Настоящие агенты 007: кто они, прототипы Джеймса Бонда?

С тех пор, как в 1953 году вышел роман «Казино “Рояль”», первая книга британского писателя Яна Флеминга о Джеймсе Бонде, агент 007 стал одним из самых узнаваемых и популярных персонажей в мире — за 60 лет бондиана заработала более 16 миллиардов долларов с учетом инфляции. Но кто же вдохновил Флеминга на создание легендарного шпиона и ловеласа?
Деньги, женщины… и птицы
Все началось с любви Флеминга к Ямайке, которая часто выступает тропическим фоном для приключений Бонда в романах писателя. На Ямайке Флеминг всерьез увлекся орнитологией и наблюдением за птицами. Он часто обращался к книге «Птицы Вест-Индии», чтобы идентифицировать различных птиц на острове, и автором этой книги был не кто иной, как профессиональный орнитолог по имени Джеймс Бонд.
Флемингу это имя показалось «коротким, этнически нейтральным, мужественным» и идеально подходящим для его персонажа. Однако никто так и не спросил у настоящего Джеймса Бонда разрешения на использование его имени. Впрочем, помимо имени, персонаж Джеймса Бонда не имеет ничего общего с его реальным тезкой. Настоящего Джеймса Бонда описывали как «блестящего и утонченного, но непритязательного джентльмена, который посвятил свою жизнь изучению птиц Вест-Индии. Последнее, чего он ожидал — или хотел, — это стать универсальным символом секса, гламура и интриг».
Благодаря Флемингу на настоящего Джеймса Бонда свалилась неожиданная и нежелательная популярность. Его жене Мэри приходилось посреди ночи отвечать на многочисленные звонки женщин, которые хотели поговорить с настоящим Джеймсом Бондом, думая, что он окажется таким же привлекательным секретным агентом, как и его вымышленный тезка.
Недетские сказки
Одним из главных прообразов Джеймса Бонда был друг Флеминга Роальд Даль. Хотя сейчас мы знаем его как автора детских книг, до того, как Даль написал «Чарли и шоколадную фабрику», он был летчиком-истребителем Королевских ВВС (RAF) и британским шпионом. Причем в то время за ним закрепилась слава настоящего ловеласа.
В дни своей шпионской деятельности Даль облачался в свою эффектную форму RAF и «устанавливал контакты» с различными светскими дамами, журналистками и женщинами-политиками, чтобы получить полезную информацию. Такой обмен информацией обычно заканчивался в постели и, как утверждала его светская подруга Антуанетта Марш Хаскелл, Даль «вел себя очень надменно со своими женщинами, но ему сходило это с рук … кажется, он переспал со всеми на восточном и западном побережьях, кто зарабатывал более 50 000 долларов в год».
Даль заработал неплохую репутацию. В 1942 году его отправили в Вашингтон с целью повлиять на местных политиков и заручиться поддержкой США во время Второй мировой войны. Учитывая его стремительный и опасный образ жизни, неудивительно, что именно Даль написал сценарий одного из фильмов Бондианы, «Живешь только дважды» (1967).
Попов и Йебсен
Но Даль был не единственным другом Флеминга, вдохновившим его на создание Бонда. Сербский шпион Душко Попов и немецкий двойной агент Йоханн Йебсен также послужили прообразами агента 007.
Попов рос в богатстве и достатке, с яхтами и частными школами. Он встретил Йебсена, когда поступил в колледж в Германии, и они сразу же подружились. У друзей было много общего, включая любовь к быстрым машинам и женщинам.
В отличие от Йебсена, Попов не отличался сдержанностью и часто вступал в споры в пабах с теми, кто не разделял его политических взглядов. В 1937 году из-за этого Попов попал в передрягу и в итоге оказался под стражей гестапо. Йебсен обратился за помощью к отцу Попова, и благодаря репутации и богатству его семьи Попова освободили через восемь дней. Затем и Попов, и Йебсен согласились стать двойными агентами и помогать британцам во время войны.
Операция «Мидас»
В ходе операции «Мидас» Попов сказал немцам, что собирается создать шпионскую сеть в Лондоне, и те выдали ему примерно 590 000 долларов (с поправкой на инфляцию) на эту задачу. На самом деле, конечно, Попов должен был передать деньги МИ-6. Хотя официально Флеминг не участвовал в операции «Мидас», ему, скорее всего, поручили присматривать за Поповым и проследить за тем, чтобы деньги попали к нужным людям. Они вдвоем оказались в отеле «Палацио» в Португалии и устроились за столом для игры в баккару в казино «Estoril», где Попов проиграл деньги МИ-6 хамоватому оппоненту.
Если история кажется вам знакомой, это потому, что практически то же самое происходит в «Казино “Рояль”». Отель «Палацио» превращается в отель «Сплендид», хам становится ЛеШиффом, Попов — Бондом, и они играют в баккару на деньги МИ-6.
Немного от автора
До того, как стать писателем, Флеминг и сам был в какой-то степени крутым парнем. В первые годы его учебы в Итонском колледже его матери пришлось заключить сделку с директором, чтобы его не исключили из-за его любви к вечеринкам, девушкам и быстрым машинам — те же интересы разделял его герой Джеймс Бонд. В отличие от настоящего Джеймса Бонда, окончившего Тринити-колледж в Кембридже и посвятившего свою жизнь науке, Флеминг преуспевал в физических дисциплинах, и ему пришлось поработать, чтобы раскрыть в себе талант писателя.
Во время учебы в разных колледжах у Флеминга всегда было множество спутниц, и он заработал репутацию неотразимого ловеласа. Получив образование, он стал журналистом и в 1933 году прилетел в Москву, где освещал процесс над шестью британскими инженерами, обвиненными в шпионаже. После этого министерство иностранных дел спросило мнение Флеминга о сталинском Советском Союзе.
В 1939 году министерство иностранных дел призвало Флеминга вернуться в Россию в качестве шпиона, и под видом журналиста собрать информацию о российских вооруженных силах. В том же году Флеминг был назначен лейтенантом резерва Королевского флота и работал офицером разведки — тем же званием обладал и его персонаж Джеймс Бонд.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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