Кто придумал «Коктейль Молотова»

Жидкостные гранаты придумали не советские химики, а финские. Но почему тогда появилось название «Коктейль Молотова»?
Итак, вот как это было. Зима 1939 года. СССР напал на Финляндию с целью отобрать часть территории Финляндии. Как говорил И. Сталин: «Передвинуть Ленинград в другое место мы не можем, а вот границу можем». Спустя год по итогам войны к СССР перешли следующие финские территории:
- Карельский и Онежско-Ладожские перешейки
- города Выборг, Приозерск, Сортавала, Куоярви
- ряд островов в Финском заливе,
- часть полуостровов Рыбачий и Средний
- Ладожское озеро полностью
Во время войны финны, не обладавшие современным вооружением, придумали жидкостную гранату для уничтожения советских танков.
Граната представляла из себя бутылку из под водки, в которую заливали горючую смесь. К бутылке по бокам крепились две штормовые негаснущие спички. Сверху бутылку закрывали обычной крышкой, на которой была надпись «ALKO Oy ALKOHOLILIIKE Ab HELSINKI».
А как называлась война в советской прессе в 1939 году? А вот как – «финский поход Красной Армии», «борьба с белофиннами», «отражение финской агрессии», «освободительный поход в Финляндию». В конце-концов остановились на эвфемизме «отражение финской агрессии». И только спустя много лет советские историки получили возможность назвать вещи своими именами.
Как действовала финская граната «Коктейль Молотова»
Жидкость внутри бутылки представляла из себя смесь гудрона и бензина. При возгорании смесь давала густой плотный дым, и тем самым ослепляла танкистов. Те просто ничего не видели в густом дыму. Поэтому бутылки старались бросать в триплекс – отверстие, через которое танкисты смотрят.
Второй вариант использования жидкостной гранаты — бросить бутылку на моторный воздухозаборник. Пламя затягивает вовнутрь к двигателю, происходит возгорание двигателя и взрыв танка.
Почему все-таки «Коктейль Молотова»?
Финны назвали эту гранату «Коктейлем для Молотова». Однако журналисты немного сократили название, и получился «Коктейль Молотова», хотя бывший министр иностранных дел СССР никакого отношения к изобретению не имеет.
Но почему же все-таки «Коктейль для Молотова»? С первых дней войны Хельсинки подвергся мощным авиаударам с целью вызвать панику и быструю капитуляцию. Было разрушено множество зданий.
При этом министр иностранных дел СССР Вячеслав Молотов заявлял иностранной прессе, что советские бомбардировщики сбрасывают на Хельсинки не бомбы, а коробки с продовольствием для голодающих рабочих Финляндии.
Финны назвали советские бомбы «хлебными корзинами Молотова», и отметили, что неплохо было бы положить в корзинку какой-нибудь напиток. Поэтому финны с присущим им мрачным юмором стали заливать горючую смесь именно в бутылки из под водки. Так появился «коктейль для Молотова».
Источник:
АНТИФИШКИ
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Кстати, есть в этой ситуции некая "похожесть" той Финляндии и сегодняшней Украиной.
А о финнах - никто не вспоминает .
А вообще, первые прототипы этого оружия использовались более трёх тысяч лет назад ассирийцами, затем персами, греками, византийцами и т.д. .
Сырая нефть + масло + глиняный сосуд + иногда катапульта = греческий огонь . И также, как «коктейль Молотова» считается русским творением, древнее изобретение приписывалось только грекам .
Ответьте на вопросики:
1.Почему приказом командования польской армии, полякам было приказано не сопротивлялся Красной Армии и оказывать ей содействие в отличие от Вермахта?
2.Кому принадлежала та территория на которую вошла Красная Армия, до советско-польской войны?
3.В какую страну бежали польские беженцы от войны?
Пакт Молотова-Ребентропа это не союз с Рейхом, а попытка Советов отсрочить войну с ними в том числе и за счёт раздела Польши, а вот сотрудничество финов с Рейхом предполагало союз для нападения на СССР. Чувствуете разницу?
Кстати не напомните кто из западных стран заключал подобные пакты?
Попытка обвинить Советы в развязывании войны на основании пакта уже давно протухла в неё верят разве что дети ну или крайне инфантильные взрослые.
Автор-буттон, у нас вроде пропаганда гомосексуализма запрещена. Не захватить, а вернуть, да к тому же в обмен на более обширные территории.
Может и пруф есть?