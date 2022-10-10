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Долгие годы меня я никак не мог понять, что же имеет в виду Джеймс Бонд, говоря "Взболтать, но не смешивать". Как можно взболтать коктейль, не смешав его? Оказывается, все дело в неправильном переводе.
Заказывая коктейль водка-мартини, Бонд говорит: "Shaken, not stirred". Что правильнее перевести как "Взболтать, а не смешивать", а не "Взболтать, но не смешивать". Но и это еще не объясняет все то, что происходит с коктейлем. А вот что: Shaken - означает взбить ингредиенты коктейля со льдом в шейкере. Stirred - смешать все специальной коктейльной ложкой, которая иначе называется стиррер.
Чем отличается эти два способа? По вкусу - ничем, что бы не говорили "эксперты", упирающие на то, что вариант Shaken - "более энергичный". Эдак можно договориться и до того, что кабели USB влияют на качество звука... Лед при температуре -6, водка, вермут - как ни смешай, вкус будет одинаков. Но! Отличается внешний вид коктейля и время его приготовления.
Чем отличается эти два способа? По вкусу - ничем, что бы не говорили "эксперты", упирающие на то, что вариант Shaken - "более энергичный". Эдак можно договориться и до того, что кабели USB влияют на качество звука... Лед при температуре -6, водка, вермут - как ни смешай, вкус будет одинаков. Но! Отличается внешний вид коктейля и время его приготовления.
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Так, взбитый в шейкере коктейль за счет лучшего измельчения льда получается полупрозрачным, как будто в бокале плавает желе. Коктейль взбивается за 30 секунд.
Коктейль, размешанный стиррером, получается прозрачным, как слеза. Его время приготовления дольше - размешивать нужно полторы минуты.
После смешивания коктейли через стрейнер (специальное ситечко) переливаются в охлажденный бокал.
После смешивания коктейли через стрейнер (специальное ситечко) переливаются в охлажденный бокал.
Теперь что касается рецептуры.
Во большинстве фильмов Бонд пьет коктейль "Водка-Мартини", который отличается от классического "Мартини" тем, что в нем используется водка вместо джина.
Этот коктейль существует в двух основных вариациях, Dry и Wet, т.е. сухой и мокрый. Основное отличие между ними - пропорция ингредиентов. Чтобы приготовить "сухой" коктейль, нужно смешать шесть частей водки и одну часть вермута. Для получения "мокрого" коктейля, нужно добавить больше вермута - в пропорции один к трем. Бонд предпочитает первый вариант.
Некоторые бармены добавляют в "Мартини" биттер, некоторые - лимон. Иногда в коктейль (разумеется, перед смешиванием) добавляется немного лимонного сока и раздавленная оливка. Перед тем, как подавать напиток, в него добавляют оливку. Иногда, впрочем, вместо оливки добавляют лимон, цедру или даже... огурец.
Во большинстве фильмов Бонд пьет коктейль "Водка-Мартини", который отличается от классического "Мартини" тем, что в нем используется водка вместо джина.
Этот коктейль существует в двух основных вариациях, Dry и Wet, т.е. сухой и мокрый. Основное отличие между ними - пропорция ингредиентов. Чтобы приготовить "сухой" коктейль, нужно смешать шесть частей водки и одну часть вермута. Для получения "мокрого" коктейля, нужно добавить больше вермута - в пропорции один к трем. Бонд предпочитает первый вариант.
Некоторые бармены добавляют в "Мартини" биттер, некоторые - лимон. Иногда в коктейль (разумеется, перед смешиванием) добавляется немного лимонного сока и раздавленная оливка. Перед тем, как подавать напиток, в него добавляют оливку. Иногда, впрочем, вместо оливки добавляют лимон, цедру или даже... огурец.
Но самым популярным напитком Джеймса Бонда является коктейль "Веспер", названный им в честь его девушки. Впервые этот коктейль появился на свет в 1953 году в романе Яна Флеминга "Казино "Рояль" и является изобретением Бонда.
— Сухой «мартини». В большом бокале.
— Oui, monsieur. [Да, месье (фр.)]
— Секунду, еще не все. Три пальца «Гордона», один — водки, полпальца «Кины Ликлет». Хорошо взбейте в шейкере, а потом положите большую дольку лимона. Запомнили?
Таким образом, коктейль "Веспер" состоит из 60 милилитров джина, 20 мл водки и 10 мл ароматизированного вина (вермута). "Кина Ликлет" уже не выпускается, поэтому современные аналоги - это французские аперитивы Lillet Blanc или итальянский Cocchi Americano. Вообще, если мы заговорили о брендах, то в разные годы "партнерами" "Бондианы" были разные марки, сейчас это польский "Бельведер".
— Сухой «мартини». В большом бокале.
— Oui, monsieur. [Да, месье (фр.)]
— Секунду, еще не все. Три пальца «Гордона», один — водки, полпальца «Кины Ликлет». Хорошо взбейте в шейкере, а потом положите большую дольку лимона. Запомнили?
Таким образом, коктейль "Веспер" состоит из 60 милилитров джина, 20 мл водки и 10 мл ароматизированного вина (вермута). "Кина Ликлет" уже не выпускается, поэтому современные аналоги - это французские аперитивы Lillet Blanc или итальянский Cocchi Americano. Вообще, если мы заговорили о брендах, то в разные годы "партнерами" "Бондианы" были разные марки, сейчас это польский "Бельведер".
Надо сказать, что не во всех фильмах Бонд пьет коктейль, смешанный по его правилу.
Так, в "Живешь только дважды" 1967 года он хвалит коктейль, приготовленный по методу "stirred, not shaken". В фильме 2006 года "Казино "Рояль" проигравшийся в карты Бонд на вопрос бармена, как приготовить коктейль, отвечает, - "Разве похоже, что мне не все равно?"
Так, в "Живешь только дважды" 1967 года он хвалит коктейль, приготовленный по методу "stirred, not shaken". В фильме 2006 года "Казино "Рояль" проигравшийся в карты Бонд на вопрос бармена, как приготовить коктейль, отвечает, - "Разве похоже, что мне не все равно?"
Также существует вариант "Ревёрс Веспер", т.е. "Веспер наоборот". Он отличается от обычного коктейля "Веспер" тем, что в нем три части водки, одна часть вермута и 1 часть джина. Но главное, конечно, "Взболтать, а не смешивать!"
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Метки: Взболтать Джеймс Бонд но не смешивать
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ну конешно оголтелая реклама ми 6.
персонаж на роскошной машине в обнимку с бабой- я шпиен....
так что если взять просто качественные провода и сравнить со "100рублевым с алика" - то разница будет слышна.
- Вытрезвитель!
(с)
А как же насыщение воздухом? При встряске гораздо больше, чем при размешивании.
При встряске в шейкере вкус получится более легким, чем при перемешивании.
На сегодня моя смесь - коньяк и шоколад.