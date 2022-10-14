Как работают охотники за диким мёдом в Непале

Чтобы собрать мёд одной колонии, охотникам требуется от двух до трех часов - в зависимости от расположения улья и его размера. Сбор мёда традиционно начинается с ритуалов, которые отличаются у разных охотников. Обычно это молитва или приношение (цветы, фрукты, рис). Здешний процесс добычи мёда - захватывающее и интересное зрелище. Некоторые туристические организации даже продают специальные туры на медовую охоту, где желающие могут понаблюдать за процессом.