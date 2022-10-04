Желтопятнистая амбистома: саламандра, которая способна к фотосинтезу

Зародыш амбистомы в окружении водорослей Oophila amblystomatis. Видовое название переводится как «любящий яйца саламандры», так как больше нигде эти одноклеточные не встречаются.

Так как теперь водоросли живут не в воде, а живом теле, они совершают глобальную перестройку своего метаболизма. На время созревания зародыша фотосинтез частично заменяется ферментацией. Как итог, растения перерабатывают отходы эмбриона в виде углекислого газа и аммиака, а сами выпускают кислород, насыщая плод воздухом.