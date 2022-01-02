"Дом-огрызок" в Амстердаме: шедевр или уродство?

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Вы не поверите, но это не развалины, а совершенно новое здание, которое выглядит как груда обломков. «Вэлли» - это близкий к завершению проект офисно-жилого комплекса площадью 75 000 квадратных метров в деловом районе Амстердама. Здание вызвало неоднозначную реакцию специалистов и общественности.
На первый взгляд, это здание выглядит полуразрушенным. Но на самом деле, оно совершенно новое и специально спроектировано так, как будто из него были выбиты огромные куски. Комплекс "Вэлли" площадью 75 000 квадратных метров был спроектирован голландской архитектурной фирмой MVRDV, которая создала в Лондоне неоднозначный холм Мраморной арки, также вызвавший немало споров. Комплекс "Вэлли", который будет открыт в 2022 году, состоит из трех башен, самая высокая из которых имеет высоту 100 метров.
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На фотографиях видно, что одна сторона здания полностью зеркальная. По словам архитекторов, этот светоотражающий внешний фасад должен отражать корпоративную среду здания в деловом районе Амстердама Зюйдас.
Другая сторона здания была спроектирована прямо противоположной блестящему корпоративному фасаду. На ней расположатся грубые каменные террасы с большими цветочными горшками, покрывающие здание растительностью. Эти каменные террасы в настоящее время видны, но растениям еще предстоит вырасти.
Известный голландский ландшафтный архитектор Пит Удольф спроектировал зеленые насаждения здания, которые будут насчитывать 13 000 различных видов растений, включая деревья.
Внутри здания большой атриум под названием «грот», будет освещен большими окнами, встроенными в потолок. Жители города смогут насладиться напитками в баре «Sky Bar», расположенном на двух этажах самой высокой башни, и полюбоваться панорамным видом на Амстердам.
Остальная часть здания будет включать 200 квартир и садов на крыше, а также семь этажей офисов, трехэтажную подземную автостоянку, торговые и культурные объекты.
Остальная часть здания будет включать 200 квартир и садов на крыше, а также семь этажей офисов, трехэтажную подземную автостоянку, торговые и культурные объекты.
На четвертом и пятом этажах здания расположится пространство под названием «центральная долина», к которому можно будет попасть по «тропинке» с уровня улицы. Пешеходы, идущие по тропе, по пути наверх будут проходить мимо магазинов, террас и садов.
В заявлении дизайнерской фирмы говорится: «За двадцать лет район Зюйдас в Амстердаме превратился в главный международный деловой центр, что привело к снижению внимания к жилым строениям. Развитие комплекса - часть программы города по исправлению ситуации. Администрация планирует превратить этот район в более пригодный для жизни и завершенный городской квартал, простимулировав переселение сюда жителей и добавив дополнительные общественные объекты в этот район в течение следующего десятилетия».
Созданный авторами "Вэлли" и открытый в середине прошлого года искусственный холм стоимостью 6 миллионов фунтов стерлингов на лондонской Парк-лейн был встречен волной жалоб посетителей и критики в Интернете, когда он открылся в июле. Его сравнивали с «грудой шлака» и описывали как «худшую достопримечательность Лондона». MVRDV защищал аттракцион, обвиняя «непростую погоду» и «непредсказуемость» работы с растениями и деревьями за то, как он выглядел в то время.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: MVRDV Вэлли амстердам архитектура дизайн идея стиль творчество
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