Самые смешные мемы. Выпуск № 62

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Самые смешные мемы за день!
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Источник:
АНТИФИШКИ
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А как же вот эти пункты?
- покататься на луне
- по радуге промчаться на коне
То, что горки в аквапарке раскрашены как спуски в горах, я поняла, когда скатилась с черной в аквапарке в Тампере. На нее не было очереди. Когда я доехала, я поняла, почему. А откуда мне было знать про эти цвета, если я на горных лыжах не стою?
дальше по тексту.
4. ... и баю бай...