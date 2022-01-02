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"Дом-огрызок" в Амстердаме: шедевр или уродство?

"Дом-огрызок" в Амстердаме: шедевр или уродство? (10 фото)

Автор:
02 января 2022 08:30
Сообщество : Фабрика идей
Метки: MVRDV   Вэлли   амстердам   архитектура   дизайн   идея   стиль   творчество   
294
10
Вы не поверите, но это не развалины, а совершенно новое здание, которое выглядит как груда обломков. «Вэлли» - это близкий к завершению проект офисно-жилого комплекса площадью 75 000 квадратных метров в деловом районе Амстердама. Здание вызвало неоднозначную реакцию специалистов и общественности.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: MVRDV   Вэлли   амстердам   архитектура   дизайн   идея   стиль   творчество   
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622
дункан Час назад
Пусть отсыпят чуток ))
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Александр Чирков 22 минуты назад
Столица Голландии )))
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