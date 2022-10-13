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Как выглядели в прошлом различные профессии

Как выглядели в прошлом различные профессии

Автор:
13 октября 2022 20:25
Метки: интересно   любопытно   на жизнь   профессии   профессии прошлого   работа   
863
13

Человеку, чтобы выжить, нужна была работа. Во все времена. Порой приходилось пахать в поле и получать низкое жалованье, лишь бы на столе была еда. Мы собрали старые архивные кадры того, чем занимались люди, чтобы заработать. Фото из европейских архивов.

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А что вы знаете о профессиях своих предков?

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: интересно   любопытно   на жизнь   профессии   профессии прошлого   работа   
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1  комментарий
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Андриан 5 минут назад
Даааа, в далёком прошлом космонавтов готовили на деревянных ракетах летать)))))
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