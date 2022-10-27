Рубить-колотить: мультитулы на все случаи жизни

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Многофункциональные инструменты удобны в тот момент, когда нет доступа к обычным инструментам. Мультитулы хороши в походах, поездках на дальние расстояния. Во всех прочих случаях это просто дорогая и красивая (не всегда) игрушка.
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Источник:
АНТИФИШКИ
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