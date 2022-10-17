Гламурные посетители двух крупнейших скачек в Австралии

Тысячи посетителей заполняют ипподромы в Сиднее и Мельбурне для участия в двух крупнейших гонках Австралии.
На Королевский ипподром Рэндвик в Сиднее тысячи людей начали прибывать на Эверест, один из самых важных дней в календаре скачек Австралии.
Но драма развернулась в субботу после того, как второй фаворит гонки проиграл, после того как его признали физически неподходящим для участия в соревнованиях.
В Мельбурне, несмотря на многодневные дожди и наводнения в пригородах, любители гонок собрались на Кубок Колфилда стоимостью 5 миллионов долларов, предварительную гонку на Кубок Мельбурна, которая состоится 1 ноября.
В самых разных цветах и стилях посетители пробегали через турникеты, когда открывались ворота, чтобы занять лучшее место во дворе для просмотра.
Короткие юбки и заоблачные каблуки были нарядом для дам, в то время как мужчины пробовали различные формы костюмов.
Источник:
АНТИФИШКИ
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