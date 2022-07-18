Улыбательно: убойные истории о подругах

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Короткие заметки, подсмотренные в социальных сетях. Ситуации, которые могли произойти только с подругами. Все они очень забавные.
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Источник:
АНТИФИШКИ
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