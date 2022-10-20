10 позорных историй, из которых просто сочится стыд и дискомфорт

Все мы попадали в странные ситуации, за которые потом было стыдно. А эти герои оказались в стрёмных переделках, единственными виновниками которых были они сами.

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