БАМ - край романтики для советской молодёжи

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Строителям предстояло построить более 4200 км путей в сложнейших условиях. В течение 12 лет строители шли друг к другу навстречу с запада и востока.



Люди буквально жили на стройке, находили свои вторые половинки и рожали детей. Стройка шла беспрерывно, пока 29 сентября 1984 года отряды строителей не пересеклись на станции Куанда.



В 90-е “эффективные менеджеры” называли БАМ "дорогой в никуда", издержкой эпохи застоя. Сейчас магистраль переживает возрождение.