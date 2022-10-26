FISHKINET
Сообщество RealFishki 858 постов • 60 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество RealFishki
Фастфуд по-советски: как это было

Фастфуд по-советски: как это было

Автор:
26 октября 2022 15:19
Сообщество : RealFishki
Метки: Пирожковая   СССР   блинная   ностальгия   пышечная   сосисочная   фастфуд   чебуречная   
2962
8

Удовлетворение потребности в пище – это одна из базовых потребностей человека. И вскоре после бурных революционных событий перед новой властью возникла задача: накормить много людей вкусно, сытно и доступно.

Для этих целей сформировали общепитовскую систему, включавшую помимо ресторанов и кафе еще и фабрики-кухни и столовые. Вопрос гурманской эстетики был вторичным. А вот здоровой и питательной пища должна была быть в обязательном порядке.

Человек способен хорошо и продуктивно трудиться при условии, если употребляет сбалансированное количество белков, жиров и углеводов. Установленный в эпоху военного коммунизма стандарт соблюдался и во времена, когда ситуация в стране более или менее наладилась.

И стали появляться они…

×
×

Что может быть вкуснее горячих пельменей, с уксусом, перцем, горчицей, сметаной? Самостоятельно советские пельменные изготовлением полуфабрикатов не занимались, только варили и подавали. Что не мешало таким местам становиться сакральными и даже превращаться в клубы по интересам.

Не уступали пельмешкам и их собратья по цеху. Их можно было перехватывать на бегу. Правда, поедание чебуреков – целое искусство. Ведь горячий бульон при неправильном укусе разлетался и оседал пятнами на одежде.

В чебуречных витал специфический невыветриваемый запах масла. А  посетители  потихоньку запивали еду кое-чем покрепче чая или сока. Самой знаменитой чебуречной считается столичная «Дружба» на Сухаревке, открытая в 1957 году и ставшая отправной точкой в концепции советского общепита.

Хозяйки знают, что при жарке этой вкуснятины запах впитывается в одежду, кожу, волосы. А в блинных аромат поджаристого теста висел постоянно и был практически осязаемым.

Добавки на любой вкус, начиная со сметаны и меда и заканчивая экзотикой типа соленой кильки к свежим блинчикам – что может быть лучше? А вот фаршированные блины в отличие от обычных собратьев могли быть и так себе: залеживались и после подогревания становились резиновыми.

Такие заведения были распространены не повсеместно и встречались реже. Названия говорят сами за себя, и недостатка в посетителях, желающих съесть сосиски с горошком или простой булочкой или умять пару котлет, не было.

Горячий свежий пирожок, начинки на любой вкус – что может быть лучше? И перекусить, и порадовать себя. Пожалуй, самой популярной разновидностью были удлиненные изделия с мясной начинкой. Цена вопроса всего 10 копеек, а гастрономическое удовольствие и сытость гарантированы. Поэтому нет ничего удивительного в том, что возле пирожковых змеились очереди.

Пончиковые работали в двух форматах: в первом случае можно было сделать заказ и употребить пончики с каким-нибудь напитком прямо на месте. Во втором заведение работало только на вынос. И заказы – свежие пончики, засыпанные сахарной пудрой, выдавали в бумажных пакетах.

А вы застали такой формат заведений? Хотели бы его вернуть в настоящем?

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
Ещё больше постов и свободного общения тут
подписаться на сообщество "RealFishki"
Метки: Пирожковая   СССР   блинная   ностальгия   пышечная   сосисочная   фастфуд   чебуречная   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
88  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
9k
Б.Касторский 3 часа назад
Блинные есть, впрочем есть даже та, что работает с советских времен. Чебуречные тоже есть. Есть пельменные и даже хинкальные!
Сдается мне, что есть все. Просто не получает распространения, уже не интересно.
Не знаю зачем люди так люто последнее время хотят сыграть на ностальгии. Меняется время, меняются вкусы.
В Москве начали открывать рюмочные с уклоном на советское прошлое. Где нальют и на закуску дадут беляш, бутерброд или даже сосиску с горошком. Но нет души. Явно погоня за прибылью и только.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё 5 ответов (из 6)
7k
Артём 6 минут назад
В каком смысле вернуть? Многие из них всё ещё работают.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
26k
Андрей 7 минут назад
а какие были доступные цены
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
16k
Дядюшка Ау 11 минут назад
Не подняты в посте бутербродные и рюмочные. Рюмочные вертайте взад.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
CKO 17 минут назад
Если кому интересно, чебуречная "Дружба" на Сухаревской еще работает (2 минуты пешком от м. Сухаревская). С необычным антуражем (как то только стоячие места, например). Но изумительными чебуреками... Штуки 4 под пиво - только в путь. Так что если хотите ненадолго побыть в советском общепите - очень рекомендую.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
86
Lev A. CKO 11 минут назад
Она была закрыта довольно долго. И знающие люди говорят, что после открытия, вкус и качество чебуреков сильно упали. Я после открытия не был там.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Administrator Полчаса назад
Пончиковая сейчас есть в питере на конюшенной
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Юрий Полчаса назад
В отличии от современной Москвы, красивой только на сабянинских картинках, Москва периода СССР была очень комфортной с точки зрения быстрого перекуса.
Помню, шли из школы, покупали на улице на двоих вкуснейшее хачапури (55 коп.), можно было купить пирожки по 10 коп., пирожное, мороженое, пепси. Если зайти в Соки/воды в разлив продавали соки (самый дорогой, вроде, виноградный, стоил копеек 20). На улицах везде были автоматы с газированной водой.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
21k
sssss3 Полчаса назад
Ну фиг знает, мне по душе была "Кулинария", там были десятки разнообразных блюд и прекрасная выпечка.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Ыукп 39 минут назад
рядом со школой был кондитерский цех. по дороге домой покупал горячие пончики в бумажном пакете, присыпанные сахарной пудрой.... прям взгрустнулось
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
633
Олег Квирулянт 42 минуты назад
Всё кроме пончиков помню. .. Рязань...

