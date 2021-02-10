Сорванные крыши и улетающие люди: в Магадане вторые сутки бушует сильнейший ураган

Ветер 33м/с - это не шутки. В посте о том, как жил город во время урагана.
Циклон, пришедший на Колыму,принес с собой сильнейший ураганный ветер, порывы которого достигали 33-34 м/с.
В пресс-службе города сообщают о последствиях стихии: повреждены кровли 46 домов, рекламные конструкции, опоры наружного освещения, светофоры.
Глава области Юрий Гришан : "Повреждено очень много рекламных конструкций, пострадала наша въездная стела. Повреждения получили здания в разных районах города — на Карла Маркса, 33/15, Горького, 3, 16, Пролетарской, 49, Якутской, 59, Парковой, 21. Что касается собственников, здесь нужно будет работать со страховыми компаниями. Всегда говорили, и в том числе в период наводнений, что необходимо страховать свое имущество.
Сейчас активно обсуждается в сетях здание "Космика", где в настоящее время размещены магазины. На нем полностью сорвало кровлю, ею завалило практически все уличное освещение на противоположной стороне улицы Пролетарской. По информации Горсвета, повреждено порядка 50 опор наружного освещения, вместе со светильниками, ряд светофорных объектов, один вообще исчез — около перехода к "Мегамагу". Будем выяснять, куда он пропал".
Сейчас активно обсуждается в сетях здание "Космика", где в настоящее время размещены магазины. На нем полностью сорвало кровлю, ею завалило практически все уличное освещение на противоположной стороне улицы Пролетарской. По информации Горсвета, повреждено порядка 50 опор наружного освещения, вместе со светильниками, ряд светофорных объектов, один вообще исчез — около перехода к "Мегамагу". Будем выяснять, куда он пропал".
По всему городу коммунальщики пытаются устранить последствия урагана. В границах домов по ул. Пролетарской, 82 и 84 введен локальный режим чрезвычайной ситуации. У магаданских школьников 1-8 классов отменены занятия.
Так ураган срывал кровлю с дома по улице Пролетарская, 82
Оторвавшимся фрагментом кровли выбило стекла в доме напротив
А в соцсетях люди делятся фото и видео того, как это было.
Унесло капот
Ветерок в Магадане. Всего 33м/с pic.twitter.com/qai9Y4Kj8n— Дарья Назарова (@Dreanimashka) February 10, 2021
Женщину чуть не сдуло в речку возле офиса энергосбыта на ул. Речной 24
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Оказывается, что дело не в качестве, а в ураганах, которые в Америке не редки.
Когда же ветер достаточно сильный, он и российские дома повреждает. Сюрприз...
А вообще людей жалко, особенно тех у кого окна повыбивало.