Если бы великаны жили среди нас

Было время, когда цифровые художники постоянно соревновались в умении пользоваться фотошопом. Проводилось много конкурсов, часто с забавными темами. Сейчас таких соревнований стало меньше, но они есть. Компания Design Crowd проводит фотошоп-конкурсы с 2014 года. Вот подборка лучших работ на тему "Город преувеличений", отобранных в общей сложности из 17 конкурсов.
Уровень этих работ не профессиональный, но они достаточно занимательные и веселые. Все великие мастера Photoshop должны были с чего-то начинать, и подобные конкурсы - отличная площадка для практики.
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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