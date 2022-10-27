15 фотографий ну очень больших собак

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Собак считают друзьями человека. Но некоторые хвостатые вырастают настолько огромными, что это скорее человек их друг. Да и «хозяевами» их хозяев язык не поворачивается назвать — посмотришь на такую махину на четырёх лапах и хочется спросить людей: «И давно вы у него живёте?»
Мы собрали фотографии очень больших собак. Но чем больше пёс — тем больше в нём любви.
Драко сидит с бабушкой
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Пёс в поезде
Кто в доме хозяин?
7-месячный щенок, когда его держат на руках
Огромный бульдог в магазине
Моя собака больше, чем моя девушка
Дружелюбный великан в своём любимом магазине
Пёс, который больше мамы
Тибетский мастиф
Пёс моей мамы
Он ещё щенок. Ему 11 месяцев, и он всё ещё растёт.
Моя собака размером с моего мужа
Познакомьтесь с Пушком
Ещё один тибетский мастиф
Известный хороший мальчик в моём колледже
Пёс моих родителей
Источник:
АНТИФИШКИ
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