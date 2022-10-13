Как выглядели в прошлом различные профессии

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Человеку, чтобы выжить, нужна была работа. Во все времена. Порой приходилось пахать в поле и получать низкое жалованье, лишь бы на столе была еда. Мы собрали старые архивные кадры того, чем занимались люди, чтобы заработать. Фото из европейских архивов.
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А что вы знаете о профессиях своих предков?
Источник:
АНТИФИШКИ
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