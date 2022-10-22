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Модница Ульяна Андреевна / "Иван Васильевич меняет профессию" (1973)

Модница Ульяна Андреевна / "Иван Васильевич меняет профессию" (1973)

Автор:
22 октября 2022 11:31
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Иван Васильевич меняет профессию   Ульяна Андреевна   модница   
282
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Кинокомедия "Иван Васильевич меняет профессию" (1973) – это не только шедевр на все времена; это ещё и путеводитель по модным трендам начала 1970-х годов. Леонид Гайдай не стал делать из жены управдома какую-нибудь скучную грымзу – Ульяна Андреевна Бунша настоящая бомба (во всех смыслах).

Она, конечно же, карикатурная. Зато – фактурная. Как там она говорила: "Передайте Зинаиде Михайловне, что Розалия Францевна говорила Анне Ивановне - Капитолина Никифоровна дубленку предлагает!"


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Первое, что бросается в глаза – это количество париков. Они вошли в моду во второй половине 1960-х, ближе к концу и пик увлечения искусственными локонами – это 1970-1975 годы. Их целью было имитировать живые волосы, но женщины так заигрались, что стали подчёркивать при помощи парика свой материальный достаток – хорошие варианты стоили довольно дорого. Японский (например) стоил около 100 рублей и его ещё надо было, как тогда говорили – достать.

Парики носили даже те женщины, у которых была приличная шевелюра. В фильме "Сладкая женщина" (1975) героиня Натальи Гундаревой перед зеркалом меряет парик, который куда как жиже, чем её собственные волосы. Но мода есть мода. Секретарша Верочка из "Служебного романа" (1977/1978) констатирует, что парики уже не носят, на что Калугина облегчённо вздыхает. Ульяне Андреевне - надо, ибо она не отличается красой кудрей, скажем так. Зато каждый её выход – очередной парик.

Так, белые растрёпанные волосы – культ Брижит Бардо, которая тогда носила именно такую причёску. Кстати, вы заметили, что и Ульяна, и та красота с киностудии - …в одном и том же парике? Но если Наталью Кустинскую и так сравнивали со знаменитой француженкой, то Наталья Крачковская в этом образе – невероятно комична. Ещё один паричок – блондинистый "боб", причёска созданная Vidal Sassoon и потому называемая у нас сессон (или сессун).

Впрочем, Видал лишь возродил эстетику 1920-х, когда "боб" носили все стильные девушки-flappers. А снимает она, мечтая, что всех вылечат – уже рыжий "колокол", с упруго подвитыми кончиками. Да. Ещё имелся "кудрявый шатен" - в той в сцене, где Шурик сказал, что если бы Ульяна Андревна была его женой, он бы повесился. В чёрно-белом финале, когда супруги Бунша хором выясняют отношения с Тимофеевым, на даме уже тёмный парик. Красота!

Помимо дорогостоящих париков, там ещё и наряды – особо роскошны брючные летние костюмы, которые в то время считались весьма актуальными.

Женщины не так давно освоили брюки – их массово стали носить со второй половины 1960-х (именно массово и по любому поводу, а не отдельные смелые красавицы).

Молодёжные принты – Ульяна просто королева хиппи. Правда, всё это жгучая синтетика, но в те годы человечество ещё не наигралось с нейлоном и дакроном. Вот во времена "Служебного романа" уже ценился натуральный шёлк.

Прибавим к этому несколько пар туфель, сумочки, бижутерию и – драгоценные перстни. Замечу также, что Ульяна Андреевна бегает по этажам в поисках сенсаций в те часы, когда большинство женщин были на работе – Тимофеев трудится на дому, его супруга имеет свободный график, Шпак – в своей поликлинике, да и воры (Милославские) тогда промышляли строго с 10 до 16 – когда никого точно нет дома – не только обладателей магнитофонов и курток замшевых, но и – соседей. Стало быть, Иван Васильевич Бунша подозрительно много зарабатывает, раз у его неработающей жены – париков… много.


Источник:

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Метки: Иван Васильевич меняет профессию   Ульяна Андреевна   модница   
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4  комментария
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10k
insaider 4 часа назад
Сатира,высмеивание мещанских ценностей, и вполне объективный намек на родство с приматами.
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7k
vitenok 2 часа назад
Классный фильм. Я однажды бутылку коньяка выиграл, поспорив с молодым коллегой, что роль царя и управдома играет один человек. Он был реально в шоке, только спрашивал - как? Как можно ТАК играть?
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19k
Corvus Corax 3 часа назад
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17k
Марина 4 часа назад
Ну так может она дочь "одного очень уважаемого человека" :)
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