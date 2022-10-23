10.

Фото Л. Луппова / РИА Новости.



Несмотря на большое количество замечательных артистов (Николай Караченцов, Леонид Куравлёв, Ролан Быков) и великолепную музыку Григория Гладкова фильм вышел на экраны лишь спустя 10 лет (в 1988 году) после создания, в связи с тем, что сценаристом был Василий Аксенов, эмигрировавший в то время в США.