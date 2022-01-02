"Дом-огрызок" в Амстердаме: шедевр или уродство?

На первый взгляд, это здание выглядит полуразрушенным. Но на самом деле, оно совершенно новое и специально спроектировано так, как будто из него были выбиты огромные куски. Комплекс "Вэлли" площадью 75 000 квадратных метров был спроектирован голландской архитектурной фирмой MVRDV, которая создала в Лондоне неоднозначный холм Мраморной арки, также вызвавший немало споров. Комплекс "Вэлли", который будет открыт в 2022 году, состоит из трех башен, самая высокая из которых имеет высоту 100 метров.