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В конце сентября в Москве 46 лет назад выпал снег

В конце сентября в Москве 46 лет назад выпал снег

Автор:
25 октября 2022 22:19
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: СССР   интересно   кино   фотографии   
437
9
И кадры этого чуда попали в любимый всеми фильм.
Интересного просмотра!
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Источник:

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Метки: СССР   интересно   кино   фотографии   
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7  комментариев
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530
Миха 9 часов назад
а я помню тот снег!))
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56k
Дворняга 2 часа назад
Читаю пост, а в соседней комнате из ТВ звучит эта песня!
26.10.22 7:05 МСК.
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4k
Горожанин 10 часов назад
"Я сказала, что в корне не согласна с тем, что надо благодарно принимать всю дрянь, которая сваливается на тебя в жизни"...

А дочурка-то у Рязанова - глупа. Ведь стихи его не о погоде и не о превратности судьбы и жизни. А о самом человеке - его душе и годах.
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4k
Горожанин 10 часов назад
" ...годы спустя Эльдар Рязанов написал поэтическое опровержение на свои стих... "А меня и эту беспринципность
надо понимать и принимать"...

Ну, хитёр. Не Рязанов - а Рязанштейн)
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1k
Тордион 10 часов назад
Что я думаю об этом?
В русле сабжа:
Мне повезло в жизни во первых видеть Эльдара живым и за работой. На моих глазах сняли значительную часть фильма "Вокзал для двоих", Его снимали в помещении где я был "начальник". Мне тогда было 21.
А не много раньше я прилетел в отпуск домой в Москву. Аккурат на первое мая 1980 года. В Москве выпал снег аккурат на уже распустившиеся тюльпаны перед памятником Королеву в аллее космонавтов, рядом с которой я тогда жил...
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Юганск

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