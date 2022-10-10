FISHKINET
Чем Xiaomi Nandme NX8000 отличается от других электрических зубных щеток Чем Xiaomi Nandme NX8000 отличается от других электрических зубных... Чужой менталитет: вещи и привычки из других стран, которые нам покажутся странными Чужой менталитет: вещи и привычки из других стран, которые нам... Мстительные осы, сирень от диабета и другие интересные факты об окружающем нас мире Мстительные осы, сирень от диабета и другие интересные факты об... Служебный треугольник: голландский суд вынудил компанию из США выплатить немцу компенсацию Служебный треугольник: голландский суд вынудил компанию из США... Смешные и познавательные картинки Смешные и познавательные картинки 50 малоизвестных фотографий знаменитостей XX века 50 малоизвестных фотографий знаменитостей XX века Глушите немедленно: подборка зачётных глушителей Глушите немедленно: подборка зачётных глушителей Инженер соорудил водную турель для борьбы с соседскими курами Инженер соорудил водную турель для борьбы с соседскими курами Почти киношное везение⁠⁠ водителя и пассажиров Почти киношное везение⁠⁠ водителя и пассажиров Только за твой счёт: меркантильные девушки, которые никак не найдут себе спутников Только за твой счёт: меркантильные девушки, которые никак не... Непростой тест по государствам Азии Непростой тест по государствам Азии Женщины гуляют по столице Ирана без хиджаба Женщины гуляют по столице Ирана без хиджаба В США полицейский открыл огонь по пытавшемуся скрыться от него подростку В США полицейский открыл огонь по пытавшемуся скрыться от него... А шоколад ли ты вообще, белый? А шоколад ли ты вообще, белый? Чтобы спасти лагуну, испанские власти признали человеком Чтобы спасти лагуну, испанские власти признали человеком Твой дозор не окончен – в Италии приспособят древние акведуки под современные нужды Твой дозор не окончен – в Италии приспособят древние акведуки под... Самые смешные мемы. Выпуск № 58 Самые смешные мемы. Выпуск № 58 Российская мастерица делает чудесных животных из шерсти Российская мастерица делает чудесных животных из шерсти Ученые нашли подтверждение существованию чернокожих аборигенов Тайваня Ученые нашли подтверждение существованию чернокожих аборигенов Тайваня
Взболтать, но не смешивать

Взболтать, но не смешивать

Автор:
10 октября 2022 22:41
Метки: Взболтать   Джеймс Бонд   но не смешивать   
1438
6
Долгие годы меня я никак не мог понять, что же имеет в виду Джеймс Бонд, говоря "Взболтать, но не смешивать". Как можно взболтать коктейль, не смешав его? Оказывается, все дело в неправильном переводе.
Заказывая коктейль водка-мартини, Бонд говорит: "Shaken, not stirred". Что правильнее перевести как "Взболтать, а не смешивать", а не "Взболтать, но не смешивать". Но и это еще не объясняет все то, что происходит с коктейлем. А вот что: Shaken - означает взбить ингредиенты коктейля со льдом в шейкере. Stirred - смешать все специальной коктейльной ложкой, которая иначе называется стиррер.

Чем отличается эти два способа? По вкусу - ничем, что бы не говорили "эксперты", упирающие на то, что вариант Shaken - "более энергичный". Эдак можно договориться и до того, что кабели USB влияют на качество звука... Лед при температуре -6, водка, вермут - как ни смешай, вкус будет одинаков. Но! Отличается внешний вид коктейля и время его приготовления.
×
×
Так, взбитый в шейкере коктейль за счет лучшего измельчения льда получается полупрозрачным, как будто в бокале плавает желе. Коктейль взбивается за 30 секунд.
Коктейль, размешанный стиррером, получается прозрачным, как слеза. Его время приготовления дольше - размешивать нужно полторы минуты.

После смешивания коктейли через стрейнер (специальное ситечко) переливаются в охлажденный бокал.
Теперь что касается рецептуры.

Во большинстве фильмов Бонд пьет коктейль "Водка-Мартини", который отличается от классического "Мартини" тем, что в нем используется водка вместо джина.

Этот коктейль существует в двух основных вариациях, Dry и Wet, т.е. сухой и мокрый. Основное отличие между ними - пропорция ингредиентов. Чтобы приготовить "сухой" коктейль, нужно смешать шесть частей водки и одну часть вермута. Для получения "мокрого" коктейля, нужно добавить больше вермута - в пропорции один к трем. Бонд предпочитает первый вариант.

Некоторые бармены добавляют в "Мартини" биттер, некоторые - лимон. Иногда в коктейль (разумеется, перед смешиванием) добавляется немного лимонного сока и раздавленная оливка. Перед тем, как подавать напиток, в него добавляют оливку. Иногда, впрочем, вместо оливки добавляют лимон, цедру или даже... огурец.
Но самым популярным напитком Джеймса Бонда является коктейль "Веспер", названный им в честь его девушки. Впервые этот коктейль появился на свет в 1953 году в романе Яна Флеминга "Казино "Рояль" и является изобретением Бонда.

