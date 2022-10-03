Благодарные и довольные домашние питомцы

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Безусловно, когда вы заводите домашнее животное, никто не гарантирует вам, что питомец будет очень уж вас любить. Особенно, если это кот. Особенно, если дикий и уличный. Впрочем, собак это тоже касается. Тем ценнее видеть и ощущать искреннюю привязанность четвероногого – это дорогого стоит. В сегодняшней подборке фотографии людей, ставших настоящими Избранными для своих пушистых.
Бродяга Хэнк был на попечении всех соседей на протяжении года. А потом одна из подкармливающих кота женщина забрала его к себе насовсем. Своим поведением он говорит ей спасибо каждый день
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Хозяйка весь отпуск была дома, но отпуск закончился, а рыжий Рон уже привык к хорошему и категорически против расставаний по утрам
Хозяин, мы конечно с тобой много лет вместе и всё такое, но девушка, которую ты привёл сегодня в дом – моя
Могги спасла десятки жизней – человеческих и четвероногих. Когда у соседа загорелся сарай, именно она разбудила всех
Источник:
АНТИФИШКИ
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И вот эта жопка три дня за нами хвостом ходила.
Пришлось забрать домой, чтобы любить :)
Кузей назвали.