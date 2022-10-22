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Предметы с историей, которые передали людям привет из прошлого

Предметы с историей, которые передали людям привет из прошлого

Автор:
22 октября 2022 09:15
Сообщество : ФотоМир
Метки: Вещи   история   люди   мз прошлого   предмет   фото   
1303
18

Старые вещи — это не просто какой-то бездушный хлам. Какая-нибудь баночка или книжечка может хранить в себе историю. Кто знает, может они даже старше тех, кто их нашёл!

Мы собрали для вас несколько примеров случаев, когда людям в руки попадали вещицы, которые отсылали в прошлое, словно капсулы времени. Грех не поделиться такими находками со всем интернетом.


Помогали маме собирать вещи и нашли неоткрытую банку солёных огурцов 1987 года выпуска

×
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Эта Библия передавалась в моей семье по наследству с 1800-х годов

Целая коллекция старых фишек

Корешок билета на «Матрицу» 1999 года, найденный среди вещей

А вот что мои бабушка с дедушкой сделали из старой доски для сёрфинга

Банка пива из 1975-го, найденная на чердаке

Нашла эту старую доску для спиритических сеансов на чердаке моего 100-летнего дома

Нашёл в бабушкиных вещах старый доллар

Нашел MP3-плеер, купленный в 2005 году

А в плеере музыка, которая была загружена в тот же период. Кажется, кто-то вернул себе свой 2005-й.


Я нашёл отличную окаменелость

Эту книгу Достоевского 1959 года никогда не читали

Было время, когда необходимо было разрезать страницы.


Эта серия книг 1963 года называется «История…» и содержит информацию на самые разные темы

Там есть история мореплавания, физики, оружия, ракет, астрономии и т. д. Мне нравится, как они выглядят.


Флакон духов из уранового стекла 1800-х годов

Кружка со Снупи 1958 года

Нашёл этот старый калькулятор на чердаке моей прабабушки

Этот старый неоткрытый Dr Pepper, который я нашёл на чердаке, стал прозрачным и потерял 1/3 своего объёма

Эту неиспользованную винтажную мясорубку я нашёл на чердаке нашего нового дома

Источник:

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Метки: Вещи   история   люди   мз прошлого   предмет   фото   
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4  комментария
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1k
Lexx 2 часа назад
Слайсер - это ломтерезка. Какая к чёрту мясорубка.
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6k
newegg Час назад
Нашел в гараже дома мясорубку, забытую прошлым владельцем.
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12k
Cornho 2 часа назад
"...винтажную мясорубку я нашёл на чердаке нашего нового дома"

Какая же это мясорубка??
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