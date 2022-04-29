Настоящие агенты 007: кто они, прототипы Джеймса Бонда?

Флемингу это имя показалось «коротким, этнически нейтральным, мужественным» и идеально подходящим для его персонажа. Однако никто так и не спросил у настоящего Джеймса Бонда разрешения на использование его имени. Впрочем, помимо имени, персонаж Джеймса Бонда не имеет ничего общего с его реальным тезкой. Настоящего Джеймса Бонда описывали как «блестящего и утонченного, но непритязательного джентльмена, который посвятил свою жизнь изучению птиц Вест-Индии. Последнее, чего он ожидал — или хотел, — это стать универсальным символом секса, гламура и интриг».

Благодаря Флемингу на настоящего Джеймса Бонда свалилась неожиданная и нежелательная популярность. Его жене Мэри приходилось посреди ночи отвечать на многочисленные звонки женщин, которые хотели поговорить с настоящим Джеймсом Бондом, думая, что он окажется таким же привлекательным секретным агентом, как и его вымышленный тезка.

Недетские сказки

Одним из главных прообразов Джеймса Бонда был друг Флеминга Роальд Даль. Хотя сейчас мы знаем его как автора детских книг, до того, как Даль написал «Чарли и шоколадную фабрику», он был летчиком-истребителем Королевских ВВС (RAF) и британским шпионом. Причем в то время за ним закрепилась слава настоящего ловеласа.