Желтопятнистая амбистома: саламандра, которая способна к фотосинтезу

Эта саламандра — единственное известное науке позвоночное, способное фотосинтезировать.
Будучи любительницей прудов и озёр Северной Америки, саламандра не сильно горит желанием любоваться их пейзажами. Большую часть времени она проводит под землёй или в укрытии, практически не появляясь на поверхности. Что само по себе странно, так как беззащитной перед лицом опасности амбистому не назвать. При встрече с хищником она выделяет токсины, а потеря конечности или даже части головы для неё не смертельна: амфибия способна их регенерировать!
Беззубик, ты что, заболел? Откуда у тебя жёлтые пятна?
Амбистома выходит со своего насиженного места лишь по двум причинам: для того, чтобы поохотиться и для того, чтобы кадрить мамзелей. Что касается первого, то тут никаких изысков — жертвой её липкого языка может стать любое небольшое беспозвоночное. Куда интереснее вторая причина.
Их было четверо, четыре пацана...
С весенней оттепелью тысячи амфибий мигрируют к нерестовым прудам. Там самки откладывают пару сотен яиц и устраивают ярмарку, в которой мужикам представляется возможность их оплодотворить. Однако яйца имеют один серьёзный конструктивный недостаток — плотная оболочка не даёт им высохнуть и, в то же время, препятствует дыханию эмбриона. И тут, словно спасатели Малибу, на сцену врываются одноклеточные водоросли вида Оофила амблистоматис.
Ты тот герой, который нам так нужен!
Братья наши одноклеточные внедряются в клетки малышей. Они становятся эндосимбионтами — то бишь организмами, которые живут внутри другого организма. В отличие от паразитизма проживание эндосимбионтов приносит хозяину пользу.
Зародыш амбистомы в окружении водорослей Oophila amblystomatis. Видовое название переводится как «любящий яйца саламандры», так как больше нигде эти одноклеточные не встречаются.
Так как теперь водоросли живут не в воде, а живом теле, они совершают глобальную перестройку своего метаболизма. На время созревания зародыша фотосинтез частично заменяется ферментацией. Как итог, растения перерабатывают отходы эмбриона в виде углекислого газа и аммиака, а сами выпускают кислород, насыщая плод воздухом.
Тот самый холодец, который стоит у тебя в холодильнике со времён прабабушки.
Здесь возникает два очевидных вопроса. Первый — почему иммунитет саламандры игнорирует чужаков, и второй — зачем водорослям заботиться об амбистомах, перестраивая все свои жизненные процессы. Увы, ответов на них пока нет. Учёным лишь предстоит их найти, так как этот симбиоз открыли совсем недавно. Так или иначе, благодаря деятельности водорослей шансы на выживание амбистом повышаются в разы. Более того, зелёные соседи остаются с хозяином и после рождения — они также обитают в клетках личинок-аксолотлей и даже во взрослых особях, фотосинтезируя в те редкие мгновения, когда хозяин выходит на поверхность.
— Чел, ты живёшь аморфно, как овощ какой-то! — Но я и есть полу-растение!
Несмотря на то, что 9 из 10 аксолотлям не суждено повзрослеть из-за высыхания прудов и хищников, выжившие амбистомы проживут долгие 30 лет. И обязаны они этому, в том числе, самоотверженным соседям, которых подарила им природа.
Источник:
АНТИФИШКИ
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