В конце сентября в Москве 46 лет назад выпал снег

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И кадры этого чуда попали в любимый всеми фильм.
Интересного просмотра!
Интересного просмотра!
1.
«У природы нет плохой погоды» слова к этой песни Эльдар Александрович Рязанов написал к своему фильму «Служебный роман».
Как рассказывает дочь Эльдара Рязанова, Ольга Рязанова: «Это первое стихотворение которое папа написал, ему было 49 лет. Юношеские он никогда не брал в расчет. Он гулял в лесу, и оно само "выползло", как он сам говорил. Он вернулся на дачу, записал его и прочитал мне. Я сказала, что в корне не согласна с тем, что надо благодарно принимать всю дрянь, которая сваливается на тебя в жизни.
Он на меня обиделся и сказал что-то типа: вырастешь - поймешь. Я выросла и даже переросла, а все равно мнения своего не изменила».
Как рассказывает дочь Эльдара Рязанова, Ольга Рязанова: «Это первое стихотворение которое папа написал, ему было 49 лет. Юношеские он никогда не брал в расчет. Он гулял в лесу, и оно само "выползло", как он сам говорил. Он вернулся на дачу, записал его и прочитал мне. Я сказала, что в корне не согласна с тем, что надо благодарно принимать всю дрянь, которая сваливается на тебя в жизни.
Он на меня обиделся и сказал что-то типа: вырастешь - поймешь. Я выросла и даже переросла, а все равно мнения своего не изменила».
2.
Эльдар Рязанов, уже будучи именитым режиссером, сначала очень стеснялся афишировать свою поэзию. Он прочитал стихотворение «У природы нет плохой погоды» Андрею Мягкову и соврал ему, что автор этих строк английский поэт Уильям Блейк, который скончался еще в 1827 году.
Вот, мол, вышел новый перевод. Как тебе?
Мягков без восторга выслушал стих и безапелляционно заявил, что ерунда какая — то и для фильма они явно не годятся.
Вот, мол, вышел новый перевод. Как тебе?
Мягков без восторга выслушал стих и безапелляционно заявил, что ерунда какая — то и для фильма они явно не годятся.
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3.
За что поплатился в следующем рязановском фильме «Гараж» ролью безголосого лаборанта Хвостова. Шутка)))
4.
Видимо, услышала стихи и сама природа. Почти в самый разгар съемок "Служебного романа" 25 сентября 1976 года, в Москве выпал неожиданно снег. Всякая погода благодать? Вот вам благодать! Получите, распишитесь!
7.
Еще на зеленых ветках деревьев лежали белые хлопья, молодежь играла в снежки, старики ворчали. Но зато хоть от погоды какие - то сюрпризы! Ну и что, что зима заглянула в столицу всего на полдня. Зато сколько эмоций!
8.
Эльдар Рязанов не мог не воспользоваться таким сюрпризом, и заснял для своего " Служебного романа" несколько кадров снежной сентябрьской Москвы. Улицы Герцена и Качалова, Никитские ворота, Кремль. Как же без него?
9.
Тогда ему и пришло в голову, что именно эти кадры будут хорошо смотреться, если фоном будет звучать его (с композитором Андреем Петровом) песня про погоду. Ради эти кадров и сам фильм был удлинен почти на четыре минуты. И они того стоили.
«Я намеревался сделать Москву одним из героев нашей ленты» — признавался режиссер Эльдар Рязанов. И у него это получилось. Как хорошо в любимом фильме увидеть кадры еще той, настоящей Москвы...
Да, годы спустя Эльдар Рязанов написал поэтическое опровержение на свои стих «У природы нет плохой погоды». Весьма забавное. Почитайте.
"Столько я упреков от народа
выслушал, что сам себе не рад.
Был моложе, веселей, беспечней,
не страшился я держать ответ.
Болтанешь, как будто плюнешь в вечность,
ан обратно уж дороги нет.
Да и мне не скрыться от судьбины:
отдых! Я приехал на курорт!
Три недели страшной холодины,
дождь на нас чихал, как злющий черт.
Мнимый парадокс весьма опасен,
фраза прилепилась, как печать.
Я и сам с собою не согласен,
я хочу при солнце отдыхать.
Штормы, вихри, смерчи, ураганы,
зной, буран, самум и снегопад,
я скажу вам, очень не желанны.
Я беру свои слова назад!
Отрекаюсь от своей ошибки,
забираю эту песню вспять.
У природы – редкие улыбки!
Только их и надо привечать.
Жизнь идет, сменяя цикл за циклом.
Ну, какая старость благодать?!
А меня и эту беспринципность
надо понимать и принимать".
«Я намеревался сделать Москву одним из героев нашей ленты» — признавался режиссер Эльдар Рязанов. И у него это получилось. Как хорошо в любимом фильме увидеть кадры еще той, настоящей Москвы...
Да, годы спустя Эльдар Рязанов написал поэтическое опровержение на свои стих «У природы нет плохой погоды». Весьма забавное. Почитайте.
"Столько я упреков от народа
выслушал, что сам себе не рад.
Был моложе, веселей, беспечней,
не страшился я держать ответ.
Болтанешь, как будто плюнешь в вечность,
ан обратно уж дороги нет.
Да и мне не скрыться от судьбины:
отдых! Я приехал на курорт!
Три недели страшной холодины,
дождь на нас чихал, как злющий черт.
Мнимый парадокс весьма опасен,
фраза прилепилась, как печать.
Я и сам с собою не согласен,
я хочу при солнце отдыхать.
Штормы, вихри, смерчи, ураганы,
зной, буран, самум и снегопад,
я скажу вам, очень не желанны.
Я беру свои слова назад!
Отрекаюсь от своей ошибки,
забираю эту песню вспять.
У природы – редкие улыбки!
Только их и надо привечать.
Жизнь идет, сменяя цикл за циклом.
Ну, какая старость благодать?!
А меня и эту беспринципность
надо понимать и принимать".
Источник:
АНТИФИШКИ
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Метки: СССР интересно кино фотографии
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26.10.22 7:05 МСК.
А дочурка-то у Рязанова - глупа. Ведь стихи его не о погоде и не о превратности судьбы и жизни. А о самом человеке - его душе и годах.
надо понимать и принимать"...
Ну, хитёр. Не Рязанов - а Рязанштейн)
В русле сабжа:
Мне повезло в жизни во первых видеть Эльдара живым и за работой. На моих глазах сняли значительную часть фильма "Вокзал для двоих", Его снимали в помещении где я был "начальник". Мне тогда было 21.
А не много раньше я прилетел в отпуск домой в Москву. Аккурат на первое мая 1980 года. В Москве выпал снег аккурат на уже распустившиеся тюльпаны перед памятником Королеву в аллее космонавтов, рядом с которой я тогда жил...