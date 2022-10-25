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Подборка интересных фотографий из прошлого. Не только нашего, и не только близкого.
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11.
Зрители футбольного матча СССР-Франция на стадионе «Динамо», Москва, 23 октября 1955 года. Фотограф Жан-Филипп Шарбонье
19.
Мухаммед Али, чемпион мира по боксу в тяжелом весе вместе с Джонни Кулон, чемпионом 1910 года, в своем чикагском спортзале, Чикаго, штат Иллинойс, США, 1966 год. Фотограф Томас Хёпкер
27.
Школа под открытым небом в 1957 году, Нидерланды В начале 20 века в Европе началось движение к школам под открытым небом.
Занятия проводились в лесу, чтобы учащиеся получали пользу физически и умственно от чистого воздуха и солнечного света.
28.
Замаскированная дорога в Финляндии во время Второй мировой войны. Деревья подвешены веревкой, чтобы союзные сторожевые башни не видели дороги. 27 июня 1941 год
29.
Для пари бывший морской пехотинец Томас Фитцпатрик в пьяном виде украл небольшой самолет из Нью-Джерси, а затем идеально приземлился на узкой улице Манхэттена перед баром, в котором он пил. 1956 год
Он заключил пари с товарищем-пьющим, что сможет выйти из бара, отправиться в Нью-Джерси и вернуться через 15 минут. Он сделал почти то же самое два года спустя, после того как посетитель бара отказался поверить, что он сделал первое.
31.
Знаменитый дом на скале в Сан-Франциско, незадолго до того, как он был уничтожен пожаром в 1907 году
34.
Британские солдаты ирландского гвардейского полка смотрят, как один из них теряет сознание в Лондоне, Англия, июнь 1966 гол
36.
Фотограф-папарацци Рон Галелла надел бы футбольный шлем рядом с актером Марлоном Брандо после того, как Брандо однажды ударил его кулаком, сломал ему челюсть и выбил пять зубов в 1973 году
38.
Федеральный резервный банк, Нью-Йорк, 1959 год
Чтобы защитить свои ноги от падающих слитков, они должны носить легкие, но очень прочные бахилы из магния, которые стоят 500 долларов каждая»
39.
Выброшенный на скалы пароход Ss Princess May на Аляске, 1910 год
Корабль наиболее известен тем, что в 1910 году его посадили на мель, в результате чего корабль полностью торчал из воды. Это одна из самых известных фотографий кораблекрушения.
Источник:
АНТИФИШКИ
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