Чебуречная любимая в Приокском возле ДК станкозавода закрылась в начале 90х, там кабак сделали, но для привлечения посетителей какое-то время чебуреки готовили. Потом повар этот ушел и всё - ушла и эпоха.

Сосисочная хорошая (на Подбелке) закрылась ближе к концу 90х, а по соседству пельменная радовала года эдак до 2007 кажется.
Пельменная в доме моего детства (Островского, 17) закрылась думаю прям с развалом СССР.

А вот всякие пирожковые уже в 80х умерли. Пропали из общественных мест тележки с пирожками и мороженным.
Из блинных с натяжкой можно указать кафе "Мороженное" рядом с Подбелкой, но так такое хач-кафе в 90х сделали - без слёз не взглянешь. Кажется,у же давно его нет там.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
61
Алексей Губарёв isq 247 840 650 Олег Квирулянт Полчаса назад
Только оно не "Мороженное" называлось а "Снежинка". Мы туда всегда после цирка ходили. Года до 95 точно работало в таком формате.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
61
Алексей Губарёв isq 247 840 650 Олег Квирулянт Полчаса назад
А Пельменная еще напротив Детского Мира была.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
мемфрид 43 минуты назад
Услада для глаз
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
acari 52 минуты назад
Блин, в студенческие времена у метро Бауманская зимой и летом стояла тетка. Здоровы зеленый бак, а там промасленные пирожки с потрошками и картошкой... изжога была трындец.. эх, ностальгия....
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Олег 52 минуты назад
Мне кажется тут необходимо дать некоторые пояснения, в СССР была система общепита, было все что указано в статье (не упомянуты грильные, где подавали жаренную курицу приготовленную на гриле) но вот качество было не везде одинаковым. Были т.н. "рыгаловки", где приготовление оставляло желать лучшего, а были места где готовили очень вкусно. Тут многое зависело от руководства и работников. Процентное соотношение указать сложно но мне кажется что нормальных заведений было явно больше.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
39k
ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК 56 минут назад
чебуреки помню.вкусные что писец !!! едешь в автобусе зимой, он горячий в пакете с салфетками, запах на весь салон .
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
256
Артем Петухов Час назад
Были то они были, но посещение их было важным событием :) нифига не как сейчас в макдак заскочить или кофейку попить мимоходом
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−1
RobotTerminator2 Час назад
Чебурекиииииии!!!!!!!!!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
antipups1 Час назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Decapitated Headbanger Час назад
Буквально вчера посмотрел, имхо, очень подробно и информативно с рецептами по ГОСТу

Ссылка youtu.be
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Vovan Petroff Час назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
448
Kra Час назад
я помню только "пирожок с рисом и мясом", по факту комок теста, в котором "центр тяжести в виде одного риса был смещен. ))
А вот когда в 89 довелось побывать в Ташкенте и попробовать общепитовскую самсу, вот только тогда стало понятно, что общепит бывает разным! ))
Подумать только! То же тесто, то же отсутствие мяса (только лук и курдюк с зирой), но как же это было вкусно!!!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Gleb_Skameikin Час назад
Я помню пельменную у дедушки в Заводоуковске.. ммм..
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё 52 комментария
Показать ещё
Gatsby

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

55845



Другие посты автора
Популярное в сообществах
"Придурок! Илон Маск оценил умственные способности Гарри *Каспарова
"Придурок! Илон Маск оценил умственные способности Гарри *Каспарова
16 вещей, которые кого угодно могут поставить в тупик
16 вещей, которые кого угодно могут поставить в тупик
Набирающие популярность в сообществах
20+ неутешительных фактов о нашем мире, которые заставят задуматься
20+ неутешительных фактов о нашем мире, которые заставят задуматься
18 девушек-силачек, которые доказали, что рельефные мышцы могут быть к лицу не только мужчинам
18 девушек-силачек, которые доказали, что рельефные мышцы могут быть к лицу не только...
Apple выпустит титановый iPhone
Apple выпустит титановый iPhone
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Ставь класс - если они уже надоели

Популярные теги
#фото#Прикол#факты#дтп#картинки#Еда#в мире#люди#Ynews#фильм
#интересно#интересное#подборка#животные#кино#Приколы#актеры#СССР#познавательно#девушки
#Юмор#история#аварии#авто аварии#автомобили#США#роль#автомир#природа#знаменитости
Xiaomi Nandme NX9000 - ультразвуковая зубная щетка, созданная специально для мужчин Xiaomi Nandme NX9000 - ультразвуковая зубная щетка, созданная специально для мужчин Ностальгия по СССР в дивных ретро-фото Ностальгия по СССР в дивных ретро-фото Согревающие душу фото советских застолий Согревающие душу фото советских застолий Забытые звёзды: печальная судьба юного таланта, который мог стать золотым голосом страны Забытые звёзды: печальная судьба юного таланта, который мог стать золотым голосом страны Советские галеты: как их делали Советские галеты: как их делали Резиновые губки из советского детства Резиновые губки из советского детства

На что жалуетесь?

Вернуться