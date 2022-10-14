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История в фото: Тибет, когда им правил девятилетний Далай-лама

История в фото: Тибет, когда им правил девятилетний Далай-лама

Автор:
14 октября 2022 20:11
Сообщество : Исторические факты
Метки: 1940-е   История в фотографиях   далай-лама   история   тибет   тибетские монахи   
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Американский фотограф и корреспондент Арчибальд Троян Стил дважды посетил Лхасу, в 1939 и 1944 годах, чтобы понаблюдать за юным Лхамо Тхондрубом, который в четыре года был признан реинкарнацией предыдущего духовного лидера Тибета и стал 14-м Далай-ламой.

Летом 1939 года Арчибальд Троян Стил, корреспондент американской газеты «Чикаго Дейли Ньюс», проживающий в Китае, отправился в монастырь Кумбум, чтобы понаблюдать за ребенком из Амдо, которого в то время проверяли на наличие признаков, подтверждающих его право на трон Тибетского государства как 14-го Далай-ламы. В 1944 году Стил вернулся в Лхасу, чтобы посетить уже восседающего на троне Далай-ламу, которому в то время было девять лет.

Во время своих поездок в Лхасу в 1939 и 1944 годах Стил сделал эти фотографии; позже их передали в дар Центру азиатских исследований Университета штата Аризона.

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: 1940-е   История в фотографиях   далай-лама   история   тибет   тибетские монахи   
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1  комментарий
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ron 17 часов назад
Спасибо, отличный пост!
Расскажите еще, как нашли 4-летнего Далай-ламу, а то, может, не все знают.
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