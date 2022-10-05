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Кто придумал «Коктейль Молотова»

Кто придумал «Коктейль Молотова»

Автор:
05 октября 2022 09:42
Сообщество : Факты
Метки: Кто придумал   интересно   коктейль молотова   познавательно   факты   фото   
1839
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Жидкостные гранаты придумали не советские химики, а финские. Но почему тогда появилось название «Коктейль Молотова»?

Итак, вот как это было. Зима 1939 года. СССР напал на Финляндию с целью отобрать часть территории Финляндии. Как говорил И. Сталин: «Передвинуть Ленинград в другое место мы не можем, а вот границу можем». Спустя год по итогам войны к СССР перешли следующие финские территории:

  • Карельский и Онежско-Ладожские перешейки
  • города Выборг, Приозерск, Сортавала, Куоярви
  • ряд островов в Финском заливе,
  • часть полуостровов Рыбачий и Средний
  • Ладожское озеро полностью
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Во время войны финны, не обладавшие современным вооружением, придумали жидкостную гранату для уничтожения советских танков.

Граната представляла из себя бутылку из под водки, в которую заливали горючую смесь. К бутылке по бокам крепились две штормовые негаснущие спички. Сверху бутылку закрывали обычной крышкой, на которой была надпись «ALKO Oy ALKOHOLILIIKE Ab HELSINKI».


А как называлась война в советской прессе в 1939 году? А вот как – «финский поход Красной Армии», «борьба с белофиннами», «отражение финской агрессии», «освободительный поход в Финляндию». В конце-концов остановились на эвфемизме «отражение финской агрессии». И только спустя много лет советские историки получили возможность назвать вещи своими именами.

Как действовала финская граната «Коктейль Молотова»

Жидкость внутри бутылки представляла из себя смесь гудрона и бензина. При возгорании смесь давала густой плотный дым, и тем самым ослепляла танкистов. Те просто ничего не видели в густом дыму. Поэтому бутылки старались бросать в триплекс – отверстие, через которое танкисты смотрят.

Второй вариант использования жидкостной гранаты — бросить бутылку на моторный воздухозаборник. Пламя затягивает вовнутрь к двигателю, происходит возгорание двигателя и взрыв танка.


Почему все-таки «Коктейль Молотова»?

Финны назвали эту гранату «Коктейлем для Молотова». Однако журналисты немного сократили название, и получился «Коктейль Молотова», хотя бывший министр иностранных дел СССР никакого отношения к изобретению не имеет.

Но почему же все-таки «Коктейль для Молотова»? С первых дней войны Хельсинки подвергся мощным авиаударам с целью вызвать панику и быструю капитуляцию. Было разрушено множество зданий.

При этом министр иностранных дел СССР Вячеслав Молотов заявлял иностранной прессе, что советские бомбардировщики сбрасывают на Хельсинки не бомбы, а коробки с продовольствием для голодающих рабочих Финляндии.

Финны назвали советские бомбы «хлебными корзинами Молотова», и отметили, что неплохо было бы положить в корзинку какой-нибудь напиток. Поэтому финны с присущим им мрачным юмором стали заливать горючую смесь именно в бутылки из под водки. Так появился «коктейль для Молотова».


Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Кто придумал   интересно   коктейль молотова   познавательно   факты   фото   
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15  комментариев
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1k
fivus 2 часа назад
"СССР напал на Финляндию с целью отобрать часть территории Финляндии." Не СССР напал а вынужден был провести контрудар по полностью отмобилизованной армии Финляндии (с мая 1939) которая занималась ежедневно терроризмом и мародёрством на территории РСФСР. Тем самым был полностью сорван план Финского главнокомандования по отжиму территории вплоть до Архангельска.
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43k
Валерий Полчаса назад
а вот если бы тогда взяли Хельсинки то не было бы блокады Ленинграда с огромными жертвами
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28k
Ashabad Полчаса назад
Афтырь только "забыл" упомянуть, что перед началом войны СССР почти год уговаривал Финляндию на компромиссный вариант. СССР предлагал Финляндии территорию, вдвое большую чем та, которую он просил, чтобы передвинуть границу.
Кстати, есть в этой ситуции некая "похожесть" той Финляндии и сегодняшней Украиной.
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23k
Егор Час назад
Наши быстро учились. Это 1941 год:
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13k
sonic24a 2 часа назад
Где такие спички сейчас взять можно? Раньше в спорттоварах были, сейчас не понятно где.
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1k
Вадим В. Новоженов 2 часа назад
В любом случае, «Коктейль Молотова» во всё Мире, практически 100 лет, считается русским простейшим, но эффективнейшим зажигательным оружием .
А о финнах - никто не вспоминает .
А вообще, первые прототипы этого оружия использовались более трёх тысяч лет назад ассирийцами, затем персами, греками, византийцами и т.д. .
Сырая нефть + масло + глиняный сосуд + иногда катапульта = греческий огонь . И также, как «коктейль Молотова» считается русским творением, древнее изобретение приписывалось только грекам .
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44k
Соломей 2 часа назад
не отобрать, а вернуть.аххтар учился по соросовским учебникам.
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963
Святослав 2 часа назад
Советская сторона неоднократно пыталась решить проблему дипломатическим способом, в том числе путём обмена земель. И кстати фины довольно тесно сотрудничали с Третьим Рейхом, так что опасность с их стороны была далеко не выдуманнной.
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19
Елена Головач Святослав 2 часа назад
СССР тоже сотрудничал с Третьим Рейхом, когда вместе напали на Польшу.
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8k
Александр 2 часа назад
''Итак, вот как это было. Зима 1939 года. СССР напал на Финляндию с целью отобрать часть территории Финляндии.''
Автор-буттон, у нас вроде пропаганда гомосексуализма запрещена. Не захватить, а вернуть, да к тому же в обмен на более обширные территории.
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0
Гоша Букин 2 часа назад
При этом министр иностранных дел СССР Вячеслав Молотов заявлял иностранной прессе, что советские бомбардировщики сбрасывают на Хельсинки не бомбы, а коробки с продовольствием для голодающих рабочих Финляндии.

Может и пруф есть?
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