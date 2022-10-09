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Подборка фотографий актеров, актрис и всем известных людей!
Интересного просмотра!
Интересного просмотра!
1.
Михаил Глузский, Никита Михалков, Вера Алентова и Валентина Теличкина во время проведения XIV Московского международного кинофестиваля, 1985 год.
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14.
День рождения Егора Кончаловского.
Свечи на торте зажигает актриса Наталья Аринбасарова, а за руку схватил виновник торжества – Егор Кончаловский.
Свечи на торте зажигает актриса Наталья Аринбасарова, а за руку схватил виновник торжества – Егор Кончаловский.
16.
Дмитрий Пeвцов, Вepа Сoтникова, Дмитрий Харатьян, Михаил Eфpeмов, Eвгeния Добровольская на съeмках фильма "Королeва Марго". Прага, 1993 год.
19.
Александр Панкратов-Черный и режиссер Александр Косарев во время съемок фильма «Заложники Дьявола», 1992 год.
Источник:
АНТИФИШКИ
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