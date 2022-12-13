Гребут деньги лопатой: неудачные образы звезд на очередном новогоднем концерте "Жара"

Через день проходят съемки новогодних мероприятий со звездами. Они буквально с одного концерта едут на другой. Причем одни и те лица мелькают на сцене, словно нет других артистов. И вот прошел 10 декабря очередной шабаш с отечественными знаменитостями "Жара" в обновленном зале Crocus City Hall. Кто же был там?