ящиков гвоздей, часть патронов, а в некоторых местах, кто-то выдернул гвозди из корпуса корабля.

Капитан допросил нескольких моряков и те признались, что отдавали железо за секс с туземными женщинами. Те с удовольствием занимались интимом с морячками в обмен на вилки, гвозди и даже нательные кресты. Всё, что содержало железо, шло у них на вес золота.