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Без кота и жизнь не та

Без кота и жизнь не та

Автор:
22 октября 2022 07:31
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: без кота и жизнь не та   дома   кот   
519
30

Если вам кажется, что в вашей жизни чего-то не хватает для обретения полного счастья, то проверьте, есть ли у вас дома кот.

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Метки: без кота и жизнь не та   дома   кот   
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6  комментариев
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20k
Alf 2 часа назад
Осенний кот...
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1k
Dimon 9 минут назад
Да фотки милые, но как вспомню шерсть по всей квартире, какашки убирать, царапины на мебели и обоях, постоянный геморрой с шумом, ронянием предметов, пристроить перед поездкой на отдых ...ну нах! Когда кота отдали после пары лет "счастья", то я лично пару месяцев не мог поверить в то, что это случилось!
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8k
hairov 39 минут назад
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8k
hairov 40 минут назад
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10k
Клёст 2 часа назад
Вот это клёво))
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