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Не ищите здесь смысл. Здесь в основном маразм

Не ищите здесь смысл. Здесь в основном маразм

Автор:
29 сентября 2022 09:45
Сообщество : Смешные комментарии и картинки из соц. сетей
Метки: Юмор   маразм   позитив   улыбнуло   
2021
28
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Берегите свой мозг. Он может быть атакован
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Источник:

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Метки: Юмор   маразм   позитив   улыбнуло   
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61  комментарий
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12k
Cornho 3 часа назад
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В чём прикол?
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Роман 2 минуты назад
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Это про меня.
Сын в 1м классе пишет гораздо лучше.
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13k
Alex 3 минуты назад
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А рогов нет т.к. удачно женился?
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4k
Дмитрий ! Час назад
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Ещё ухо глубоко внутри.
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*Сергей* Час назад
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А так же бьют узбеков, насилуют узбекских женщин и продают наркоту узбекским детям?
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10k
kaboza 2 часа назад
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