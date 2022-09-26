Свиншот и толстохульство: новые каламбуры и лингвошутки

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Из этой подборки вы узнаете идеальное имя для маркетолога, что означает слово "летописец", как правильно есть бриошь и кое-что ещё.
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Источник:
АНТИФИШКИ
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София Ротару - хуторок
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Матшутки. Алгебрашутки. Физшутки. Химшутки. Худшутки. Менеджершутки. Продавецвкусноиточкашутки. Бредшутки...