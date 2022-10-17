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Гламурные посетители двух крупнейших скачек в Австралии

Гламурные посетители двух крупнейших скачек в Австралии

Автор:
17 октября 2022 10:06
Сообщество : Фоторепортажи
Метки: Австралия   в мире   гламур   животные   красота   люди   скачки   
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Тысячи посетителей заполняют ипподромы в Сиднее и Мельбурне для участия в двух крупнейших гонках Австралии.

На Королевский ипподром Рэндвик в Сиднее тысячи людей начали прибывать на Эверест, один из самых важных дней в календаре скачек Австралии.

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Но драма развернулась в субботу после того, как второй фаворит гонки проиграл, после того как его признали физически неподходящим для участия в соревнованиях.

В Мельбурне, несмотря на многодневные дожди и наводнения в пригородах, любители гонок собрались на Кубок Колфилда стоимостью 5 миллионов долларов, предварительную гонку на Кубок Мельбурна, которая состоится 1 ноября.

В самых разных цветах и стилях посетители пробегали через турникеты, когда открывались ворота, чтобы занять лучшее место во дворе для просмотра.

Короткие юбки и заоблачные каблуки были нарядом для дам, в то время как мужчины пробовали различные формы костюмов.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Австралия   в мире   гламур   животные   красота   люди   скачки   
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12  комментариев
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20k
ЦСКА 2 часа назад
Вся эта гламурно-сибаритная накипь, в любой точке земного шара смотрится одинаково....Мерзко, пошло и отвратительно!
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7k
ишты 8 минут назад
За редчайшими исключениями прям конюшня! Надо наших баб вызывать - на скаку эту публику останавливать.
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7k
ишты 12 минут назад
Комментарий к фото
Депардье оказывается тоже там был?
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18k
DeniZZka 15 минут назад
А где негры? Ни одного не увидел.
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3k
Владимир Час назад
цирк с конями
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8k
Борис Карабанов Час назад
И вот, именно они страшно озабочены "агрессией" России.
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23k
Андрей 2 часа назад
Паноптикум мля!
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3k
Денис 2 часа назад
Что можно увидеть на ипподроме, лошадей.
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8k
Аргуша 2 часа назад
да, неслабо так Инквизиция порезвилась в свое время.
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10k
MakDag 2 часа назад
Участников гонки вижу, а где посетители?
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84
MeanEject 2 часа назад
Мне кажется, что в скачках будут участвовать не животные, а большинство представленных на фото "лошадей"...
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Infinite

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