— Сухой «мартини». В большом бокале.
— Oui, monsieur. [Да, месье (фр.)]
— Секунду, еще не все. Три пальца «Гордона», один — водки, полпальца «Кины Ликлет». Хорошо взбейте в шейкере, а потом положите большую дольку лимона. Запомнили?

Таким образом, коктейль "Веспер" состоит из 60 милилитров джина, 20 мл водки и 10 мл ароматизированного вина (вермута). "Кина Ликлет" уже не выпускается, поэтому современные аналоги - это французские аперитивы Lillet Blanc или итальянский Cocchi Americano. Вообще, если мы заговорили о брендах, то в разные годы "партнерами" "Бондианы" были разные марки, сейчас это польский "Бельведер".
Надо сказать, что не во всех фильмах Бонд пьет коктейль, смешанный по его правилу.

Так, в "Живешь только дважды" 1967 года он хвалит коктейль, приготовленный по методу "stirred, not shaken". В фильме 2006 года "Казино "Рояль" проигравшийся в карты Бонд на вопрос бармена, как приготовить коктейль, отвечает, - "Разве похоже, что мне не все равно?"

Также существует вариант "Ревёрс Веспер", т.е. "Веспер наоборот". Он отличается от обычного коктейля "Веспер" тем, что в нем три части водки, одна часть вермута и 1 часть джина. Но главное, конечно, "Взболтать, а не смешивать!"

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
Метки: Взболтать   Джеймс Бонд   но не смешивать   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
23  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
6k
Джордж. Вашингтон. 12 часов назад
А попробовал бы раз просто водку огурцом закусить, и уже не вые..ывался бы
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 4 ответа
5k
Hugo_RnD 45 минут назад
вообще-то, там было "СМЕШАТЬ, НО НЕ ВЗБАЛТЫВАТЬ".
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Василич Час назад
Ссылка coub.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−65
medved1234 2 часа назад
запредельно тупое чтиво, не имеющие ничего общего с реальностью.
ну конешно оголтелая реклама ми 6.
персонаж на роскошной машине в обнимку с бабой- я шпиен....
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
39k
jonnyD 4 часа назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Комментарий скрыт по причине низкого рейтинга. Показать
7k
ишты 6 часов назад
"Эдак можно договориться и до того, что кабели USB влияют на качество звука..." Не знаю, как там с USB, но кабели к колонкам аудиосистем - однозначно! Убедился лично, когда кореш дал послушать с золотым кабелем, а потом подключил обычный. Отличие по качеству звука существенное.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
ишты 6 часов назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3
Андрей Татьянченко Оксид Бетона Час назад
- Андрей, как называется место, где я сегодня ночевал? Трезвеватель?
- Вытрезвитель!
(с)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
vitenok 10 часов назад
Хз, зачем я это внимательно прочитал.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
serega57_ 11 часов назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Владимир 12 часов назад
>> Чем отличается эти два способа?
А как же насыщение воздухом? При встряске гораздо больше, чем при размешивании.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
61k
doker 12 часов назад
Вкус коктейлей меняется с возрастом - чем старше человек, тем меньше ингредиентов.
На сегодня моя смесь - коньяк и шоколад.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
♚ Мрачный Жнец ♚

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

10296



Другие посты автора
Популярное
Тараканье: пост всецело посвящён главным друзьям студентов
Тараканье: пост всецело посвящён главным друзьям студентов
Интересные фотографии 1990 -х
Интересные фотографии 1990 -х
Набирающие популярность
Красивые виды природы
Красивые виды природы
Автовсячина
Автовсячина
Эксклюзивная карта от Тинькофф с вечным бесплатным обслуживанием
Эксклюзивная карта от Тинькофф с вечным бесплатным обслуживанием
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Вот оно что!

Лучшие демотиваторы
Фото на памят....ник

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#картинки#подборка#Россия#сатира#СССР#Приколы#фильм#дизайн#комментарии
#фото#люди#фотографии#в мире#Разное#животные#сарказм#актеры#знаменитости#красиво
#интересно#Прикол#кино#забавно#Украина#новости#история#девушки#идеи#позитив
Сладкие вкусняхи, которые можно есть даже заядлым ППшникам Сладкие вкусняхи, которые можно есть даже заядлым ППшникам Девушки Бонда: как они изменились за десятилетия Девушки Бонда: как они изменились за десятилетия 8 актеров, которые упустили шанс сыграть Джеймса Бонда 8 актеров, которые упустили шанс сыграть Джеймса Бонда Почему Джеймса Бонда не взяли бы в британскую разведку Почему Джеймса Бонда не взяли бы в британскую разведку Как выглядел настоящий Джеймс Бонд Как выглядел настоящий Джеймс Бонд Настоящие агенты 007: кто они, прототипы Джеймса Бонда? Настоящие агенты 007: кто они, прототипы Джеймса Бонда?

На что жалуетесь?

Вернуться