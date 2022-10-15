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СССР в 1949 году

СССР в 1949 году

Автор:
15 октября 2022 21:50
Метки: СССР   история   люди   страна   фотографии   
459
39
От школьной гигиены до первых ядерных испытаний – жизнь страны в середине XX века.
Интересного просмотра!
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Источник:

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Метки: СССР   история   люди   страна   фотографии   
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4  комментария
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5k
Котэ 9 часов назад
хорошие фото
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4k
Убийца Прохиндеев 6 часов назад
Всего 4 года после страшной войны и разрухи...
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8k
Mauritanien 8 часов назад
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4k
Олег Данилов 8 часов назад
будушее осталось в прошлом
((
Ссылка www.youtube.com
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Юганск

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