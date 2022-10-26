Фастфуд по-советски: как это было

Для этих целей сформировали общепитовскую систему, включавшую помимо ресторанов и кафе еще и фабрики-кухни и столовые. Вопрос гурманской эстетики был вторичным. А вот здоровой и питательной пища должна была быть в обязательном порядке.

Человек способен хорошо и продуктивно трудиться при условии, если употребляет сбалансированное количество белков, жиров и углеводов. Установленный в эпоху военного коммунизма стандарт соблюдался и во времена, когда ситуация в стране более или менее наладилась.

И стали появляться они…