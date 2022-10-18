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В 1956 году в Антарктике появилась первая советская станция – "Мирный". С тех пор изучается и осваивается южный континент нашими лучшими учеными. Но это не единственная станция, которая там есть. Давайте посмотрим, как выглядят и другие.
В 1902 году в доме Омонда жили представители Шотландской национальной антарктической экспедиции (SNAE)
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У них есть гавань, взлетно-посадочные полосы на морском льду и шельфовом льду, а также вертолетная площадка
Источник:
АНТИФИШКИ
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Кстати, странно, почему нет нашего Востока, который находится на Полюсе холода, а не на побережье, как большинство станций, и где даже зимой вполне сносная температура?
Или это только "Мирный" практически на полюсе стоит, а остальные вдоль берега растянулись?
в следующий раз просто кинь ссыль на Яндекс картинки...
*пендоский Натиональ Геограпик нужно смотреть))
Если пить, то обязательно напиться, без вариантов?
Ну и практически все учёные с мировым именем были отнюдь не трезвенники. Зато таковых много среди злодеев, например, небезызвестный австрийский художник
Темное покрытие лучше нагревается и на фоне снега лучше видно.