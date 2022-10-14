Как работают охотники за диким мёдом в Непале

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Добыча мёда является частью культуры многих народов. Если верить наскальным рисункам, пчелиный мед собирали еще в 13 000 году до нашей эры. "Охота" за мёдом в Непале практикуется уже тысячи лет, и тоже считается важной частью непальской культуры. Здесь это опасное и рискованное занятие, которым занимаются члены местной этнической группы Гурунг. На этих кадрах - детали этого интересного процесса.
На этих кадрах - члены непальской этнической группы Гурунг, занимающиеся опасной и древней традицией - охотой на мед. Она практикуется уже тысячи лет и является жизненно важной частью культуры. "Охотники" два раза в год поднимаются к подножию скал в центральном Непале, и рискуя жизнью, взбираются на них, чтобы собрать мед диких пчёл. Снимки сделал британский фотограф-путешественник Эндрю Ньюи (Andrew Newey).
Охотники собирают мед пчелы вида Apis laboriosa - самой крупной медоносной пчелы в мире, особи которой могут достигать 3 см в длину. Они строят свои ульи высоко в предгорьях, поэтому собрать их мёд - задача не из лёгких. Охотники используют веревочные лестницы ручной работы и плетеные корзины, чтобы добраться до ульев. Затем гнездо окуривают дымом, поджигая под ним ветки, и достают сам мёд.
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Чтобы собрать мёд одной колонии, охотникам требуется от двух до трех часов - в зависимости от расположения улья и его размера. Сбор мёда традиционно начинается с ритуалов, которые отличаются у разных охотников. Обычно это молитва или приношение (цветы, фрукты, рис). Здешний процесс добычи мёда - захватывающее и интересное зрелище. Некоторые туристические организации даже продают специальные туры на медовую охоту, где желающие могут понаблюдать за процессом.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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