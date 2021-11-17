Почему Джеймса Бонда не взяли бы в британскую разведку

Алекс Янгер - бывший глава МИ-6. Он поступил в разведку в 1991 году, специализируясь на борьбе с терроризмом и работая на Ближнем Востоке и в Афганистане. Он несколько лет был единственным сотрудником МИ-6, чья личность была раскрыта.

В интервью Янгер поделился своим мнением о Джеймсе Бонде и о том, сможет ли вымышленный шпион стать настоящим агентом МИ-6. По словам Янгера, он не нанял Бонда, в основном из-за отсутствия у него этических норм и эмоционального интеллекта.

"Мы знаем, что если мы подорвем британские ценности, даже во имя их защиты, то мы потерпим поражение, - рассуждает Янгер. - Наши сотрудники - обычные мужчины и женщины, действующие перед лицом сложных моральных, этических и физических проблем, часто в самых суровых условиях. Но, в отличие от Джеймса Бонда, офицеры МИ-6 не являются сторонниками моральных компромиссов. Сильное этическое ядро ​​- одно из первых качеств, которые мы ищем в наших сотрудниках. Можно с уверенностью сказать, что Джеймс Бонд не пройдет через наш процесс отбора, и, хотя мы не можем не отметить его патриотизм, энергию и упорство, офицер разведки в настоящей МИ-6 обладает высокой степенью эмоционального интеллекта, ценит командную работу и всегда уважает закон... В отличие от мистера Бонда! "