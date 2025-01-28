19 фотографий счастливчиков, которые заказали еду и внезапно сорвали куш

Некоторые общепиты настолько любят своих клиентов, что готовы выполнить любую их прихоть, чтобы порадовать их и подарить незабываемые впечатления. Иногда любовь переходит все допустимые границы.
Я спросил парня, принимавшего мой заказ, «сколько острого соуса он может дать мне, не потеряв работу?». Оказывается, это 243 пакета. Спасибо, Taco Bell
Taco Bell — международная сеть ресторанов быстрого питания, которая довольно часто балует своих клиентов, обеспечивая их дополнительными соусами и другими приятными бонусами.
В Токио, где было заказано это блюдо, к клиентам относятся с огромным уважением. У вас никогда не возникнет проблем при посещении заведений общественного питания.
Иногда аппетит не знает предела.
В кафе можно было заказать дополнительные сливки для мороженого или торта за 30 центов. Мне стало любопытно, что будет, если я попрошу их принести без всего остального. Вот результат
Я попросил добавить столько макарон и сыра, сколько возможно. После такого обеда я точно не выживу
Я попросил дополнительно жаренного нута. Посмотрите, нута почти столько же, сколько и риса
Источник:
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Сколько она там проработала я не помню, но зато в студенческие годы очень выручала