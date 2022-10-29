FISHKINET
20 причин подписаться на канал Фишек в Viber 20 причин подписаться на канал Фишек в Viber 20 занимательных фотографий любопытных редкостей 20 занимательных фотографий любопытных редкостей Смешные и познавательные картинки Смешные и познавательные картинки Мои акварельные работы. Часть 8 Мои акварельные работы. Часть 8 Зачем заливают рисовые поля водой, если рис и так прекрасно растёт? Зачем заливают рисовые поля водой, если рис и так прекрасно растёт? Венгрия отреставрировала и заново открыла памятник советским солдатам Венгрия отреставрировала и заново открыла памятник советским солдатам Смешные картинки Смешные картинки 15 людей, которые когда-то сказали: «Никаких животных в&nbsp;доме» 15 людей, которые когда-то сказали: «Никаких животных в доме» Смешные и познавательные картинки Смешные и познавательные картинки Удивительные находки, которые трудно объяснить Удивительные находки, которые трудно объяснить Советская телогрейка: как ватник стал элегантной курткой Советская телогрейка: как ватник стал элегантной курткой Павлиний рак-богомол: Оно бьёт добычу с такой силой, что вода вскипает! Самый мощный удар в животном мире Павлиний рак-богомол: Оно бьёт добычу с такой силой, что вода... Интересные памятники, оригинальные скульптуры Интересные памятники, оригинальные скульптуры Как спустя 18 лет изменились актеры фильма "Ван Хельсинг" Как спустя 18 лет изменились актеры фильма "Ван Хельсинг" Интересные фотографии 1990 -х Интересные фотографии 1990 -х Кольцо раздора: как римский клад позволил раскрыть кражу, совершенную 1500 лет назад? Кольцо раздора: как римский клад позволил раскрыть кражу,... Прогулочные теплоходы в Японии: почему они так похожи на звездолёты Прогулочные теплоходы в Японии: почему они так похожи на звездолёты Интересные снимки отечественных артистов Интересные снимки отечественных артистов 15 оригинальных остановок, в которых ожидание автобуса превратится в настоящее удовольствие 15 оригинальных остановок, в которых ожидание автобуса превратится...
Интересные фотографии времен СССР

Интересные фотографии времен СССР

Автор:
29 октября 2022 22:09
Метки: СССР   история   люди   страна   фото   
650
22
Подборка душевных фотографий разных годов.
Интересного просмотра!
×
×

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Еще крутые истории!
Метки: СССР   история   люди   страна   фото   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
4  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
28k
Макарыч 11 часов назад
Сколько денег на эти видеосалоны грохнуто...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Frank Borman 2 часа назад
11.
RIP Мрия. Декоммунизация прошла успешно. Теперь этот коммунячий литак не будет мозолить глаза бандеровцам.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
47
Иваныч 9 часов назад
О! Ялта, Набережная им. В.И. Ленина.

Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
111
Kurt Meyer Иваныч 2 часа назад
А надпись "Сочи" не должна никого смущать?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Юганск

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

873285



Другие посты автора
А мы здесь все точно поместимся?
А мы здесь все точно поместимся?
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Не все поймут

Популярные теги
#фото#люди#история#подборка#СССР#дтп#авто аварии#Вещи#милота#сатира
#интересно#животные#Прикол#забавно#аварии#кино#автомир#Еда#новости#удивительно
#Юмор#факты#картинки#фотографии#автомобили#Приколы#в мире#истории#сарказм#познавательно
А мы здесь все точно поместимся? А мы здесь все точно поместимся? Что космонавты просят привезти сразу после посадки? Что космонавты просят привезти сразу после посадки? Альфред Билек: "Я переместился в 2749 год и прожил там 2 года" Альфред Билек: "Я переместился в 2749 год и прожил там 2 года" Как советская переводчица на Нюренберге попала в объятия Геринга Как советская переводчица на Нюренберге попала в объятия Геринга Как цыган и евреев в СССР пытались заманить в колхозы Как цыган и евреев в СССР пытались заманить в колхозы Предметы с историей, которые передали людям привет из прошлого Предметы с историей, которые передали людям привет из прошлого

На что жалуетесь?

Вернуться