История в фото: Тибет, когда им правил девятилетний Далай-лама

Американский фотограф и корреспондент Арчибальд Троян Стил дважды посетил Лхасу, в 1939 и 1944 годах, чтобы понаблюдать за юным Лхамо Тхондрубом, который в четыре года был признан реинкарнацией предыдущего духовного лидера Тибета и стал 14-м Далай-ламой.
Летом 1939 года Арчибальд Троян Стил, корреспондент американской газеты «Чикаго Дейли Ньюс», проживающий в Китае, отправился в монастырь Кумбум, чтобы понаблюдать за ребенком из Амдо, которого в то время проверяли на наличие признаков, подтверждающих его право на трон Тибетского государства как 14-го Далай-ламы. В 1944 году Стил вернулся в Лхасу, чтобы посетить уже восседающего на троне Далай-ламу, которому в то время было девять лет.
Во время своих поездок в Лхасу в 1939 и 1944 годах Стил сделал эти фотографии; позже их передали в дар Центру азиатских исследований Университета штата Аризона.
30. Тибетские нищие сидят в ожидании паломников у священного пути вокруг Поталы, стена на фоне сделана из рогов, 1944 год
33. Верховные ламы-секретари, которые контролировали все тибетские монастыри и выбирали чиновников-монахов для тибетского правительства
39. Лохматый тибетский пес встречает посетителей перед воротами во внутренний двор дворца Далай-ламы, Лхаса
Источник: — переведено специально для fishki.net
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