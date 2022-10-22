Модница Ульяна Андреевна / "Иван Васильевич меняет профессию" (1973)

Прибавим к этому несколько пар туфель, сумочки, бижутерию и – драгоценные перстни. Замечу также, что Ульяна Андреевна бегает по этажам в поисках сенсаций в те часы, когда большинство женщин были на работе – Тимофеев трудится на дому, его супруга имеет свободный график, Шпак – в своей поликлинике, да и воры (Милославские) тогда промышляли строго с 10 до 16 – когда никого точно нет дома – не только обладателей магнитофонов и курток замшевых, но и – соседей. Стало быть, Иван Васильевич Бунша подозрительно много зарабатывает, раз у его неработающей жены – париков… много.