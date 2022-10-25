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Фотографии из прошлого

Фотографии из прошлого

Автор:
25 октября 2022 21:36
Метки: история   ретро   фото   
691
40
Подборка интересных фотографий из прошлого. Не только нашего, и не только близкого.
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Источник:

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Метки: история   ретро   фото   
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5  комментариев
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1k
Тордион 2 часа назад
Что тут думать? Моника все равно лучше всех!)))
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4k
Белый 23 минуты назад
Димуля, тебе уже писали, что воровать не хорошо. Хорошо воровать когда ты крыса или цыган. Ты постоянно воруешь контент. Вот эти фото ты украл у персонажа ЯПа с ником tubdoc62 по кличке туборг https://www.yaplakal.com/forum2/topic2521456.htmlhttps://www.yaplakal.com/forum2/topic2521456.html? только там их сотня, а ты обосрался сто штук постить. Но вся беда в том, что туборга здесь опустили и он очень зол на фишки, так что если он узнает что ты крыса его контента, то по его заяве тебя хлопнут на фишках, как крысу.
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2k
Fara Zolkin Полчаса назад
Для меня 2018 год, ещё не совсем прошлое)))
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