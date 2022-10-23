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Подборка фотографий актеров, актрис и всем известных людей!
Интересного просмотра!
Интересного просмотра!
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3.
Любовь Орлова с супругом - кинорежиссером Григорием Александровым в зарубежной поездке, 1962 год
Фото А. Гаранина / РИА Новости
5.
Михаил Козаков в роли Кисточкина в сатирической фантазии В. Аксенова «Всегда в продаже», 1965 год. Фото: РИА Новости
6.
Владимир Высоцкий и Вениамин Смехов в сцене из спектакля «Антимиры», 1965 год
Фото А. Гаранина / РИА Новости
9.
Лев Лещенко и поэт Лев Ошанин в жюри фестиваля молодежной песни «Красная гвоздика», 1983 год
Фото Ю. Абрамочкина / РИА Новости
10.
Гражина Байкштите и Леонид Куравлев в кадре из музыкального фильма «Пока безумствует мечта», 1978 год
Фото Л. Луппова / РИА Новости.
Несмотря на большое количество замечательных артистов (Николай Караченцов, Леонид Куравлёв, Ролан Быков) и великолепную музыку Григория Гладкова фильм вышел на экраны лишь спустя 10 лет (в 1988 году) после создания, в связи с тем, что сценаристом был Василий Аксенов, эмигрировавший в то время в США.
Несмотря на большое количество замечательных артистов (Николай Караченцов, Леонид Куравлёв, Ролан Быков) и великолепную музыку Григория Гладкова фильм вышел на экраны лишь спустя 10 лет (в 1988 году) после создания, в связи с тем, что сценаристом был Василий Аксенов, эмигрировавший в то время в США.
15.
Александра Яковлева прыгает с парашютом в фильме «Парашютисты», 1984 год
Фото В. Сорокина / РИА Новости
19.
Андрей Миронов во время репетиции телеспектакля «Безумный день, или Женитьба Фигаро» в студии «Останкино», 1973 год
Фото Л. Носова / РИА Новости
Источник:
АНТИФИШКИ
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Метки: СССР артисты история кино фотографии
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