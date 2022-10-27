Рубить-колотить: мультитулы на все случаи жизни

Многофункциональные инструменты удобны в тот момент, когда нет доступа к обычным инструментам. Мультитулы хороши в походах, поездках на дальние расстояния. Во всех прочих случаях это просто дорогая и красивая (не всегда) игрушка.

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2. Древнеримский мультитул 0 Источник:

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3. И современная версия мультитула древности 0 Источник:

4. Мультитул на основе молотка и топора 0 Источник:

5. Мультитулы, которые были у любого владельца велосипеда 0 Источник:

6. Полезные мультитулы, которые не занимают много места 0 Источник:

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10. Нетипичный швейцарский армейский нож 0 Источник:

11. Кстати, неплохой концепт щипцов 0 Источник:

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13. Мультитулы-недоразумения 0 Источник:

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