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Сообщество Мастера фотошопа и видеомонтажа 284 поста • 190 подписчиков подписаться
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Если бы великаны жили среди нас

Если бы великаны жили среди нас (43 фото)

Автор:
16 ноября 2020 12:53
Сообщество : Мастера фотошопа и видеомонтажа
Метки: великан   гигант   гулливер   забавные картинки   конкурс   фотошоп   
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Было время, когда цифровые художники постоянно соревновались в умении пользоваться фотошопом. Проводилось много конкурсов, часто с забавными темами. Сейчас таких соревнований стало меньше, но они есть. Компания Design Crowd проводит фотошоп-конкурсы с 2014 года. Вот подборка лучших работ на тему "Город преувеличений", отобранных в общей сложности из 17 конкурсов.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: великан   гигант   гулливер   забавные картинки   конкурс   фотошоп   
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kappaneed Час назад
Многие работы любительские, а некоторые, вообще, свадьба-стайл
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