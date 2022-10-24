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"Дави их всех ... пииип! Танкер "Суздаль" протаранил моторную лодку на реке Дон

"Дави их всех ... пииип! Танкер "Суздаль" протаранил моторную лодку на реке Дон

Автор:
24 октября 2022 23:47
Сообщество : Жить в России
Метки: Суздаль   дон   происшествие   ростов   столкновение   танкер   
575
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Огромный танкер "Суздаль" столкнулся с крошечной, в сравнении с ним, моторной лодкой в Ростове. На борту последней было несколько рыбаков, которым пришлось срочно прыгать в воду, чтобы спастись.

Эпичные кадры столкновения публикует ряд телеграм-каналов.

На видео внушительных размеров судно, двигаясь медленно, но неотвратимо, сминает одну из многочисленных рыбацких лодок, оказавшуюся на его пути.

Спойлер: в результате столкновения никто не пострадал.

Комментарии очевидца особенно доставляют (осторожно, нецензурная лексика - не прослушивайте при детях).

Следователи начали проверку - кто был не прав: капитан танкера или рыбаки, устроившие "пробку" на самом судоходном месте.

Источник:

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Метки: Суздаль   дон   происшествие   ростов   столкновение   танкер   
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10  комментариев
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27k
Квантовый переход 8 часов назад
Рыбаки мудаки.Тут даже выяснять нечего.
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31k
Snork Snorkoff 11 минут назад
Огромный танкер.. смеялсо. Жабодав с дедвейтом пять с половиной тысяч. Для сравнения, VLCC и это не самый крупный класс 200-300 тысяч тонн
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7k
ишты 56 минут назад
Конечно капитан танкера неправ -чё трудно было всех обрулить! У меня только один вопрос - те два долбо*ба реально считали, что танкер - не трамвай, объедет?!
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253
Feto13 2 часа назад
Какой прекрасный русский язык)))
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0
Иванов 6 часов назад
полные идиоты
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26k
Юрьевич 7 часов назад
"Следователи начали проверку - кто был не прав: капитан танкера или рыбаки"

Ну это, наверное, смотря кто был в лодке

Поэтому начали проверку, чтобы выяснить. А вдруг виноват капитан танкера
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17k
Анатолий Соколов 8 часов назад
если лодка с мотором - то "рулевому" выпишут штраф за нарушение правил судоходства ... ибо нехрен маломерному судну делать посреди фарватера.
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