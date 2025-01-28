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19 фотографий счастливчиков, которые заказали еду и внезапно сорвали куш

19 фотографий счастливчиков, которые заказали еду и внезапно сорвали куш

Автор:
28 января 2025 08:22
Сообщество : Еда
Метки: Еда   Люди   заказ   куш   повезло   подборка   счастье   фото   
1261
20

Некоторые общепиты настолько любят своих клиентов, что готовы выполнить любую их прихоть, чтобы порадовать их и подарить незабываемые впечатления. Иногда любовь переходит все допустимые границы.

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Taco Bell — международная сеть ресторанов быстрого питания, которая довольно часто балует своих клиентов, обеспечивая их дополнительными соусами и другими приятными бонусами.

В Токио, где было заказано это блюдо, к клиентам относятся с огромным уважением. У вас никогда не возникнет проблем при посещении заведений общественного питания.

Иногда аппетит не знает предела.

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Метки: Еда   Люди   заказ   куш   повезло   подборка   счастье   фото   
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3k
surgy Час назад
Гусары молчаааать!!!!

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2k
DuckTales 2 минуты назад
Да ну , похоже на издевательство поставщика услуг...
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1k
Вы меня знаете 6 минут назад
У меня когда знакомая в Макдаке работала, давно ещё было, мы на машине приезжали, буквально заказывали пару бургеров, а она нам выносила целые пакеты) вот где халява была)
Сколько она там проработала я не помню, но зато в студенческие годы очень выручала
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7k
newegg 8 минут назад
Сахара на 10 центов, улыбка ребёнка - бесценно.
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526
GAS1973 Час назад
Ну или так
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526
GAS1973 Час назад
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Olxi
  • Дата регистрации: 14.09.2013
  • 3239 постов (3203 в горячем)

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