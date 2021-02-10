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Сорванные крыши и улетающие люди: в Магадане вторые сутки бушует сильнейший ураган

Сорванные крыши и улетающие люди: в Магадане вторые сутки бушует сильнейший ураган (16 фото + 1 видео)

Автор:
10 февраля 2021 16:00
Сообщество : Жить в России
Метки: Россия   колыма   магадан   погода   разрушения   ураган   циклон   
1892
16
1
Ветер 33м/с - это не шутки. В посте о том, как жил город во время урагана.

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Метки: Россия   колыма   магадан   погода   разрушения   ураган   циклон   
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5k
ДеониS 2 часа назад
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9k
( ͡° ͜ʖ ͡°) 3 минуты назад
Была куча тем по поводу якобы плохого качества американских домов, которые уносит или разрушает ураганом.
Оказывается, что дело не в качестве, а в ураганах, которые в Америке не редки.
Когда же ветер достаточно сильный, он и российские дома повреждает. Сюрприз...
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−130
Mario 15 минут назад
Крутяк, сойдёмся)
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−130
Mario 17 минут назад
Может ещё добавить Швецию и Норвегию?.. тогда это ваще жесть!
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−130
Mario 20 минут назад
Это очень интересно!
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−130
Mario 21 минуту назад
Эстонцы,Латыши,Литовцы да и Дадчане и Фины! Выходит - Вы наши Враги?
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−130
Mario Полчаса назад
Знаем мы) Вы подкрадываетесь! Сволочи Вы Конченные! Мы же друзья с Вами Были! А Вы падлы, нас предали!
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−130
Mario 40 минут назад
Это, совсем не по Русски! Разве нет?
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−130
Mario 44 минуты назад
Вы иди осы! Амеиканцы, Вы пиндосы!! Вас так называют! Вы Я [мат], Русский, такой написал написал!
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8k
Сатанеев Mario Полчаса назад
Таблетки забыл принять?
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57k
Опиум для народа Mario 8 минут назад
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−130
Mario 57 минут назад
Усама Бен Ладен , ты гладь стопитовите помнт!
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−130
Mario Час назад
Как обычно, [мат]! Чё вы там наговариваете!
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0
Усама Бен Ладен Час назад
Причем здесь Колыма?Посмотрите на карту,до Колымы несколько сотен километров.Я жил в Сеймчане(это на Колыме).Так от Сеймчане до Магадана по трассе километров 500,на сколько я помню.
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1k
aklinks Час назад
Ураган в доме престарелых - бабки на ветер
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26k
Snork Snorkoff Час назад
Это с непривычки, у нас при 35 м/c даже занятия в школе не отменяют. Ветер и ветер. Вот если порывы ближе к полтосу, тогда уже надо место для машины внимательно выбирать. На видосе не самый топчик, остановка еще не улетела.
Ссылка youtu.be
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8k
Mikhail Snork Snorkoff Час назад
Новороссийск этим славится. Как подует норд-ост, так пару суток как минимум ветрила
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155
Серёга. Snork Snorkoff Полчаса назад
Менты под шумок народ упаковывают?
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3
Liberman 2 часа назад
а народ довольный))))
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19k
Очевидное-Невероятное 2 часа назад
Хорошая крыша летает сама. И в самый низ, и в самые верха (с) А.К.
А вообще людей жалко, особенно тех у кого окна повыбивало.
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14k
ВОВЧЕГ 2 часа назад
Да, неприятная тема.
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