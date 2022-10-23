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Сообщество Треники&Вареники 5635 постов • 1903 подписчика подписаться
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Интересные снимки советских артистов

Интересные снимки советских артистов

Автор:
23 октября 2022 22:01
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: СССР   артисты   история   кино   фотографии   
459
21
Подборка фотографий актеров, актрис и всем известных людей!
Интересного просмотра!
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Источник:

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Метки: СССР   артисты   история   кино   фотографии   
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2  комментария
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7k
GROMOZEKA 3 часа назад
К слову, именно во время Женитьбы Фигаро, у Миронова и случился разрыв аневризмы

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16k
Статуя 51 минуту назад
У меня сейчас морда, как личико у этого котика, ми-ми

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