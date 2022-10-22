Врата в иные миры

В 1996 году они были обнаружены в районе Пуэрто де Хайу Марка начинающим гидом Хосе Луисом Дельгадо Мамани. Мамани утверждает, что перед этим много лет видел эти ворота в своих снах. Ему снилась дорога, которая вела к таинственным вратам, отделанным розовым мрамором, из которых исходил «яркий голубой свет, который выглядел, как мерцающий туннель».



Как говорят местные жители, это ворота служили «для прохода в земли богов». В воротах два проема – один в виде квадрата 7 на 7 метров, а второй в два метра высотой. Легенды утверждают, что большой проем – это для богов, а тот что меньше – для обычных смертных. Те, кто отважился пройти через Врата богов, обрел бессмертие и стал жить среди богов.

Одна из легенд как будто подтверждает странные сны Мамани. В ней говорится, что когда испанские конкистадоры прибыли в Перу в XVI веке и начали грабить богатства инков, один из жрецов по имени Амару Мару бежал из храма с драгоценным золотым диском – «Ключом Богов из семи лучей». Амару Мару нашел Врата Богов и отдал их стражам диск. После этого они совершили некий ритуал, и дверной проем открылся – за ним был тоннель с голубоватым светом. Аару Мару вошел в ворота и исчез навсегда, отправившись на землю богов.

Интересно, что исследователи обнаружили небольшое круглое углубление с правой стороны от Ворот богов.

2. Абу Гураб, Египет