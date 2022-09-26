FISHKINET
Сообщество Юмор 15652 поста • 3060 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Сообщество Юмор
Свиншот и толстохульство: новые каламбуры и лингвошутки

Свиншот и толстохульство: новые каламбуры и лингвошутки

Автор:
26 сентября 2022 12:27
Сообщество : Юмор
Метки: Анекдоты   Каламбур   Мемы   Юмор   лингвошутки   слова   шутки   язык   
5386
18

Из этой подборки вы узнаете идеальное имя для маркетолога, что означает слово "летописец", как правильно есть бриошь и кое-что ещё.

×
×

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Юмор"
Метки: Анекдоты   Каламбур   Мемы   Юмор   лингвошутки   слова   шутки   язык   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
15  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
20k
homerchik 2 часа назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 4 ответа
1k
Андрей Кузнецов 23 минуты назад
Новости с полей мобилизации на сервисах: яндекс-беда, яндекс - бздэн и яндекс - заслуги.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
58k
Александр 41 минуту назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Peter Griffin 53 минуты назад
-Мирослав,ваша команда встретила серьёзное сопротивление со стороны соперника?
-Да,конечно.Но,слава Богу,мы победили.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
16k
seller-k 54 минуты назад
Ричи Блэкмор - хард-рок
Сид Вишес - панк-рок
София Ротару - хуторок
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Комментарий скрыт по причине низкого рейтинга. Показать
4k
Горожанин 2 часа назад
Лингвошутки...

Назрела пора продолжить парадигму:

Матшутки. Алгебрашутки. Физшутки. Химшутки. Худшутки. Менеджершутки. Продавецвкусноиточкашутки. Бредшутки...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Николай Дмитрич

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

28029



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Все 300 тыс. повесток по частичной мобилизации уже раздали?
Все 300 тыс. повесток по частичной мобилизации уже раздали?
Умер актер фильма «Четыре танкиста и собака»
Умер актер фильма «Четыре танкиста и собака»
Набирающие популярность в сообществах
Автовсячина
Автовсячина
Художник Билл Саундерс. Зима
Художник Билл Саундерс. Зима
Молодые люди, которых надо готовить к самостоятельной жизни
Молодые люди, которых надо готовить к самостоятельной жизни
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Хотя бы Тарзан будет белым

Лучшие демотиваторы
А не колобок ли ты часом?

Перейти в раздел
Популярные теги
#мобилизация#картинки#фото#люди#сатира#интересное#в мире#Китай#сми#Ynews
#Юмор#подборка#фотографии#новости#факты#Приколы#Казахстан#коты#СССР#Интересные
#интересно#животные#история#Россия#Разное#прикол#кино#мнение#беспилотники#страна
Молодые люди, которых надо готовить к самостоятельной жизни Молодые люди, которых надо готовить к самостоятельной жизни Актуальная, но с примесью баянов подборка каламбуров и лингвошуток Актуальная, но с примесью баянов подборка каламбуров и лингвошуток Пейрассол и сроковыжималка: новая подборка каламбуров и лингвошуток Пейрассол и сроковыжималка: новая подборка каламбуров и лингвошуток Относительно свежая подборка каламбуров и лингвошуток Относительно свежая подборка каламбуров и лингвошуток Гомеопати и полоторг: новые каламбуры и лингвошутки Гомеопати и полоторг: новые каламбуры и лингвошутки Пельвумен и папперделли: новая подборка каламбуров и лингвошуток Пельвумен и папперделли: новая подборка каламбуров и лингвошуток

На что жалуетесь?

Вернуться