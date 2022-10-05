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Не ищите здесь смысл. Здесь в основном маразм

Не ищите здесь смысл. Здесь в основном маразм

Автор:
05 октября 2022 12:24
Сообщество : Смешные комментарии и картинки из соц. сетей
Метки: Юмор   маразм   позитив   улыбнуло   
2770
30
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Берегите свой мозг. Он может быть атакован.
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Источник:

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Метки: Юмор   маразм   позитив   улыбнуло   
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46  комментариев
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3k
!ГЕНнадий 5 часов назад
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Они ещё даже буквы на шоколадке сделали вдавленными...
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24k
Bayker 11 минут назад
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И вообще это бессердечная скотина.
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7k
Elena Ki 16 минут назад
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Пациентов много, а докторишка один. И дозы имеют тенденцию накапливаться.
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4k
Dimon_ 19 минут назад
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что-то мешает попросить работодателя выпустить "зарплатную" карту в нужных банках? у меня 4 карты разных банков "в рамках зарплатного проекта" --- обслуживание бесплатное
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4k
Dimon_ 23 минуты назад
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я не использую SSD, т.к. срок службы HDD гораздо дольше (циклы перезаписи SSD или вынуждают использовать SSD большого объёма (весьма дорого), или есть риск потери некоторых файлов через некоторое время после начала циклов перезаписи из-за заполнения всего объёма SSD)
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4k
Dimon_ Полчаса назад
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...пока "что-то лишнее" не заполнит ящик? Бред какой-то. Ставим коробку под ящиками, вынимаем всё содержимое ящика и рекламу кидаем в неё; пару-тройку раз уборщица коробку уберёт, потом перестанет
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6k
Diesel Час назад
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Так соя же! Прекрасные семена современной колбасы...
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