СССР в 1949 году

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От школьной гигиены до первых ядерных испытаний – жизнь страны в середине XX века.
Интересного просмотра!
Интересного просмотра!
1.
Наводнение в Курсовом переулке после грозовых ливней в мае 1949 года. Автор: Семен Мишин-Моргенштерн. Москва.
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4.
Затопленная водой улица поселка Сибичи. Неизвестный автор. Приморский край, Красноармейский район, поселок Сибичи.
11.
Семейный архив В. Н. Притчина
Кинопередвижка приехала в клуб колхоза «Новая жизнь» Череповецкого района. Неизвестный автор. Череповец.
Кинопередвижка приехала в клуб колхоза «Новая жизнь» Череповецкого района. Неизвестный автор. Череповец.
20.
В президиуме торжественно-траурного заседания в Большом театре, посвященного 25-й годовщине со дня смерти Владимира Ленина. Автор: Аркадий Шишкин. Москва.
26.
Ученики Дарьи Тютюнник. Колхоз «Здобуток Жовтня» («Достижение Октября»). Автор: Евгений Халдей. Украинская ССР, Черкасская область, село Мошны.
28.
Архив Дмитрия Анатольевича Дроздецкого
Прием китайской делегации в правлении колхоза «Завет Ильича». В центре председатель колхоза «Ленинский луч» А. Л. Альперович. Второй справа – Председатель Коммунистической партии Китая Мао Цзэдун. Московская область, Красногорский район, деревня Гольево.
Прием китайской делегации в правлении колхоза «Завет Ильича». В центре председатель колхоза «Ленинский луч» А. Л. Альперович. Второй справа – Председатель Коммунистической партии Китая Мао Цзэдун. Московская область, Красногорский район, деревня Гольево.
29.
На уроке скрипки. Преподаватель Б. З. Хавини и ученица Наташа Быховец. Автор: Валентин Хухлаев. Московская область, Люберцы.
30.
Стахановка сверловщица М. Матюхина за работой. Автор: Валентин Хухлаев. Московская область, Люберцы.
35.
Отделочные работы в переходе на станцию «Курская» Кольцевой линии. Автор: Аркадий Шайхет. Москва.
38.
29 августа 1949 г. в 4 часа утра по московскому и в 7 утра по местному времени в отдалённом степном районе Казахской ССР, в 170 км западнее
г. Семипалатинска, на специально построенном и оборудованном опытном полигоне, произведен впервые в СССР взрыв атомной бомбы.
г. Семипалатинска, на специально построенном и оборудованном опытном полигоне, произведен впервые в СССР взрыв атомной бомбы.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Метки: СССР история люди страна фотографии
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