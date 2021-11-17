FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Кино 5664 поста • 1130 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Кино 
Почему Джеймса Бонда не взяли бы в британскую разведку

Почему Джеймса Бонда не взяли бы в британскую разведку (6 фото)

Автор:
17 ноября 2021 08:30
Сообщество : Кино
Метки: Алекс Янгер   Бондиана   МИ-6   джеймс бонд   кино   плохой шпион   шпионы   экспертное мнение   
900
6
Джеймс Бонд - знаменитый агент 007, икона британской разведки для кинозрителей всего мира. Но - только в кино. А на самом деле, как утверждает бывший шеф МИ-6 Алекс Янгер, Бонда не подпустили бы к разведке на пушечный выстрел! Интересно, почему?
×
×

Источник:  — переведено специально для fishki.net

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Кино"
Метки: Алекс Янгер   Бондиана   МИ-6   джеймс бонд   кино   плохой шпион   шпионы   экспертное мнение   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
12
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
12  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
554
SilentBob 54 минуты назад
Резюме: раз не ипёт мужиков и не BLM-тый, то в британской разведке такому делать нечего!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
10k
Джон Уик 11 минут назад
Мне фильм последний понравился как и все предыдущие.
Хотя появились и педики и негры.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Александр Полчаса назад
Литвиненко, Березовский, Скирпали и не сомневаюсь много ещё чего не афишируется, примеры "никаких моральных компромиссов"
.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
301
Чумной Доктор Полчаса назад
У разведчиков не может быть морали- их работа в принципе аморальна ибо её цель обман и получение информации которую им не хотят давать.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
301
Чумной Доктор 38 минут назад
Что за бред ?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
16k
Сергей 53 минуты назад
Все проще... Риск случайной гибели такого агента стремится к 100%. Кто выполнит задание, если Бонд во время очередного прыжка с подъёмного крана шею себе свернёт? А напарников у него обычно нет .
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Kostick 57 минут назад
+ничего, в следующем фильме бонда сыграет ниггер тридварас, который раньше был женщиной)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Дрочер Полоумный Час назад
Потому что он п.и.д.о.р
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
66k
Максим Час назад
Офицер разведки в настоящей МИ-6 обладает высокой степенью эмоционального интеллекта, ценит командную работу и всегда уважает закон... В отличие от мистера Бонда!

Как перестать смеяться.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Анна Анна 2 часа назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
37k
Андрей 2 часа назад
007 должен идти в ногу со временм. Он должен отказываться от заданий, если оъектом задания является чёрный. Новый Бонд должен поддерживать интересный отношения не только с женщинами, но и с мужчинами, дабу не оскорб.лять чувства секс-извращенцев. Пули должны быть только из быстроразлагающегося материала, дабы не наносить вред природе если вдруг Бонд промажет.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Таблетка от Covidа существует? Таблетка от Covidа существует? Редкие фото со съёмок любимых голливудских фильмов Редкие фото со съёмок любимых голливудских фильмов Новым агентом 007 станет темнокожая актриса Лашана Линч Новым агентом 007 станет темнокожая актриса Лашана Линч Очередной фильм о Джеймсе Бонде будут снимать в Италии Очередной фильм о Джеймсе Бонде будут снимать в Италии Какой Бонд лучше? Мнение народа Какой Бонд лучше? Мнение народа "Не время умирать" опять отложили "Не время умирать" опять отложили
Белая Муха

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

17238



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Эльвира Набиуллина обвинила россиян в увеличении инфляции
0
412
Эльвира Набиуллина обвинила россиян в увеличении инфляции
Преступления, обиды и извинения: как называть преступников в СМИ?
1
103
Преступления, обиды и извинения: как называть преступников в СМИ?
Набирающие популярность в сообществах
Автовсячина
0
0
Автовсячина
Тревожные новости
0
10
Тревожные новости
«Как-то не сложилось». Что стало с красавицей из «Маски-шоу» Наталией Бузько
«Как-то не сложилось». Что стало с красавицей из «Маски-шоу» Наталией Бузько
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Время никого не щадит
0
2

Перейти в раздел
Лучшие демотиваторы
И зеленых попугай
0
9

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#Россия#люди#СССР#животные#Ynews#авто аварии#фотографии#позитив#Москва
#Юмор#интересно#история#прикол#картинки#аварии#автомир#приколы#Разное#дети
#факты#интересное#кино#подборка#дтп#автомобили#новости#в мире#Жизнь#знаменитости

На что жалуетесь?

Вернуться