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Как работают охотники за диким мёдом в Непале

Как работают охотники за диким мёдом в Непале

Автор:
14 октября 2022 15:15
Сообщество : Факты
Метки: Непал   интересное   насекомые   пчела   пчелы   фото   
999
32
Добыча мёда является частью культуры многих народов. Если верить наскальным рисункам, пчелиный мед собирали еще в 13 000 году до нашей эры. "Охота" за мёдом в Непале практикуется уже тысячи лет, и тоже считается важной частью непальской культуры. Здесь это опасное и рискованное занятие, которым занимаются члены местной этнической группы Гурунг. На этих кадрах - детали этого интересного процесса.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Непал   интересное   насекомые   пчела   пчелы   фото   
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MUZSER 45 минут назад
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Robin Hood 2 минуты назад
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Ослик Иа на позитиве 37 минут назад
Все охотники за медом на лицо одинаковые...
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Will2006 Час назад
У Мира наизнанку целая серия была посвящена этому
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АртемШишков 3 часа назад
и даже [мат] не опухшие
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Анатолий АртемШишков 3 часа назад
Предпоследнюю фотку посмотри повнимательней)))) У нас такие охотники на каждом вокзале
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