БАМ - край романтики для советской молодёжи

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Байкало-Амурская магистраль (БАМ) – мегапроект Страны Советов.
О строительстве железнодорожной магистрали впервые задумались еще в конце XIX века. Но реализовать проект смогли только в ХХ веке в несколько этапов. Последний завершающий этап стартовал в 1972 году.
В середине семидесятых от желающих принять участие в ее строительстве не было отбоя.
Интересного просмотра!
О строительстве железнодорожной магистрали впервые задумались еще в конце XIX века. Но реализовать проект смогли только в ХХ веке в несколько этапов. Последний завершающий этап стартовал в 1972 году.
В середине семидесятых от желающих принять участие в ее строительстве не было отбоя.
Интересного просмотра!
1.
Свадьба строителей БАМа.
Строителям предстояло построить более 4200 км путей в сложнейших условиях. В течение 12 лет строители шли друг к другу навстречу с запада и востока.
Люди буквально жили на стройке, находили свои вторые половинки и рожали детей. Стройка шла беспрерывно, пока 29 сентября 1984 года отряды строителей не пересеклись на станции Куанда.
В 90-е “эффективные менеджеры” называли БАМ "дорогой в никуда", издержкой эпохи застоя. Сейчас магистраль переживает возрождение.
Люди буквально жили на стройке, находили свои вторые половинки и рожали детей. Стройка шла беспрерывно, пока 29 сентября 1984 года отряды строителей не пересеклись на станции Куанда.
В 90-е “эффективные менеджеры” называли БАМ "дорогой в никуда", издержкой эпохи застоя. Сейчас магистраль переживает возрождение.
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7.
Воспитатель молодежных общежитий Серафима Романова, 1976 год. Иркутская область, Звездный.
Архив Владимира Валентиновича Романова
13.
Усть-Кут. Открытие моста через Лену, 1975 год.
На одной из его опор до сих пор можно прочесть уже изрядно стершуюся надпись:
«Принимай, БАМ, наш подарок
От бригады Шестака!
Будь, как памятник, опора
Здесь, у Лены, на века!»
«Принимай, БАМ, наш подарок
От бригады Шестака!
Будь, как памятник, опора
Здесь, у Лены, на века!»
Источник:
АНТИФИШКИ
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Метки: СССР история люди страна фотографии
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Мне по работе встретилась женщина в Усть-Куте, точно не помню. Типа Хельга Ильдаровна Чавадзе.
А назад вернулись с БАМа с хреном отмороженным"...
(Частушка)