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15 фотографий ну очень больших собак

15 фотографий ну очень больших собак

Автор:
27 октября 2022 08:35
Сообщество : Животные
Метки: Размер   большие   животные   огромный пес   порода   собака   фото   
596
16

Собак считают друзьями человека. Но некоторые хвостатые вырастают настолько огромными, что это скорее человек их друг. Да и «хозяевами» их хозяев язык не поворачивается назвать — посмотришь на такую махину на четырёх лапах и хочется спросить людей: «И давно вы у него живёте?»

Мы собрали фотографии очень больших собак. Но чем больше пёс — тем больше в нём любви.


Драко сидит с бабушкой

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Пёс в поезде

Кто в доме хозяин?

7-месячный щенок, когда его держат на руках

Огромный бульдог в магазине

Моя собака больше, чем моя девушка

Дружелюбный великан в своём любимом магазине

Пёс, который больше мамы

Тибетский мастиф

Пёс моей мамы

Он ещё щенок. Ему 11 месяцев, и он всё ещё растёт.


Моя собака размером с моего мужа

Познакомьтесь с Пушком

Ещё один тибетский мастиф

Известный хороший мальчик в моём колледже

Пёс моих родителей

Источник:

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Метки: Размер   большие   животные   огромный пес   порода   собака   фото   
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3  комментария
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31k
Игорь 11 минут назад
Собаки то большие на фотках, а вот мозги у хозяев очевидно - так себе.
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303
Константин 8 минут назад
я не понимаю людей, которые держат таких собак в квартире.
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59k
pynh 10 минут назад
Бульдог не огромный, он просто жирный
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Anarasius

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