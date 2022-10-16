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Как жили в СССР

Как жили в СССР

Автор:
16 октября 2022 22:13
Метки: СССР   история   люди   страна   фото   
414
23
Подборка душевных фотографий разных годов.
Интересного просмотра!
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Источник:

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Метки: СССР   история   люди   страна   фото   
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8  комментариев
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2k
Старичок 3 часа назад
душевно жили
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5k
Divergent?!? 17 минут назад
На последней фотке "актеров" узнали все? Подсказку нужно?
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1k
emporio_ss 41 минуту назад
хочу вечный май
Ссылка coub.com
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1k
Dimon 46 минут назад
Надо было не дебильный коммунизм строить, а завалить страну джинсами, жвачкой, элементарными продуктами и хорошей домашней техникой! Можно смеяться сколько угодно, но когда после работы измученные советские люди стояли по 2-3 часа ещё в очередях, то тут невольно продашь страну за Панасоник.
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7k
Погулять вышел 50 минут назад
А потом пришел Горбачев со своей кампанией против пьянства и СССР настал конец!
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4k
Кистень 52 минуты назад
На 10-й такой группёшник намёкивается!
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1k
greesevold 3 часа назад
Зашибись жили!
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