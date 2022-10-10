Заказывая коктейль водка-мартини, Бонд говорит: "Shaken, not stirred". Что правильнее перевести как "Взболтать, а не смешивать", а не "Взболтать, но не смешивать". Но и это еще не объясняет все то, что происходит с коктейлем. А вот что: Shaken - означает взбить ингредиенты коктейля со льдом в шейкере. Stirred - смешать все специальной коктейльной ложкой, которая иначе называется стиррер.



Чем отличается эти два способа? По вкусу - ничем, что бы не говорили "эксперты", упирающие на то, что вариант Shaken - "более энергичный". Эдак можно договориться и до того, что кабели USB влияют на качество звука... Лед при температуре -6, водка, вермут - как ни смешай, вкус будет одинаков. Но! Отличается внешний вид коктейля и время его приготовления.