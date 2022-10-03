Благодарные и довольные домашние питомцы

Безусловно, когда вы заводите домашнее животное, никто не гарантирует вам, что питомец будет очень уж вас любить. Особенно, если это кот. Особенно, если дикий и уличный. Впрочем, собак это тоже касается. Тем ценнее видеть и ощущать искреннюю привязанность четвероногого – это дорогого стоит. В сегодняшней подборке фотографии людей, ставших настоящими Избранными для своих пушистых.