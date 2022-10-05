Кто придумал «Коктейль Молотова»

Но почему же все-таки «Коктейль для Молотова»? С первых дней войны Хельсинки подвергся мощным авиаударам с целью вызвать панику и быструю капитуляцию. Было разрушено множество зданий.

При этом министр иностранных дел СССР Вячеслав Молотов заявлял иностранной прессе, что советские бомбардировщики сбрасывают на Хельсинки не бомбы, а коробки с продовольствием для голодающих рабочих Финляндии.