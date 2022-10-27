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Сообщество Треники&Вареники 5648 постов • 1951 подписчик подписаться
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Рубить-колотить: мультитулы на все случаи жизни

Рубить-колотить: мультитулы на все случаи жизни

Автор:
27 октября 2022 18:40
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: инструменты   интереное   мультитулы   подборка   самоделки   швейцарские армейские ножи   
1661
16
Многофункциональные инструменты удобны в тот момент, когда нет доступа к обычным инструментам. Мультитулы хороши в походах, поездках на дальние расстояния. Во всех прочих случаях это просто дорогая и красивая (не всегда) игрушка.
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Источник:

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Метки: инструменты   интереное   мультитулы   подборка   самоделки   швейцарские армейские ножи   
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10  комментариев
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8k
Shtoppi 49 минут назад
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44k
SinigamiRuuk 4 минуты назад
Как всё универсальное, хуже чем что то специальное.
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521
Areskoi 23 минуты назад
Ссылка www.youtube.com
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16k
Александр Н. 39 минут назад
Комментарий к фото
32, 27, 19,17. Для газового резака идеальный вариант.
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4k
Сергей 41 минуту назад
На предпоследней - стандартный самопальный "мультитул" слесаря-сантехника. У меня где-то такой ключик валяется, откуда взялся - не помню.
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58k
Похабыч 56 минут назад
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12k
Kostick Час назад
хороший мультитул, тот же лезерман, стоит нормально. сюрж есть, давно. но, как не крути, по отдельности все удобней. дешманские тоже есть, это деньги на ветер. баловство, ни фиксации, сталь фуфло. первым был древний, у деда в сарае нашел, именно молоток, щипцы, топорик, шлицевая отвертка и гвоздодёр. судя по клейму шведский, скорей всего дед его привёз, как и многое остальное, из германии, где он до 1953 служил. посеял я тот мультик давно, жаль, память.
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1k
Шершень Час назад
И как такой xренoмyдью самодельной гаечку открутить?
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