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Улыбательно: убойные истории о подругах

Улыбательно: убойные истории о подругах

Автор:
18 июля 2022 13:37
Сообщество : Юмор
Метки: истории   истории из жизни   подруга   подруги   подслушано   текст   
4998
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Короткие заметки, подсмотренные в социальных сетях. Ситуации, которые могли произойти только с подругами. Все они очень забавные.
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Источник:

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Метки: истории   истории из жизни   подруга   подруги   подслушано   текст   
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3  комментария
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12k
Alex 57 минут назад
Что может быть скучнее бабских историй?
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145
zenon 12 минут назад
Была такая женщина которая себя называла Марией, а все ей говорили Маруся. Вышла замуж. Приходит к ней одноклассница. Увидела фото её мужа и сказала он тебе изменяет. С кем это? Со мной. Ну так бери его. Я тебе за него заплачу, сколько хочешь? Сотни хватит. К вечеру приходит её муж. Увидел незнакомую и спрашивает кто это? Это моя подруга с которой ты мне изменяешь, видеть тебя не хочу, я тебя продала ей за сотню. Он собрался и говорит этой подруге, как тебя зовут? Таня! Пошли к тебе. Так я пошутила. Так она меня продала? Да, за сотню. Тогда пошли.
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3k
perekrestok 47 минут назад
Женские истории. Сборник фантазий. Издание 1 000 001, доработанное и исправленное.
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