"Дави их всех ... пииип! Танкер "Суздаль" протаранил моторную лодку на реке Дон

Огромный танкер "Суздаль" столкнулся с крошечной, в сравнении с ним, моторной лодкой в Ростове. На борту последней было несколько рыбаков, которым пришлось срочно прыгать в воду, чтобы спастись.
Эпичные кадры столкновения публикует ряд телеграм-каналов.
На видео внушительных размеров судно, двигаясь медленно, но неотвратимо, сминает одну из многочисленных рыбацких лодок, оказавшуюся на его пути.
Спойлер: в результате столкновения никто не пострадал.
Комментарии очевидца особенно доставляют (осторожно, нецензурная лексика - не прослушивайте при детях).
Следователи начали проверку - кто был не прав: капитан танкера или рыбаки, устроившие "пробку" на самом судоходном месте.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Ну это, наверное, смотря кто был в лодке
Поэтому начали проверку, чтобы выяснить. А вдруг виноват капитан танкера