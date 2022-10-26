Фастфуд по-советски: как это было

Удовлетворение потребности в пище – это одна из базовых потребностей человека. И вскоре после бурных революционных событий перед новой властью возникла задача: накормить много людей вкусно, сытно и доступно.
Для этих целей сформировали общепитовскую систему, включавшую помимо ресторанов и кафе еще и фабрики-кухни и столовые. Вопрос гурманской эстетики был вторичным. А вот здоровой и питательной пища должна была быть в обязательном порядке.
Человек способен хорошо и продуктивно трудиться при условии, если употребляет сбалансированное количество белков, жиров и углеводов. Установленный в эпоху военного коммунизма стандарт соблюдался и во времена, когда ситуация в стране более или менее наладилась.
И стали появляться они…
Что может быть вкуснее горячих пельменей, с уксусом, перцем, горчицей, сметаной? Самостоятельно советские пельменные изготовлением полуфабрикатов не занимались, только варили и подавали. Что не мешало таким местам становиться сакральными и даже превращаться в клубы по интересам.
Не уступали пельмешкам и их собратья по цеху. Их можно было перехватывать на бегу. Правда, поедание чебуреков – целое искусство. Ведь горячий бульон при неправильном укусе разлетался и оседал пятнами на одежде.
В чебуречных витал специфический невыветриваемый запах масла. А посетители потихоньку запивали еду кое-чем покрепче чая или сока. Самой знаменитой чебуречной считается столичная «Дружба» на Сухаревке, открытая в 1957 году и ставшая отправной точкой в концепции советского общепита.
Хозяйки знают, что при жарке этой вкуснятины запах впитывается в одежду, кожу, волосы. А в блинных аромат поджаристого теста висел постоянно и был практически осязаемым.
Добавки на любой вкус, начиная со сметаны и меда и заканчивая экзотикой типа соленой кильки к свежим блинчикам – что может быть лучше? А вот фаршированные блины в отличие от обычных собратьев могли быть и так себе: залеживались и после подогревания становились резиновыми.
Такие заведения были распространены не повсеместно и встречались реже. Названия говорят сами за себя, и недостатка в посетителях, желающих съесть сосиски с горошком или простой булочкой или умять пару котлет, не было.
Горячий свежий пирожок, начинки на любой вкус – что может быть лучше? И перекусить, и порадовать себя. Пожалуй, самой популярной разновидностью были удлиненные изделия с мясной начинкой. Цена вопроса всего 10 копеек, а гастрономическое удовольствие и сытость гарантированы. Поэтому нет ничего удивительного в том, что возле пирожковых змеились очереди.
Пончиковые работали в двух форматах: в первом случае можно было сделать заказ и употребить пончики с каким-нибудь напитком прямо на месте. Во втором заведение работало только на вынос. И заказы – свежие пончики, засыпанные сахарной пудрой, выдавали в бумажных пакетах.
А вы застали такой формат заведений? Хотели бы его вернуть в настоящем?
Источник:
АНТИФИШКИ
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Сдается мне, что есть все. Просто не получает распространения, уже не интересно.
Не знаю зачем люди так люто последнее время хотят сыграть на ностальгии. Меняется время, меняются вкусы.
В Москве начали открывать рюмочные с уклоном на советское прошлое. Где нальют и на закуску дадут беляш, бутерброд или даже сосиску с горошком. Но нет души. Явно погоня за прибылью и только.
Помню, шли из школы, покупали на улице на двоих вкуснейшее хачапури (55 коп.), можно было купить пирожки по 10 коп., пирожное, мороженое, пепси. Если зайти в Соки/воды в разлив продавали соки (самый дорогой, вроде, виноградный, стоил копеек 20). На улицах везде были автоматы с газированной водой.
Чебуречная любимая в Приокском возле ДК станкозавода закрылась в начале 90х, там кабак сделали, но для привлечения посетителей какое-то время чебуреки готовили. Потом повар этот ушел и всё - ушла и эпоха.
Сосисочная хорошая (на Подбелке) закрылась ближе к концу 90х, а по соседству пельменная радовала года эдак до 2007 кажется.
Пельменная в доме моего детства (Островского, 17) закрылась думаю прям с развалом СССР.
А вот всякие пирожковые уже в 80х умерли. Пропали из общественных мест тележки с пирожками и мороженным.
Из блинных с натяжкой можно указать кафе "Мороженное" рядом с Подбелкой, но так такое хач-кафе в 90х сделали - без слёз не взглянешь. Кажется,у же давно его нет там.
А вот когда в 89 довелось побывать в Ташкенте и попробовать общепитовскую самсу, вот только тогда стало понятно, что общепит бывает разным! ))
Подумать только! То же тесто, то же отсутствие мяса (только лук и курдюк с зирой), но как же это было вкусно!!!