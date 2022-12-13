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Гребут деньги лопатой: неудачные образы звезд на очередном новогоднем концерте "Жара"

Гребут деньги лопатой: неудачные образы звезд на очередном новогоднем концерте "Жара"

Автор:
13 декабря 2022 11:32
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: жара   звзеды   знанменитости   красная дорожка   новогодний концерт   новый год   фото   шоу бизнес   
3409
13

Через день проходят съемки новогодних мероприятий со звездами. Они буквально с одного концерта едут на другой. Причем одни и те лица мелькают на сцене, словно нет других артистов. И вот прошел 10 декабря очередной шабаш с отечественными знаменитостями "Жара" в обновленном зале Crocus City Hall. Кто же был там?

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По телевизору в новогоднюю ночь будут одни и те же звезды что ли?

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Метки: жара   звзеды   знанменитости   красная дорожка   новогодний концерт   новый год   фото   шоу бизнес   
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37  комментариев
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6k
Том Сойер Час назад

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5k
Котэ 8 минут назад
но ведь зрители проголосовали рублём за этих уродов! большая часть населения страны хочет их видеть на НГ!!! можно острить сколько угодно в камментах, но ЭТО востребованно
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808
Александр Зотов 8 минут назад
звёзды, они на небе светят.
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2k
Нюся 15 минут назад
Паноптикум моральных уродов.
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2k
SHAGREEN 18 минут назад
Нах она дверь от машины принесла?
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314
Тамара Витальевна SHAGREEN 11 минут назад
Ничего вы не понимаете в современной моде,Это,вы не поверите. сумочка..Помаду там положить, ключи,гаечные.гантельки,пару пачек подгузников, пару литров жидкости (разной), пару буханок хлеба... Ну и все. больше ничего не уместится.
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47k
Прораб 22 минуты назад
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Компьютер DELL монитором Полчаса назад
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5k
Компьютер DELL монитором Полчаса назад
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22k
Евгений Полчаса назад
Троих вроде видел где-то, остальные - хз кто.
Видимо не зря не смотрю эту чушь по Первому.
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9k
Павел Полчаса назад
Ладно Славенская Анастасия тётка прикольная и простая. А хто за остальные????
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54
Хухрмухр 36 минут назад
Кукурузина,у тебя куча таких постов.Завидуешь что ли?Брось фишки,или возьми выходной.Надень на себя какую нибудь хуню,и выйди уже в свет,потусуйся.
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10k
MakDag 36 минут назад
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52k
Олег 39 минут назад
кто эти люди?
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4k
Феликс Дзержинский 43 минуты назад
Фекалии в стразах.
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6k
Бу 46 минут назад
мерзости
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22k
SolomonA 57 минут назад
"Анна Семенович выбрала какой-то траурный образ"
Она похоже еще и морду толстую выбрала...
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24k
Андрей 59 минут назад
Паноптикум мля!
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23k
СергейПименов Час назад
Ссылка www.youtube.com
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54
Хухрмухр СергейПименов Полчаса назад
Вы издеваетесь?Целых девять минут смотреть.Мой мозг такие обьемы информации не воспринимает.
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54
Хухрмухр Павел 17 минут назад
Вы меня спасли.Век не забуду.
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4k
Феликс Дзержинский Час назад
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1k
Максим Макашев Час назад
раньше в новогоднюю ночь пялились в телеящик, потому что было ЧТО и НА КОГО посмотреть. В наступающую новогоднюю ночь можно либо смело идти гулять, если погода позволит, либо ложиться спать, потому что смотреть на этих образИн нет ни малейшего желания.
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10k
kaboza Час назад
кто эти люди? ну STARпердунов можно еще по фио определить, а остальные из какого шапито сдриснули?
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Спелая кукурузинка

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