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Благодарные и довольные домашние питомцы

Благодарные и довольные домашние питомцы

Автор:
03 октября 2022 08:36
Сообщество : Животные
Метки: домашние животные   енот   кошки   позитив   собаки   фотографии   
1169
17

Безусловно, когда вы заводите домашнее животное, никто не гарантирует вам, что питомец будет очень уж вас любить. Особенно, если это кот. Особенно, если дикий и уличный. Впрочем, собак это тоже касается. Тем ценнее видеть и ощущать искреннюю привязанность четвероногого – это дорогого стоит. В сегодняшней подборке фотографии людей, ставших настоящими Избранными для своих пушистых.

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Источник:

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Метки: домашние животные   енот   кошки   позитив   собаки   фотографии   
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2  комментария
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20k
Надежда Час назад
Нашу последнюю подобрали недавно у гостевого дома, где три дня отдыхали. Хозяин рассказал, что "добрые люди" подбросили котёнка и уехали. Решили, что кто-нибудь прокормит. Он всем отдыхающим предлагал мелкую забрать, потому что гостевой дом летний - осенью на зиму закрывают, хозяин к себе взять не может (у ребёнка аллергия на шерсть), до ближайшего хутора пару км. Никто за лето не забрал.

И вот эта жопка три дня за нами хвостом ходила.

Пришлось забрать домой, чтобы любить :)
Кузей назвали.
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10k
Sasa 3 часа назад
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Axel
Электрик я. Простой электрик
https://ferae.eu/ Ferae — грандотряд плацентарных млекопитающих, состоящий из двух современных отрядов: хищных и панголинов.
3166



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