БАМ - край романтики для советской молодёжи

FISHKINET
Купить новостройку на Авито. О чем стоит помнить, чтобы не пожалеть Купить новостройку на Авито. О чем стоит помнить, чтобы не пожалеть Смешные и познавательные картинки Смешные и познавательные картинки Жемчужина юмора в миллионах строк: подборка забавных переписок из мессенджеров Жемчужина юмора в миллионах строк: подборка забавных переписок из... Смешные и познавательные картинки Смешные и познавательные картинки 10 отличных детских фильмов режиссера Ильи Фрэза 10 отличных детских фильмов режиссера Ильи Фрэза Человек в железном костюме Человек в железном костюме 16 вещей, которые кого угодно могут поставить в тупик 16 вещей, которые кого угодно могут поставить в тупик А вот и извинения подъехали: танцор в розовом платье из Чечни раскаялся в содеянном А вот и извинения подъехали: танцор в розовом платье из Чечни... ФотоВсячина ФотоВсячина 10 фактов про трихоплакса - живой полоске, которая умеет ползать и пугать хищников 10 фактов про трихоплакса - живой полоске, которая умеет ползать и... Ограбление по-нидерландски Ограбление по-нидерландски Небезопасные интрижки: какие наказания в разных странах ждут мужчин за измену Небезопасные интрижки: какие наказания в разных странах ждут... "Огненным шоу" закончилась полицейская погоня за мотоциклистом "Огненным шоу" закончилась полицейская погоня за мотоциклистом Снимки излишков военной техники после Второй Мировой войны. 1945-1948 Снимки излишков военной техники после Второй Мировой войны. 1945-1948 Морской ангел: Война добра со злом под водой. Этот ангельский моллюск всю жизнь ищет морских чертей, чтобы их уничтожить Морской ангел: Война добра со злом под водой. Этот ангельский... 16 примеров провального дизайна от людей, которые явно занимаются не своим делом 16 примеров провального дизайна от людей, которые явно занимаются... Люди, которым надоело смотреть на своё бесформенное тело и они подкачались Люди, которым надоело смотреть на своё бесформенное тело и они... За и против чёрного юмора: почему мнение учёных так неоднозначно? За и против чёрного юмора: почему мнение учёных так неоднозначно? Интересные снимки советских артистов Интересные снимки советских артистов
БАМ - край романтики для советской молодёжи

БАМ - край романтики для советской молодёжи

Автор:
23 октября 2022 22:17
Метки: СССР   история   люди   страна   фотографии   
784
30
Байкало-Амурская магистраль (БАМ) – мегапроект Страны Советов.
О строительстве железнодорожной магистрали впервые задумались еще в конце XIX века. Но реализовать проект смогли только в ХХ веке в несколько этапов. Последний завершающий этап стартовал в 1972 году.
В середине семидесятых от желающих принять участие в ее строительстве не было отбоя.
Интересного просмотра!
×
×

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Еще крутые истории!
Метки: СССР   история   люди   страна   фотографии   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
7  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
7k
Алексей 9 часов назад
Пока не ходят поезда...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
GRuslan 22 минуты назад
Тёплые фото без пластика, моря электроники и разврата.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
14k
Кот Скрипалей 58 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
857
basil pupkin Час назад
Да-а-а, было время. Реальный котёл наций и люди которые там остались и внуков растят, очень сильные духом.
Мне по работе встретилась женщина в Усть-Куте, точно не помню. Типа Хельга Ильдаровна Чавадзе.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
71k
Доктор Джонс 2 часа назад
"Уезжали мы на БАМ с чемоданом кожаным
А назад вернулись с БАМа с хреном отмороженным"...
(Частушка)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
MPEG-8 7 часов назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
lekha-fil 9 часов назад
"Приезжай ко мне на БАМ, я тебе на рельсах дам." очень было популярно в то время.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Юганск

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

871126



Другие посты автора
Купить новостройку на Авито. О чем стоит помнить, чтобы не пожалеть
Купить новостройку на Авито. О чем стоит помнить, чтобы не пожалеть
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Почувствуй разницу

Популярные теги
#фото#история#фотографии#Вещи#животные#Приколы#комментарии#интересное
#интересно#люди#СССР#забавно#картинки#удивительно#познавательно
#Юмор#факты#подборка#страна#кино#Прикол#Россия
Купить новостройку на Авито. О чем стоит помнить, чтобы не пожалеть Купить новостройку на Авито. О чем стоит помнить, чтобы не пожалеть 20+ людей, которые поделились своими маленькими "победами" 20+ людей, которые поделились своими маленькими "победами" Уникальные фото о людях и фактах Уникальные фото о людях и фактах Гений протезов: работы Джеймса Джиллингема XIX века Гений протезов: работы Джеймса Джиллингема XIX века 19 интересных кадров обо всём на свете, которые откроют что-то новое 19 интересных кадров обо всём на свете, которые откроют что-то новое 18 снимков о том, как Dior привез французскую моду в СССР 18 снимков о том, как Dior привез французскую моду в СССР

На что жалуетесь?

Вернуться