История в фото: Тибет, когда им правил девятилетний Далай-лама

Летом 1939 года Арчибальд Троян Стил, корреспондент американской газеты «Чикаго Дейли Ньюс», проживающий в Китае, отправился в монастырь Кумбум, чтобы понаблюдать за ребенком из Амдо, которого в то время проверяли на наличие признаков, подтверждающих его право на трон Тибетского государства как 14-го Далай-ламы. В 1944 году Стил вернулся в Лхасу, чтобы посетить уже восседающего на троне Далай-ламу, которому в то время было девять лет.

Во время своих поездок в Лхасу в 1939 и 1944 годах Стил сделал эти фотографии; позже их передали в дар Центру азиатских исследований Университета штата Аризона.