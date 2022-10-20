FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Истории 5487 постов • 1255 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Истории
10 позорных историй, из которых просто сочится стыд и дискомфорт

10 позорных историй, из которых просто сочится стыд и дискомфорт

Автор:
20 октября 2022 18:05
Сообщество : Истории
Метки: fail   дискомфорт   истории   короткие истории   подслушано   стыд   
5489
10
Все мы попадали в странные ситуации, за которые потом было стыдно. А эти герои оказались в стрёмных переделках, единственными виновниками которых были они сами.
×
×

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Еще крутые истории!
подписаться на сообщество "Истории"
Метки: fail   дискомфорт   истории   короткие истории   подслушано   стыд   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
10  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
9k
Izrin Maria Час назад
Какие-то мелкие у вас "неловкости". Даже не смешно.
После такого обычно достаточно просто улыбнуться, можно ещё сказать "простите".
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
shimpansky 10 минут назад
Было дело, лет 15 назад, возвращался поздно вечером, зимой на маршрутке. Сел на предпоследний ряд. За мной сидели две девки, смачно чавкали жвачкой и громко обсуждали всех по очереди пассажиров. Все дружно молчат. Я жду, типа, своей очереди и потихоньку начинаю вскипать. Не дождался, поднялся к выходу и тут вдруг почувствовал за воротом дубленки что то постороннее, ну думаю, фантик от жвачки закинули... и со всей дури влепил с разворота одной из лахудр увесистую такую пощечину! Они в ор: не мы это, не мы, вся маршрутка рукоплещет как после приземления самолета... и вдруг я увидел, что с верхнего поручня свисала такой длииинный кусок синей изоленты, который и попал мне за ворот. Я так быстро никогда не эвакуировался. Это был первый и последний раз в жизни когда я ударил особь противоположенного пола. Вот оно как бывает с воображением
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Connor_John 16 минут назад
Хм-м... Довольно обычные житейские ситуации, никакого стыда или позора...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
15k
Альф 57 Полчаса назад
Нам было 5-6 лет, пошли подглядывать на голых женщин - с женской стороны была маленькая дырочка. В общем смотрим, восторженно обсуждаем.. особенно бурно реагировал Максимка, он впервые увидел письку, пришла моя очередь - и я узнал эту женщину и говорю - Максимка, это же твоя мама.....
стыд на всю жизнь
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
17k
scorpick 38 минут назад
Выбираем туалетную бумагу. Вокруг нас крутится куча людей. Супруга предлагает:
- Ой, смотри, бархатная, супермягкая. Может, её?
- Не, сквозь неё пальцы проваливаются
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
17
Снежанна Веревкина scorpick Полчаса назад
Как в песне: "Все в твоих руках".
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
511
Павел 42 минуты назад
В институте было. Возрастная преподша пришла с сыном детсадовского возраста. Он был в прикольной кепке. Один студент спрашивает у преподши, можно ли примерить кепку внука...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
21k
BiZ 47 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
кОнь Юлий 58 минут назад
У меня вот такая неловкость приключилась...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
evenSeven Час назад
У меня как-то был самый позор: зашли с супругой в джинсовый магазин... То, да се, молоденькая изящная продавщица вокруг нас крутится, показывает варианты, а мы стоим у стены, где на полках джинсы пачками друг на друге лежат. И тут я краем глаза вижу, что одна из пачек, где-то в метра от пола, из которой продавщица только что достала пару, покосилась и явно собирается упасть... Ну я ее одной рукой пытаюсь подхватить, но продавщица успевает подскочить к ней вперед меня, и в итоге я ее смачно бью по заднице. И шлепок вышел такой звонкий, что внимание обратили просто ВСЕ! Хорошо хоть супруга все видела и обошлось без сцен...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Chupa_Ka_Bra

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

119796



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Неадекватный амбал избивал прохожих прямо в центре Москвы - отпор ему смог дать только пенсионер с палочками для скандинавской ходьбы
Неадекватный амбал избивал прохожих прямо в центре Москвы - отпор ему смог дать только...
Паранойя не разыгралась бы на ровном месте: пост подозрительности и недоверия
Паранойя не разыгралась бы на ровном месте: пост подозрительности и недоверия
Набирающие популярность в сообществах
Женщины, которые отрезали волосы - и не пожалели об этом
Женщины, которые отрезали волосы - и не пожалели об этом
Мама с дочкой испекли застывшего Хана Соло в натуральную величину
Мама с дочкой испекли застывшего Хана Соло в натуральную величину
"У вас тут все не по-настоящему": Варнава разнесла сказочную постановку
"У вас тут все не по-настоящему": Варнава разнесла сказочную постановку
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Старайтесь лучше!

Лучшие демотиваторы
Управляющая компания объясняет суммы в платёжках

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#Прикол#интересное#подборка#в мире#автомобили#природа#голливуд#СССР#Спорт
#интересно#факты#кино#дтп#фильм#авто аварии#забавно#знаменитости#США#Украина
#Юмор#животные#люди#история#аварии#автомир#роль#картинки#фотографии#актеры
Самый мощный планшет Apple iPad Pro, работающий на процессоре M2 (4 фото) Самый мощный планшет Apple iPad Pro, работающий на процессоре M2 (4 фото) Нельзя недооценивать безумство руководства: занимательные истории об увольнениях Нельзя недооценивать безумство руководства: занимательные истории об увольнениях 14 ситуаций с тещами в главной роли, которые так достали, что сил никаких нет 14 ситуаций с тещами в главной роли, которые так достали, что сил никаких нет Улыбательно: убойные истории о подругах Улыбательно: убойные истории о подругах Стыд какой! Истории, за которые потом героям постов очень стыдно Стыд какой! Истории, за которые потом героям постов очень стыдно 13 ситуаций, в которые вляпаться могли только мужчины 13 ситуаций, в которые вляпаться могли только мужчины

На что жалуетесь?

Вернуться