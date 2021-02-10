Сорванные крыши и улетающие люди: в Магадане вторые сутки бушует сильнейший ураган

Глава области Юрий Гришан : "Повреждено очень много рекламных конструкций, пострадала наша въездная стела. Повреждения получили здания в разных районах города — на Карла Маркса, 33/15, Горького, 3, 16, Пролетарской, 49, Якутской, 59, Парковой, 21. Что касается собственников, здесь нужно будет работать со страховыми компаниями. Всегда говорили, и в том числе в период наводнений, что необходимо страховать свое имущество.

Сейчас активно обсуждается в сетях здание "Космика", где в настоящее время размещены магазины. На нем полностью сорвало кровлю, ею завалило практически все уличное освещение на противоположной стороне улицы Пролетарской. По информации Горсвета, повреждено порядка 50 опор наружного освещения, вместе со светильниками, ряд светофорных объектов, один вообще исчез — около перехода к "Мегамагу". Будем выяснять, куда он пропал".