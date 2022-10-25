В конце сентября в Москве 46 лет назад выпал снег

9.

Тогда ему и пришло в голову, что именно эти кадры будут хорошо смотреться, если фоном будет звучать его (с композитором Андреем Петровом) песня про погоду. Ради эти кадров и сам фильм был удлинен почти на четыре минуты. И они того стоили.



«Я намеревался сделать Москву одним из героев нашей ленты» — признавался режиссер Эльдар Рязанов. И у него это получилось. Как хорошо в любимом фильме увидеть кадры еще той, настоящей Москвы...



Да, годы спустя Эльдар Рязанов написал поэтическое опровержение на свои стих «У природы нет плохой погоды». Весьма забавное. Почитайте.



"Столько я упреков от народа

выслушал, что сам себе не рад.

Был моложе, веселей, беспечней,

не страшился я держать ответ.

Болтанешь, как будто плюнешь в вечность,

ан обратно уж дороги нет.

Да и мне не скрыться от судьбины:

отдых! Я приехал на курорт!

Три недели страшной холодины,

дождь на нас чихал, как злющий черт.

Мнимый парадокс весьма опасен,

фраза прилепилась, как печать.

Я и сам с собою не согласен,

я хочу при солнце отдыхать.

Штормы, вихри, смерчи, ураганы,

зной, буран, самум и снегопад,

я скажу вам, очень не желанны.

Я беру свои слова назад!

Отрекаюсь от своей ошибки,

забираю эту песню вспять.

У природы – редкие улыбки!

Только их и надо привечать.

Жизнь идет, сменяя цикл за циклом.

Ну, какая старость благодать?!

А меня и эту беспринципность

надо понимать и принимать".