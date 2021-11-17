Почему Джеймса Бонда не взяли бы в британскую разведку

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Джеймс Бонд - знаменитый агент 007, икона британской разведки для кинозрителей всего мира. Но - только в кино. А на самом деле, как утверждает бывший шеф МИ-6 Алекс Янгер, Бонда не подпустили бы к разведке на пушечный выстрел! Интересно, почему?
Итак, хороший ли шпион Джеймс Бонд? В "Казино "Ройяль" его личность описана достаточно подробно. Он любит красивые машины, хотя частенько их разбивает, и имеет довольно нездоровую привычку курить. Еще он пьет ... много пьет. Настолько, что персонажа изображают с мартини или другим алкогольным напитком в руке примерно так же часто, как и с пистолетом. Дорогой вкус Бонда не ограничивается автомобилями. Он обычно одет в стильный костюм и ботинки, любит изысканную кухню. Кроме того, он баловался наркотиками, в частности, в «Лунном гонщике», «Шпион, который меня любил» и «Живи и дай умереть».
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В книгах и фильмах Флеминга Бонд демонстрирует гомофобное, расистское и сексистское поведение. Большая часть его жизни вращается вокруг женщин, и он весьма недобр к представителям других рас. Например, он настаивает на том, чтобы чернокожий мужчина принес ему туфли в "Докторе Ноу".
Наконец, нельзя не заметить, насколько безрассудно Бонд сражается со своими врагами. Каждый фильм наполнен смертью, кровопролитием, множеством перестрелок и взрывов. Для развлекательного боевика это неплохо, но это не сулит ничего хорошего агентству, стремящемуся оставаться в тени, насколько это возможно.
Наконец, нельзя не заметить, насколько безрассудно Бонд сражается со своими врагами. Каждый фильм наполнен смертью, кровопролитием, множеством перестрелок и взрывов. Для развлекательного боевика это неплохо, но это не сулит ничего хорошего агентству, стремящемуся оставаться в тени, насколько это возможно.
Алекс Янгер - бывший глава МИ-6. Он поступил в разведку в 1991 году, специализируясь на борьбе с терроризмом и работая на Ближнем Востоке и в Афганистане. Он несколько лет был единственным сотрудником МИ-6, чья личность была раскрыта.
В интервью Янгер поделился своим мнением о Джеймсе Бонде и о том, сможет ли вымышленный шпион стать настоящим агентом МИ-6. По словам Янгера, он не нанял Бонда, в основном из-за отсутствия у него этических норм и эмоционального интеллекта.
"Мы знаем, что если мы подорвем британские ценности, даже во имя их защиты, то мы потерпим поражение, - рассуждает Янгер. - Наши сотрудники - обычные мужчины и женщины, действующие перед лицом сложных моральных, этических и физических проблем, часто в самых суровых условиях. Но, в отличие от Джеймса Бонда, офицеры МИ-6 не являются сторонниками моральных компромиссов. Сильное этическое ядро - одно из первых качеств, которые мы ищем в наших сотрудниках. Можно с уверенностью сказать, что Джеймс Бонд не пройдет через наш процесс отбора, и, хотя мы не можем не отметить его патриотизм, энергию и упорство, офицер разведки в настоящей МИ-6 обладает высокой степенью эмоционального интеллекта, ценит командную работу и всегда уважает закон... В отличие от мистера Бонда! "
В интервью Янгер поделился своим мнением о Джеймсе Бонде и о том, сможет ли вымышленный шпион стать настоящим агентом МИ-6. По словам Янгера, он не нанял Бонда, в основном из-за отсутствия у него этических норм и эмоционального интеллекта.
"Мы знаем, что если мы подорвем британские ценности, даже во имя их защиты, то мы потерпим поражение, - рассуждает Янгер. - Наши сотрудники - обычные мужчины и женщины, действующие перед лицом сложных моральных, этических и физических проблем, часто в самых суровых условиях. Но, в отличие от Джеймса Бонда, офицеры МИ-6 не являются сторонниками моральных компромиссов. Сильное этическое ядро - одно из первых качеств, которые мы ищем в наших сотрудниках. Можно с уверенностью сказать, что Джеймс Бонд не пройдет через наш процесс отбора, и, хотя мы не можем не отметить его патриотизм, энергию и упорство, офицер разведки в настоящей МИ-6 обладает высокой степенью эмоционального интеллекта, ценит командную работу и всегда уважает закон... В отличие от мистера Бонда! "
Янгер также заявил, что предпочитает шпионское поведение, изображенное в фильме по книге Джона Ле Карре "Шпион, выйди вон". «Я не задумываясь предпочту тихую храбрость и честность Джорджа Смайли дерзким выходкам агента 007», - сказал он.
Выпуск последнего фильма о Джеймсе Бонде «Нет времени умирать», кажется, показывает прославленного агента МИ-6 в новом свете. Ушли в прошлое его распутные привычки, их заменило уважение к женщинам, в том числе к новой девушке Лашане Линч. К тому же он, похоже, не так много пьет, что удивительно, учитывая его любовь к спиртным напиткам.
Вдобавок, в «Нет времени умирать» Бонд смягчил свою дерзость на задании и не убивает с такой же безрассудной энергией, как в более ранних фильмах. Раньше Бонд больше походил не на разведчика, а на убийцу, оплачиваемого британским правительством. Но, кажется, Джеймс Бонд наконец стал тем респектабельным агентом, который следует правилам, предписанным настоящим шпионам МИ-6. Кто знает, может быть, это изменение отношения означает, что он с большей вероятностью мог бы получить место в качестве одного из самых тайных агентов Британии в реальной жизни.
Вдобавок, в «Нет времени умирать» Бонд смягчил свою дерзость на задании и не убивает с такой же безрассудной энергией, как в более ранних фильмах. Раньше Бонд больше походил не на разведчика, а на убийцу, оплачиваемого британским правительством. Но, кажется, Джеймс Бонд наконец стал тем респектабельным агентом, который следует правилам, предписанным настоящим шпионам МИ-6. Кто знает, может быть, это изменение отношения означает, что он с большей вероятностью мог бы получить место в качестве одного из самых тайных агентов Британии в реальной жизни.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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