Как выглядели в прошлом различные профессии

Человеку, чтобы выжить, нужна была работа. Во все времена. Порой приходилось пахать в поле и получать низкое жалованье, лишь бы на столе была еда. Мы собрали старые архивные кадры того, чем занимались люди, чтобы заработать. Фото из европейских архивов.